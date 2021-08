Tribunal aplaza inicio del juicio contra Luis Núñez y defensa expresa que el exjugador “está desesperado”

Luis Núñez deberá seguir esperando. Esta vez, sin embargo, fue por decisión propia. La audiencia de juicio oral, que estaba fijada para este lunes, a las 9 horas, fue suspendida tras el requerimiento que presentó el abogado del exfutbolista, Juan Hernández, durante la semana pasada. Lucho Pato quiere declarar de manera presencial y que se le escuche su versión tras ser apuntado como uno de los homicidas de Juan Pinto, que ocurrió en 2018.

Lo cierto es que la defensa del exjugador presentó un requerimento que le fue aceptado. La audiencia, que tendría al acusado vía telemética, tendrá que ser vía presencial, por petición del propio inculpado.

“Es muy distinto que aparezca la imagen de una persona con video, que puede estar consultando una nota, con teléfono prendido, a que declare de manera presencial. Si lo hacen por video es con mascarilla. Es un juicio de menor calidad y Luis tiene derecho a que se le juzgue de manera normal”, dice Juan Hernández, el abogado, a El Deportivo.

En un principio, Núñez no estaba de acuerdo con la decisión. “Luis lo único que quería era que se hiciera el juicio, le daba lo mismo cómo. Lo tuve que convencer, pero se terminó de dar cuenta que es l lo mejor. No es lo mismo que los testigos declaren en un juicio presencial”, repite el jurista.

La nueva fecha de juicio no está definida. “No hay fecha, pueden pasar unos meses. Luis lo único que quiere es que el juicio se haga, está desesperado. Pero sabe que lo mejor para presentar nuestra defensa es que se le escuche de manera presencial”, cierra Hernández.

Núñez, en entrevista con La Tercera, ya dejaba en claro sus deseos de defenderse. Sabe que arriesga una dura condena, pues la parte querellante pide hasta cadena perpetua.

“Quiero pedir que estén pendiente del juicio, que se haga un juicio justo, tanto para mí como para Andrés. No soy quién para decir él disparó, él no disparó. Yo lamentablemente estaba en el lugar, al igual que otras 10 personas. Yo quiero que se haga un juicio y si tengo que ser condenado sea con la verdad. Lamentablemente la cagué, estaba ahí. Pero yo no he matado a nadie. Yo no he disparado. Me están acusando de que maté a alguien y eso es demasiado fuerte”, señaló.

“Me están pidiendo 17 años de cárcel, de vida, por algo que yo no hice. Si tengo que meter bulla, tengo que hablar con los medios, ojalá el juicio sea televisado. Tengo un fiscal que él quiere hacer lo que él quiere. El dice ‘este declara, este no de declara’. ¿Cuál es la idea del fiscal? ¿Dejarme preso porque ya me tiene preso? ¿Sin ningún motivo? También le mando un besito a mi familia y a mi hija. Que estén tranquilas porque todo va a salir bien”, cerró, en aquella oportunidad.