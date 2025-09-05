En vivo: Novak Djokovic enfrenta a Carlos Alcaraz en la semifinal del US Open
El serbio busca alargar su historial favorable frente al español, mientras que el joven hispano lucha por ser el número uno del planeta. Sigue aquí el relato del partido.
Minuto a Minuto
Djokovic sintió el punto perdido y con dos errores no forzados cae 0-30.
3-1. Alcaraz reacciona y se lleva el game en los dos puntos siguientes.
Alcaraz se había puesto en ventaja, pero ‘Nole’ le lanza una paralela e iguala con un tremendo punto.
La pelota no alcanza a cruzar la red y Djokovic remonta. 40 iguales.
Alcaraz aprovecha su rápida derecha cruzada y se pone 40-0 arriba.
Se le queda en la red a Alcaraz y Djokovic gana su primer punto. 2-1 cae ante Alcaraz.
Djokovic sale de apuros con un servicio al cuerpo y un ace. Ventaja para el serbio.
Alcaraz lo da vuelta y se pone 30-40 y tiene otro break point a su favor.
Dos puntos buenos para Djokovic y un error no forzado. 30-15.
Un error no forzado de Djokovic y Alcaraz confirma el quiebre. Gana el primer set 2-0.
Otra vez se reparten los puntos gracias a que Alcaraz deja la pelota en la red. 40-30.
Un punto para cada uno y la cuenta queda 30-15.
Ancha. Alcaraz gana su primer servicio. 15-0.
Break. ‘Nole’ devuelve larga y Alcaraz se lleva el primer punto.
Break Point. Buena devolución de Alcaraz y tiene la ventaja.
Una y una. La cuenta sigue igualada entre Djokovic y Alcaraz. 40-40.
Puntazo. Djokovic se saca el punto de quiebre forzando el error de Alcaraz. Iguales.
La red no es amiga de Djokovic. Queda abajo 30-40 y Alcaraz tiene punto de quiebre.
Se le queda en la red a ‘Nole’ dos veces. 15-30.
Arranca el partido. Djokovic gana el primer punto y se pone 15-0.
‘Nole’ y Carlitos ya están en cancha. Ambos realizan los trabajos de activación física para competir.
El “invicto” de Alcaraz. No ha perdido ni un sólo set en el US Open y aseguró que tiene “ganas de revancha” ante el serbio.
La duda de ‘Nole’ antes del partido. “Ahora mismo no me siento muy fresco, pero espero que en un par de días sea diferente. Me encantaría estar lo suficientemente en forma para jugar un partido de cinco sets con Carlos”.
Alcaraz va por el 1. Para ello debe ganarle a ‘Nole’ y esperar que el italiano Jannik Sinner pierda en la otra semifinal ante Auger-Aliassime.
¿Cómo va el historial entre ellos? El serbio aventaja al español por 5-3 y desniveló la estadística en la final de los Juegos Olímpicos de París y en la ronda de los ocho mejores en el Abierto de Australia de esta temporada.
Hoy llevamos a sus pantallas el duelo entre Novak Djokovic (7°) y Carlos Alcaraz (2°) por la semifinal del US Open.
Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
