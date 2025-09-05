SUSCRÍBETE
EN VIVO

En vivo: Novak Djokovic enfrenta a Carlos Alcaraz en la semifinal del US Open

El serbio busca alargar su historial favorable frente al español, mientras que el joven hispano lucha por ser el número uno del planeta. Sigue aquí el relato del partido.

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz buscan la final del US Open.

Minuto a Minuto


Djokovic sintió el punto perdido y con dos errores no forzados cae 0-30.

3-1. Alcaraz reacciona y se lleva el game en los dos puntos siguientes.

Alcaraz se había puesto en ventaja, pero ‘Nole’ le lanza una paralela e iguala con un tremendo punto.

La pelota no alcanza a cruzar la red y Djokovic remonta. 40 iguales.

Alcaraz aprovecha su rápida derecha cruzada y se pone 40-0 arriba.

Se le queda en la red a Alcaraz y Djokovic gana su primer punto. 2-1 cae ante Alcaraz.

Djokovic sale de apuros con un servicio al cuerpo y un ace. Ventaja para el serbio.

Alcaraz lo da vuelta y se pone 30-40 y tiene otro break point a su favor.

Dos puntos buenos para Djokovic y un error no forzado. 30-15.

Un error no forzado de Djokovic y Alcaraz confirma el quiebre. Gana el primer set 2-0.

Otra vez se reparten los puntos gracias a que Alcaraz deja la pelota en la red. 40-30.

Un punto para cada uno y la cuenta queda 30-15.

Ancha. Alcaraz gana su primer servicio. 15-0.

Break. ‘Nole’ devuelve larga y Alcaraz se lleva el primer punto.

Break Point. Buena devolución de Alcaraz y tiene la ventaja.

Una y una. La cuenta sigue igualada entre Djokovic y Alcaraz. 40-40.

Puntazo. Djokovic se saca el punto de quiebre forzando el error de Alcaraz. Iguales.

La red no es amiga de Djokovic. Queda abajo 30-40 y Alcaraz tiene punto de quiebre.

Se le queda en la red a ‘Nole’ dos veces. 15-30.

Arranca el partido. Djokovic gana el primer punto y se pone 15-0.

‘Nole’ y Carlitos ya están en cancha. Ambos realizan los trabajos de activación física para competir.

El “invicto” de Alcaraz. No ha perdido ni un sólo set en el US Open y aseguró que tiene “ganas de revancha” ante el serbio.

La duda de ‘Nole’ antes del partido. “Ahora mismo no me siento muy fresco, pero espero que en un par de días sea diferente. Me encantaría estar lo suficientemente en forma para jugar un partido de cinco sets con Carlos”.

Alcaraz va por el 1. Para ello debe ganarle a ‘Nole’ y esperar que el italiano Jannik Sinner pierda en la otra semifinal ante Auger-Aliassime.

¿Cómo va el historial entre ellos? El serbio aventaja al español por 5-3 y desniveló la estadística en la final de los Juegos Olímpicos de París y en la ronda de los ocho mejores en el Abierto de Australia de esta temporada.

Hoy llevamos a sus pantallas el duelo entre Novak Djokovic (7°) y Carlos Alcaraz (2°) por la semifinal del US Open.

Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

Más de 2,5 millones de personas siguen en listas de espera en 2025 pese a que 1,3 millones salieron este semestre

Boric entra en debate de "paz social" iniciado por círculo de Matthei y responde dardo de republicanos por el estallido

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

CNE aprueba cambios a definición de servicios complementarios

Caso "red de bots": gobierno afirma que "por lo pronto" no contempla interponer una acción judicial

1.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

2.
Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

3.
Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que "nos oponemos a los principios del comunismo"

4.
"Lluvia de mar a cordillera": cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

5.
A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Boric entra en debate de "paz social" iniciado por círculo de Matthei y responde dardo de republicanos por el estallido

Caso "red de bots": gobierno afirma que "por lo pronto" no contempla interponer una acción judicial

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración
Negocios

CNE aprueba cambios a definición de servicios complementarios

Consejo del Coordinador Eléctrico se defiende de cargos de la SEC por el gran apagón: dice que operaba bajo límites seguros

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral
Tendencias

Cómo Trump planea reinterpretar un tratado de misiles para vender drones de ataque pesado a otros países

Por qué algunas personas en las redes sociales creen que Donald Trump está gravemente enfermo

En vivo: Novak Djokovic enfrenta a Carlos Alcaraz en la semifinal del US Open
El Deportivo

WhatsApp de Milad a Clark, el factor Cordero y una apelación: los flancos abiertos de la U entre Conmebol y Supercopa

Independiente se lanza contra la Conmebol y acusa a la U de ser "un modelo orientado a la especulación empresarial"

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre
Finde

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: "Es igual de potente"
Cultura y entretención

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: "El éxito no te protege de la duda personal"

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico
Mundo

La ONU pide a Estados Unidos la retirada de las "inaceptables" sanciones a ONG palestinas por colaborar con el TPI

Los ministros de Defensa de Corea del Sur y Japón se reunirán en Seúl por primera vez en una década

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue