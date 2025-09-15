Un cierre de película: revisa el final fotográfico del maratón en el Mundial de Atletismo

Una de las pruebas más emblemáticas del Mundial de Atletismo vivido en Tokio entregó un final inolvidable. El maratón masculino tuvo que ser resuelto por “photo finish” tras más de dos horas de competencia, en lo que ya se describe como “el final más ajustado de la historia” según medios internacionales. Y no es para menos: el tanzano Alphonce Simbu se consagró campeón del mundo con un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 48 segundos, superando al alemán Amanal Petros por apenas tres centésimas.

La escena se volvió viral a los pocos minutos de cruzar la meta. Fue un cierre de película en el Estadio Nacional de Tokio, con tres corredores luchando por el oro tras recorrer los 42,195 kilómetros. El italiano Iliass Aouani fue el primero en quedar relegado en los últimos metros, mientras que Petros parecía tener el triunfo asegurado al sacar una ventaja de casi diez metros a solo 30 de la meta. Sin embargo, un remate agónico de Simbu cambió todo.

Con una aceleración inesperada, el tanzano logró superar al alemán justo en la línea de llegada. El triunfo no solo le valió el oro, sino que se convirtió en la primera medalla dorada de atletismo para Tanzania en un Mundial, lo que fue celebrado con emoción en la delegación africana.

🤯 El photo finish definió el ganador de la Maratón Masculina en el Mundial de Tokio.



La participación chilena también tuvo presencia en la prueba. El fondista Hugo Catrileo finalizó en la posición 54°, con un tiempo de 2 horas, 23 minutos y 29 segundos, completando una exigente carrera.