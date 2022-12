¿Dardo a Messi?: Salt Bae enfrenta las críticas con un video en el que deja en claro su buena relación con la Pulga en la previa a la final de Qatar

El pasado domingo 18 de diciembre Argentina consiguió uno de sus mayores logros deportivos en el fútbol. La Albiceleste se quedó con su tercera Copa del Mundo después de superar a Francia en la final tras los lanzamientos penales.

Allí en medio de las celebraciones apareció una persona que no estaba invitado para los festejos, pero que se comportó como si lo hubiese estado. El chef turco Nusret Gökçe, mejor conocido como Salt Bae, se coló en medio de la fiesta y acabó molestando a los futbolistas.

De hecho, en una de las imágenes que fueron captadas del momento, se ve como el cocinero persigue e intenta llamar la atención de forma constante de Lionel Messi, a quien se le pudo apreciar con claras muestras de incomodidad. Pese a esto, Salt Bae logró cumplir su objetivo y terminó sacándose una fotografía con el 10.

Claro que esta actitud se mantuvo con el resto de los jugadores. A medida que el trofeo iba pasando de mano en mano entre el plantel transandino, el chef los iba acompañando. Así, consiguió fotografiarse con más futbolistas y alguno de ellos le permitió tocar y morder la medalla de oro.

Pero esto no se quedó allí, pues incluso llegó a apoderarse de la copa. En un momento Salt Bae se acercó donde estaba Cristian Romero con la copa y su hijo en brazos. Tras juguetear un momento, besó y levantó el trofeo. A Romero no le quedó otra alternativa que soltar el galardón.

La defensa

Ante las críticas recibidas por esto, el turco sacó a relucir un video en el que se ve a la Pulga visitando uno de sus restaurantes antes de sacarse una fotografía. La publicación estuvo acompañada del mensaje “El campeón”, etiquetando a Lionel Messi. Hasta al momento, el posteo cuenta con más de un millón de me gusta y acumula más de 32 mil comentarios.

De todas formas, esta situación no afectó en el hecho de que la FIFA esté investigando la situación. Así lo reveló el periodista de The New York Times Tariq Panja, al señalar que un portavoz del organismo le comunicó que el ingreso del prestigioso chef no estaba autorizado en la final del Mundial. “Luego de una revisión, la FIFA ha estado estableciendo cómo las personas obtuvieron acceso indebido al campo después de la ceremonia de clausura en el Estadio Lusail el 18 de diciembre. Se tomarán las medidas internas apropiadas”.

Cabe consignar que esta Copa puede ser tocada solo por campeones, excampeones del mundo y jefes de Estado. El turco, de 39 años, no cumplía ninguna de estas condiciones.

Si bien hasta el momento no se ha establecido ningún vínculo entre el cocinero y la FIFA, hace algún tiempo el presidente del organismo Gianni Infantino compartió con él en uno de los restaurantes. Incluso Arturo Vidal e Iván Zamorano se han visto cautivados por el icónico movimiento que hace al arrojar la sal sobre las comidas que sirve.