“Sé que no le gusta”: la burla de Dibu Martínez a Brasil que fue reprobada por Lionel Scaloni en la goleada de Argentina

Dibu Martínez vuelve a robarse las miradas en un triunfo de Argentina. Este martes, la Albiceleste barrió con Brasil con un contundente 4-1. El arquero, fiel a su estilo, comenzó a provocar a los rivales cuando el marcador estaba abultadamente en favor de su equipo. El golero recibió un pase atrás y antes de cederla dominó tres veces con su muslo. Una situación que fue reprobada por Lionel Scaloni desde el banco. El entrenador le hizo un gesto a su futbolista diciendo que no corresponde tener aquella actitud.

Luego del partido, el guardameta abordó la situación. “Estas son cosas que a veces en mis clubes no hago, pero justo me quedó la pelota en el aire. Yo sé que al técnico no le gustan mucho esas cosas. Capaz que si hacia tres jueguitos más, me sacaba”, comentó Martínez. “Este (Scaloni) es medio loquito”, complementó el arquero.

También habló sobre la diferencia que exhibieron en el partido. “Queríamos ganar. Apenas terminó el partido en Uruguay nos dijimos que era una final. No nos importó entrar en el Mundial antes del partido. Queremos seguir estando en la historia, no solo ganando títulos, sino entregándole orgullo, garra y sacrificio a la gente”, dijo.

La visión de Scaloni

Luego del partido, Scaloni se mostró tan cauto como siempre en su análisis. “Es una victoria del equipo. Jugamos como un equipo y por eso minimizamos a Brasil. Es la única manera de ganarle a este equipo, a estos jugadores. Jugando como equipo. No sabría decirte si fue la mejor victoria, hemos hecho grandes partidos, un montón de cosas buenas en otros partidos y lo importante es saber en cada partido qué hacer y los chicos lo interpretaron muy bien”, señaló.

En DT abordó las comparaciones con otras selecciones argentinas. “En el 78 nací, no recuerdo los años posteriores. En el 86 lo recuerdo y eran ídolos, siguen siéndolo. Habrá sido como ahora no tengo dudas. Hoy está el tema de las redes sociales que magnifican todo, pero haber salido campeones del mundo es igual para el 78, el 86 y el 2022. Estoy seguro de que la gente está igual de contenta. En el 86 sí, ya tenía mi camiseta y esos jugadores eran eternos. Yo nunca estuve en una selección ni como entrenador que no se brinde. Luego se gana, todo parece diferente, pero para futuras generaciones, el jugador da el máximo. Cuando se gana todo parece más lindo”, declaró.

Finalmente, también se refirió a las provocativas declaraciones de Raphinha en la previa del clásico. “No fue por eso que jugamos así, al contrario. Lo disculpo a Raphinha, sé que no lo dijo a propósito, defiende a su selección, a su equipo. Lógicamente, después le damos importancia porque preferimos que el partido sea caliente, pero Argentina al final con o sin declaraciones iba a jugar su partido y ellos también. Estoy seguro de que no ha querido herir a nadie”, apuntó.