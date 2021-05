Un contundente Alexander Zverev elimina a Rafael Nadal del Masters 1000 de Madrid

Alexander Zverev (6° del ránking ATP) luchó con todo para quedarse con el partido ante Rafael Nadal (2°). El alemán se impuso por un doble 6-4 al hispano en la llave correspondiente a los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid.

El partido comenzó parejo y parecía volverse favorable para el español tras el sexto juego del primer set. Rafa logró quitarle el servicio al germano y puso el 4-2 parcial a su favor. Sin embargo, este último aguantó el golpe y supo reaccionar a tiempo para volver a meterse en el partido.

Así, logró recuperar el quiebre en el game siguiente y lo reafirmó poniendo el 4-4. Luego aprovechó el impulso y logró arrebatarle otra vez el servicio a Nadal, lo que le permitió a Zverev cerrar el primer set por 6-4.

Ya en el segundo, el trámite del partido fue parejo hasta el quinto juego. Allí, el alemán volvió a darle problemas a Nadal y logró romperle el saque. De ahí en adelante, al sexto del mundo solo le bastó mantener su servicio para cerrar el partido con un nuevo 6-4.

De esta forma Alexander Zverev accedió a las semifinales donde se encontrará con el austríaco Dominic Thiem (4°), quien más temprano eliminó a John Isner (39°) por 3-6, 6-3 y 6-4.

“En los momentos de la verdad lo he hecho todo mal”

Rafael Nadal quedó eliminado del Masters 1000 de Madrid tras caer en dos sets contra Alexander Zverev. Foto: AFP.

Tras el partido, Rafael Nadal fue muy autocrítico de su rendimiento mostrado el día de hoy y que además le significará perder un puesto en la clasificación del ATP en la próxima actualización.

“Tuve el control los seis primeros juegos. Cuando he sacado con 4-2, he hecho un desastre y luego otro mal juego. Si eso te pasa con uno de los mejores del mundo y con una pista a esta velocidad es difícil mantener la confianza”, comentó el tenista tras el partido.

“El saque ha sido difícil para mí hoy. Siendo mejor que él en el primer set, he perdido 6-4. Es una cosa complicada de entender y más en mí que a veces gano sets siendo inferior al rival. He hecho errores injustificables cuando no había que hacerlos”, se lamentó.

“Las sensaciones son negativas. Es una semana complicada para mí. Estoy subiendo una escalera y hoy he dado un paso atrás. En los momentos de la verdad lo he hecho todo mal. Sacando para el 5-3 he cometido varios errores y después en el 4-3 he fallado una derecha paralela con pelota de break. Estoy triste por la derrota, porque es una oportunidad desaprovechada”, aseguró.