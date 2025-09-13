SUSCRÍBETE
El Deportivo

Cuándo y dónde ver a los deportistas chilenos en el Mundial de Atletismo

La cita planetaria comienza este sábado 13 de septiembre en Tokio.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Foto: Team Chile.

Se acabó la espera. Este sábado 13 de septiembre arranca el Mundial de Atletismo Tokio 2025, que se disputará hasta el 21 de este mes y en donde participarán más de mil deportistas, que disputarán 49 pruebas y que lucharán por 147 medallas.

Los chilenos también están presentes en Japón. En total son 14 atletas nacionales que viajaron con el sueño de hacer historia. Acá el listado completo:

  • Martina Weil – 400 metros;
  • María Ignacia Montt – 100 metros
  • Posta 4x100 “Las Pumas”: Isidora Jiménez, María Ignacia Montt, Anais Hernández, Macarena Borie, Javiera Cañas y Antonia Ramírez
  • Hugo Catrileo – Maratón
  • Nicole Urra – Maratón
  • Ignacio Velásquez – 10 mil metros
  • Ivana Gallardo – Bala
  • Gabriel Kehr – Lanzamiento del martillo
  • Humberto Mansilla – Lanzamiento del martillo
  • Claudio Romero – Disco.

¿Cuándo compiten los chilenos?

Sábado 13 de septiembre

  • 06:55 horas: María Ignacia Montt – 100 metros planos
  • 20:00 horas: Nicole Urra – Maratón
María Ignacia Montt. Foto de Alejandro Pagni/Santiago 2023 via Photosport. ALEJANDRO PAGNI/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT

Domingo 14 de septiembre

  • 07:25 horas: Martina Weil – 400 metros planos
  • 09:30 horas: Ignacio Velásquez – 10.000 metros planos
  • 20:00 horas: Hugo Catrileo – Maratón
  • 21:00 horas: Gabriel Kehr y Humberto Mansilla – Lanzamiento del martillo

Viernes 19 de septiembre

  • 21:00 horas: Claudio Romero – Lanzamiento del disco
  • 22:00 horas: Ivana Gallardo – Lanzamiento de la bala

Sábado 20 de septiembre

  • 08:45 horas: María Ignacia Montt, Anais Hernández, Isidora Jiménez, Antonia Ramírez, Macarena Borie y Javiera Cañas – Posta 4×100

¿Dónde ver el Mundial de Atletismo?

Para Chile, la competencia será transmitida por el canal TVN, a través de su señal abierta y también en sus plataformas digitales.

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

