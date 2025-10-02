Team Ciclista líder de Chile parte a Brasil a defender su ranking y acercarse a los Juegos Olímpicos.

Los mejores pedalistas chilenos viajan a Florianópolis para disputar la 26.ª edición de la Volta Ciclística de Santa Catarina. La carrera, homologada por la UCI, entrega puntos para los Juegos Olímpicos de 2028 y se disputa por etapas, convirtiéndose en un desafío clave para el ciclismo nacional en el ciclo rumbo a Los Ángeles.

Bajo el Plus Racing Team, Héctor Quintana, actual campeón nacional élite de ruta y contrarreloj, lidera al equipo junto a Francisco Kotsakis, Tomás Quiroz, Diego del Campo, Cristóbal Baeza y Camilo Marti. Su objetivo es mantener en Brasil el quinto puesto del ranking UCI continental. Hoy, esa posición los hace el único equipo chileno habilitado para competir en eventos internacionales de nivel continental.

Para Pedro Palma dos Santos, head coach del Plus Racing, la idea es clara. “Es una apuesta estratégica, que nos permitirá seguir disputando eventos que acumulan puntaje internacional y que nuestros corredores y el país puedan aspirar a cupos dentro del ciclo olímpico 2028, una posición que nos ha sido esquiva, sobre todo en varones, donde no logramos un cupo desde las olimpiadas de Río 2016”, señaló.

La Volta de Santa Catarina se disputará del 7 al 12 de octubre, con seis etapas que suman cerca de 584 kilómetros. El Plus Racing buscará destacarse y consolidar la presencia chilena en uno de los torneos más exigentes de Sudamérica.