Terremoto en Audax Italiano: Dirección del Trabajo aplica Ley Karin al club floridano por caso de Ignacio Jeraldino

Ignacio Jeraldino vive sus peores días en Audax Italiano. El delantero es uno de los referentes que ha tenido el cuadro de La Florida durante la última década. Sin embargo, aquella condición no fue suficiente para evitar tener una pretemporada tormentosa. El ariete acusa haber sido apartado de los entrenamientos, hecho por el supuestamente no ha jugado. Todo se dio a raíz de un fallido traspaso a Argentina. Durante las últimas horas, se dio a conocer que la Dirección del Trabajo notificó a Audax de la denuncia del jugador acudiendo a la Ley Karin, según señalaron desde el Sifup. La legislación está ligada a la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo.

“Tenía que renunciar al 50% del préstamo y en una futura venta regalarle el 40% de mi pase al presidente. Ahí tomé la decisión de no aceptar eso”, denunció el futbolista en el portal En Cancha.

“Me sentí discriminado por todo lo que ha hecho Audax. Lo mental te daña y más cuando está tu familia atrás tuyo. Me bajaron del bus de la pretemporada”, acusó. También reveló una oferta de la UC: “Mi representante me dijo que había una oferta formal de Católica y que también hubo un llamado de la U. Pero alguien habló mal de mí, dando referencias como que me entrenaba mal, que estaba con sobrepeso”.

El delantero está apartado de los entrenamientos en el cuadro floridano. Foto: Felipe Zanca/Photosport

En medio de su lío con el club itálico, Jeraldino solicitó la ayuda legal del Sifup. “Ignacio es hostigado y discriminado, mediante la exclusión de los entrenamientos con el plantel profesional por parte de la dirigencia del club. Este tipo de prácticas tienen como objetivo cansar al jugador y demostrar que quien decide quien entrena o juega es la dirigencia y no el Director Técnico, como debiese ser. Además, cabe mencionar que la exclusión de los entrenamientos se encuentra prohibida en el mismo contrato de trabajo ANFP y constituye un incumplimiento grave a la legislación laboral”, señaló Alfonso Canales, asesor legal Sifup, a El Deportivo.

La gran temporada del delantero

El jugador oriundo de Llay-Llay fue el máximo anotador del cuadro itálico en 2024. En 29 encuentros anotó 12 goles en el Torneo Nacional. Fue una de las grandes figuras del equipo que terminó en la décima posición. Tras su fallido traspaso al fútbol argentino y el problema que aqueja al futbolista por estos días, el medio Tanoticias aseguró que el presidente de la institución estaba negociando el traspaso a uno de sus máximos rivales: Unión Española.

“Francisco Ceresuela y Gonzalo Cilley habrían llegado a un trato hecho. No obstante, Ignacio Jeraldino no tenía idea de este préstamo hacia los hispanos”, señalan. Por lo pronto, quedará en manos de la Dirección del Trabajo el rumbo que tome este caso, el que en las próximas semanas debiese tener una resolución.