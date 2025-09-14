SUSCRÍBETE
El Deportivo

Sébastien Ogier conquista el WRC de Chile y toma el liderato del Mundial

El piloto francés consiguió cerrar la última etapa de la competencia con un tiempo de 4:25.06 que le permitió sostener el primer lugar. Elfyn Evans y Adrien Fourmaux completan el podio.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Sébastien Ogier se queda con el WRC de Chile y toma el liderato del Mundial. Foto: @officialwrc / Instagram.

El WRC de Chile disputado en la Región del Biobío ya tiene a su ganador. Se trata del piloto francés Sébastien Ogier quien se impuso en el cuarto tramo contemplado para este domingo.

El francés, ganador de ocho campeonatos mundiales, completó la última etapa de la competencia en el primer puesto, registrando un tiempo de 4:25.06 que le permitió sostener la primera posición de la clasificación general. En el podio lo acompañan el británico Elfyn Evans y Adrien Fourmaux.

Más atrás finalizaron el belga Thierry Neuville ( 4°) -vigente campeón mundial-, y los finlandeses Sami Pajari (5°) y el finlandés Kalle Rovanperä 6°).

Con esto, además el piloto galo consiguió ponerse en el tope de la clasificación del Mundial, acumulando 224 puntos, superando así a Evans (222) y Rovanperä (203) a falta de solo tres fechas del cierre del campeonato.

Ha sido un fin de semana más difícil de lo esperado, pero al final hemos conseguido el objetivo. Veremos lo que ocurre ahora en el asfalto. Y enhorabuena a Toyota, que desde hoy es la marca con más victorias de la historia”, señaló Ogier tras cruzar la meta.

“Los puntos son lo que merecemos después de haber perdido algunos por el mal clima en Paraguay. Estoy feliz con eso y con muchas ganas de cambiar a asfalto”, continuó.

“Creo que muchas cosas se han conjugado. Vincent está haciendo un gran trabajo a mi lado, siempre perfecto. El equipo me da buenas herramientas para luchar, así que gracias a todos, es increíble. Ahora somos el número uno, un récord para Toyota más que merecido”, cerró el francés.

Oliver Solberg domina en el WRC2

El piloto sueco Oliver Solberg se quedó con el título de la categoría WRC2 este domingo después de quedarse con el primer lugar de la fecha disputada en Chile.

El hijo de la leyenda Petter Solberg ganó deis de las etapas junto a su navegante Elliott Edmondson y pudo aprovechar los abandonos de sus rivales Yohan Rossel y Gus Greensmith que le permiten despedirse de la Región del Biobío celebrando.

El joven piloto de 23 años triunfó en Suecia, Portugal, Grecia, Paraguay y ahora en Chile, en un 2025 en el que pasó de pilotar un Skoda a un Toyota en el equipo Prinsport.

Cabe destacar que este es el primer título mundial que consigue en su carrera.

La gran decepción

Uno de los favoritos para quedarse con la competencia en territorio nacional era el estonio Ott Tänak. Quien conquistara la competencia en Chile en 2019 y 2023, sufrió un retiro obligado debido a problemas mecánicos en el motor de su vehículo.

Tänak fue captado por la transmisión oficial del evento sentado a un costado del camino con las manos en la cabeza y dando claras muestras de pesar por lo ocurrido, pues hasta entonces había establecido una sólida ventaja en los primeros tramos.

“Es una pena por Ott, lo siento por él. Es una pena por el equipo, porque habría estado bien terminar 1-2-3 esta noche, pero mañana será otro día”, comentó en la ocasión Adrien Fourmaux, compañero de equipo del estonio.

Más sobre:WRCRallyRally Biobío 2025Sébastien Ogier

