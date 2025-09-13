Cuándo y dónde ver a los deportistas chilenos en el Mundial de Atletismo

Se acabó la espera. Este sábado 13 de septiembre arranca el Mundial de Atletismo Tokio 2025, que se disputará hasta el 21 de este mes y en donde participarán más de mil deportistas, que disputarán 49 pruebas y que lucharán por 147 medallas.

Los chilenos también están presentes en Japón. En total son 14 atletas nacionales que viajaron con el sueño de hacer historia. Acá el listado completo:

Martina Weil – 400 metros;

María Ignacia Montt – 100 metros

Posta 4x100 “Las Pumas”: Isidora Jiménez, María Ignacia Montt, Anais Hernández, Macarena Borie, Javiera Cañas y Antonia Ramírez

Hugo Catrileo – Maratón

Nicole Urra – Maratón

Ignacio Velásquez – 10 mil metros

Ivana Gallardo – Bala

Gabriel Kehr – Lanzamiento del martillo

Humberto Mansilla – Lanzamiento del martillo

Claudio Romero – Disco.

¿Cuándo compiten los chilenos?

Sábado 13 de septiembre

06:55 horas: María Ignacia Montt – 100 metros planos

20:00 horas: Nicole Urra – Maratón

María Ignacia Montt. Foto de Alejandro Pagni/Santiago 2023 via Photosport. ALEJANDRO PAGNI/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT

Domingo 14 de septiembre

07:25 horas: Martina Weil – 400 metros planos

09:30 horas: Ignacio Velásquez – 10.000 metros planos

20:00 horas: Hugo Catrileo – Maratón

21:00 horas: Gabriel Kehr y Humberto Mansilla – Lanzamiento del martillo

Viernes 19 de septiembre

21:00 horas: Claudio Romero – Lanzamiento del disco

22:00 horas: Ivana Gallardo – Lanzamiento de la bala

Sábado 20 de septiembre

08:45 horas: María Ignacia Montt, Anais Hernández, Isidora Jiménez, Antonia Ramírez, Macarena Borie y Javiera Cañas – Posta 4×100

¿Dónde ver el Mundial de Atletismo?

Para Chile, la competencia será transmitida por el canal TVN, a través de su señal abierta y también en sus plataformas digitales.