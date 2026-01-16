Tras el golazo en la Kings League: en La Serena recuerdan el tanto que Mathías Vidangossy le marcó a Colo Colo

Chile hizo historia este jueves en el Mundial de la Kings League. La selección nacional de la especialidad superó a España para meterse en la final de la competencia.

El duelo, además de contar con destacados creadores de contenido de todo el mundo, tuvo presente vía streaming a Arturo Vidal justo antes de enfrentar el duelo amistoso contra Olimpia.

Y dentro del partido hubo una figura que destacó: se trata de Mathías Vidangossy quien consiguió marcar un golazo tras superar la marca de una serie de rivales y definir con un tiro colocado bajo que dejó batido al arquero rival.

Esta jugada trajo recuerdos en el norte del país. La cuenta partidista de Deportes La Serena en Instagram Onlygranates, realizó un paralelo del tanto con el que le marcó en 2011 a Colo Colo cuando Vidangossy vestía la camiseta de los papayeros, siendo parte del triunfo por 4-0 sobre los albos.

“¿Sí o no? Con el gol de Mathías Vidangossuy en la Kings League que eliminó a España y dejó a Chile en la final a los papayeros nos trajo recuerdos de una tarde mágica en La Portada”, escribieron en la publicación.

Contra Brasil en la final

Ahora el elenco nacional deberá enfrentar a Brasil, que derrotó a México en semifinales. La final está pactada para el sábado 17 de enero a las 18 horas de Chile.

Cabe destacar que la Roja clasificó como líder del Grupo A de la competencia con tres triunfos, en donde superó a los combinados de Países Bajos, Colombia y Marruecos. En los cuartos de final venía de derrotar a Alemania.