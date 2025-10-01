¿Se negó a jugar? La controversia que tensiona al Real Madrid de Xabi Alonso tras polémico video de Federico Valverde

Federico Valverde vive el momento más delicado de toda su estadía en Real Madrid. El volante uruguayo, convertido en uno de los referentes del equipo merengue, se ha visto envuelto en una áspera polémica después de que la prensa española lo acusara de negarse a jugar de lateral derecho ante las lesiones de Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold.

En la víspera, el charrúa había manifestado su incomodidad en esa posición. “No nací para jugar de lateral, no crecí jugando ahí. Fue un momento de emergencia. Poder hacerlo bien me llenó de orgullo. Pero siempre tuve la duda de si esos partidos podían ser un poco de suerte, noches espontáneas”, explicó.

“No me siento cómodo porque no crecí jugando ahí. Me cuestan cosas, como cerrar atrás en defensa. Pero intento mostrar actitud y por eso las cosas me van bien ahí. Crecí en el medio, aprendí mucho ahí de muchos jugadores”, profundizó.

Sin embargo, para sorpresa de todos y tras estas declaraciones, Xabi Alonso decidió quitarle la titularidad en el partido del martes frente al Kairat de Kazajistán, por la Champions League, pese a que el día anterior había hablado ante los medios. Y la polémica fue creciendo porque el mediocampista no solo no jugó, sino que tampoco realizó los trabajos de calentamiento y se le pudo ver parado a un costado de la cancha, mientras sus compañeros efectuaban los movimientos.

Fede Valverde no se puede comportar así siendo el segundo capitán del Real Madrid. Su rechazo a jugar en el lateral derecho, desautorizar a Xabi Alonso y esta actitud tras el 5-2 contra el Atlético.



Me parece lamentable.pic.twitter.com/rZ4jXSwCmw — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) October 1, 2025

Después del encuentro, el DT trató de bajarle el perfil a la situación. “Es una decisión que estaba tomada. Fede siempre está dispuesto. Siempre con buena predisposición. Si el partido lo hubiera requerido, hubiera jugado. Como Carreras. Pero hay que dosificar. Hay que saber manejar”, respondió.

Igualmente, la situación siguió alimentando los rumores de un quiebre interno, a tal punto que el propio Valverde, muy dolido por la situación, salió a dar su versión en redes sociales.

La sentida declaración

“He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste", comenzó señalando en su publicación.

“De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso”, agregó.

Finalmente, se refirió a Xabi Alonso. “Tengo una buena relación con el entrenador, la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos. Dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea", cerró.