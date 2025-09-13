Cuándo y dónde ver a los deportistas chilenos en el Mundial de Atletismo
La cita planetaria comienza este sábado 13 de septiembre en Tokio.
Se acabó la espera. Este sábado 13 de septiembre arranca el Mundial de Atletismo Tokio 2025, que se disputará hasta el 21 de este mes y en donde participarán más de mil deportistas, que disputarán 49 pruebas y que lucharán por 147 medallas.
Los chilenos también están presentes en Japón. En total son 14 atletas nacionales que viajaron con el sueño de hacer historia. Acá el listado completo:
- Martina Weil – 400 metros;
- María Ignacia Montt – 100 metros
- Posta 4x100 “Las Pumas”: Isidora Jiménez, María Ignacia Montt, Anais Hernández, Macarena Borie, Javiera Cañas y Antonia Ramírez
- Hugo Catrileo – Maratón
- Nicole Urra – Maratón
- Ignacio Velásquez – 10 mil metros
- Ivana Gallardo – Bala
- Gabriel Kehr – Lanzamiento del martillo
- Humberto Mansilla – Lanzamiento del martillo
- Claudio Romero – Disco.
¿Cuándo compiten los chilenos?
Sábado 13 de septiembre
- 06:55 horas: María Ignacia Montt – 100 metros planos
- 20:00 horas: Nicole Urra – Maratón
Domingo 14 de septiembre
- 07:25 horas: Martina Weil – 400 metros planos
- 09:30 horas: Ignacio Velásquez – 10.000 metros planos
- 20:00 horas: Hugo Catrileo – Maratón
- 21:00 horas: Gabriel Kehr y Humberto Mansilla – Lanzamiento del martillo
Viernes 19 de septiembre
- 21:00 horas: Claudio Romero – Lanzamiento del disco
- 22:00 horas: Ivana Gallardo – Lanzamiento de la bala
Sábado 20 de septiembre
- 08:45 horas: María Ignacia Montt, Anais Hernández, Isidora Jiménez, Antonia Ramírez, Macarena Borie y Javiera Cañas – Posta 4×100
¿Dónde ver el Mundial de Atletismo?
Para Chile, la competencia será transmitida por el canal TVN, a través de su señal abierta y también en sus plataformas digitales.
