    Se va como leyenda: se retira Terence Crawford, el boxeador que destronó a Canelo Álvarez

    A los 38 años, el oriundo de Nebraska deja los cuadriláteros y cuelga los guantes. Se va invicto y con la victoria sobre el mexicano como el recuerdo más cercano.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Terence Crawford, con los cinturones que consiguió en su carrera (Foto: @tbudcrawford)

    Terence Crawford cumple con el deseo de todos los deportistas: anuncia el retiro en su mejor momento. El oriundo de Nebraska viene de sorprender al mundo. En septiembre, venció a Canelo Álvarez para quedarse con la corona indiscutida de los Supermedianos. A los 38 años, daba cuenta de una vigencia absoluta.

    Crawford se va como una verdadera leyenda. En su registro no hay derrotas: obtuvo 42 triunfos, 31 de los cuales se produjeron por nocaut, lo que le valió ser considerado como uno de los mejores púgiles libra por libra en todo el planeta. Los combates en los que se impuso por puntos los ganó siempre por unanimidad.

    Se va como leyenda: se retira Terence Crawford, el boxeador que destronó a Canelo Álvarez

    Crawford termina su carrera como campeón de los Supermedianos de la AMB, la FIB y la OMB. También tuvo el cinturón de la CMB, pero le fue retirado por no cumplir una sanción. En total, acumuló 18 títulos mundiales en cinco categorías, lo que le convierte en uno de los mejores exponentes del deporte de los puños en la historia.

    Terence Crawford, con un de los cinturones que ganó en su carrera. (Foto: @tbudcrawford)

    "Me retiro de la competición, no porque haya terminado mi carrera como boxeador, sino porque he ganado otro tipo de batalla", posteó en sus cuentas en las redes sociales, en las que dio cuenta de su decisión. “La batalla en la que te retiras en tus propios términos”, sentenció.

    "Todo boxeador sabe que este momento llegará, simplemente nunca sabemos cuándo“, amplió.

    También habló de la forma en que ha afrontado su existencia y su carrera. ”Pasé toda mi vida persiguiendo algo. No cinturones, ni dinero, ni titulares. Sino esa sensación, la que se siente cuando el mundo duda de ti, pero sigues adelante y sigues demostrando que todos están equivocados“, expresó.

    “Luché por mi familia, luché por mi ciudad. Luché por el niño que fui, el que no tenía nada más que un sueño y un par de guantes. Y lo hice todo a mi manera. Le entregué a este deporte hasta el último aliento“, resumió.

