Segunda victoria en fila: Max Verstappen aprovecha el abandono de Piastri y arrasa en el GP de Azerbaiyán

Se estrecha la carrera por el título de la Fórmula 1. En el Gran Premio de Azerbaiyán, Max Verstappen aprovechó el abandono de Oscar Piastri en la primera vuelta, además de las dudas de Lando Norris en los pits, y arrasó de principio a fin para asegurar su segundo triunfo consecutivo, tras Monza.

El corredor de Red Bull no cede ante el poderío de McLaren, registrando su cuarto festejo en la actual temporada.

Triunfo categórico

Max Verstappen comenzó a pavimentar su victoria desde la largada. No precisamente por una virtud propia, sino porque el máximo contendiente a quitarle la carrera quedó fuera de competencia anticipadamente. Oscar Piastri, que ya había sufrido un choque en la accidentada clasificación del sábado, volvió a protagonizar un percance al cabo de la curva cinco.

El australiano, que lidera la tabla de pilotos del ‘Gran Circo’, impactó su monoplaza directamente contra el muro de contención. Nadie lo movió, simplemente fue una mala maniobra del representante de McLaren, que cortó con la racha de 44 Gran Premio consecutivos sin abandonos. A esa altura, la escudería papaya se lamentaba, pero ponía sus esperanzas en lo que pudiera hacer Lando Norris, quien marcha segundo en la general del certamen de automovilismo.

Drama on the first lap! 😵



Here's Piastri heading into the wall and out of the race ❌#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/SN9cCVjSGL — Formula 1 (@F1) September 21, 2025

Pero lo cierto es que el británico podía hacer poco para combatir el dominio del neerlandés. A raíz de su mala ubicación en la qualy, Norris largó desde atrás y no pudo obtener muchos puntos en sus aspiraciones por recortar la brecha por el título. Terminó 7° y volvió a sembrar dudas por los problemas con su equipo al momento del cambio de llantas: tardaron más de cuatro segundos en la parada.

Si los pilotos de McLaren demostraban impericia en el complejo circuito callejero de Bakú, Mad Max exhibía destreza y velocidad. El tetracampeón, con neumáticos duros, despegaba como bólido e, incluso, llegó a sacarle una amplia diferencia de 12.039 segundos a George Russell, el más cercano perseguidor, durante su primera parada en los pits en la vuelta 41.

La ventaja en el cronómetro era categórica para asegurar el triunfo del hombre de Red Bull. Si bien el podio lo terminaron integrando Russell y Carlos Sainz, con Mercedes y Williams, respectivamente, ningún piloto estuvo realmente cerca de pelearle el cetro en la Ciudad de los Vientos.

Con este resultado, Verstappen alcanza los 255 puntos y se pone a 69 unidades de las 324 que posee Piastri, quien, por obvias razones, no sumó en esta participación. La diferencia se acorta con siete carreras, y tres Sprint, por delante en el calendario.

La próxima parada en la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial será en el Gran Premio de Singapur. El Circuito Urbano Marina Bay albergará la decimoctava fecha entre el 3 y 5 de octubre.