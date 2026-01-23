Solo un sudamericano sigue en carrera: Francisco Cerúndolo se mete en los octavos de final del Abierto de Australia. Foto: @australianopen

El Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, avanza en Melbourne con un cuadro que ha ido reduciendo de forma temprana la presencia sudamericana. Las rápidas eliminaciones de los representantes chilenos, junto con la caída del brasileño Joao Fonseca (32° del ranking ATP), dejaron a la región con una representación mínima. Argentina pasó a concentrar las opciones del continente, logrando instalar a dos jugadores en la tercera ronda del certamen.

Tomás Etcheverry (62°) enfrentó en segunda ronda al kazajo Alexander Bublik (10°). El transandino sostuvo el trámite durante gran parte del encuentro, pero terminó cediendo en tres sets consecutivos, todos cerrados: 7-6, 7-6 y 6-4. La derrota dejó fuera al platense.

Ahora, el único en carrera es Francisco Cerúndolo (21°). El tenista argentino superó en tercera ronda al ruso Andrey Rublev (15°), uno de los habituales protagonistas del circuito. Cerúndolo se impuso por 6-3, 7-6 y 6-3, en un encuentro donde logró sostener su servicio y administrar los momentos clave del partido.

Cerúndolo llegó al Australian Open como el sudamericano mejor posicionado en el ranking ATP y ha confirmado ese estatus. El próximo desafío del argentino será de alta exigencia. Enfrentará al alemán Alexander Zverev (3°). El germano viene de superar en cuatro sets al británico Cameron Norrie (27°).

El duelo definirá si Sudamérica logra extender su permanencia en el primer major del año o si el Australian Open continúa sin representantes del continente en los cuartos de final. Para Cerúndolo, además, el partido representa una oportunidad para reafirmar su posición dentro del top 30.