Selknam sufre una apretada derrota ante Peñarol en el Clásico Sudamericano

Selknam no pudo continuar con su gran momento en el Super Rugby Américas. La franquicia nacional cayó ante Peñarol, por 22-17, en un encuentro disputado en el Centro de Alto Rendimiento (CARR). Con este resultado, los uruguayos le arrebataron la posibilidad de ser los escoltas en solitario y se instalaron en ese sitial, quedándose con el Clásico Sudamericano.

El equipo dirigido por Jake Mangin buscaba estirar su buena racha en el interior del parque Mahuida, en la Reina, lugar donde el conjunto nacional hace de local. Llegaron al encuentro igualados en unidades con el cuadro charrúa, pero estos terminaron imponiéndose. Fue un duelo entre dos favoritos para avanzar a las instancias finales del certamen.

Peñarol comenzó rápidamente marcando la diferencia. La impronta física se tradujo en un try de Mateo Sanguinetti y una conversión de Felipe Etcheverry. Pese a que unos minutos después vino la igualdad con una anotación de Raimundo Martínez y una patada de Tomás Salas, la diferencia continuó marcándose a favor de la franquicia uruguaya.

Fue un partido táctico, donde los charrúas sacaron ventaja en las formaciones fijas. Fue una diferencia marcada, que solo se equiparó por momentos.

Un try de Santiago Civetta y una conversión y un penal de Etcheverry estiraron el marcador a favor de Peñarol, que se fue al descanso con un sólido 7-17 a su favor.

Selknam salió con otra cara, con otra intención e intensidad. Fueron superiores durante el inicio del segundo tiempo, sin embargo, parecía no ser suficiente.

No obstante, ya en el 58′, llegó finalmente el try para la franquicia chilena. Clemente Saavedra no falló su conversión y recorto distancia. De hecho, gracias a un penal, volvió a marcar e igualó las acciones. 17-17 cuando aún quedaban diez minutos.

El cierre estuvo para cualquiera, pero finalmente terminó marcando la diferencia Peñarol. Ignacio Facciolo anotó en el 77′ y le dio el triunfo a la escuadra charrúa, que se llevó los puntos. Los uruguayos ya se impusieron en los dos duelos ante Selknam, tanto de local como de visita.

Selknam se quedó en el tercer puesto, con 24 unidades. En la próxima fecha, la franquicia nacional quedará libre. Recién volverá a la acción en la fecha 11, donde se medirán con Tarucas.