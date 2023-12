¿Una Copa Chile para salvar el año?: Colo Colo y Magallanes se juegan el honor en Iquique

Colo Colo y Magallanes jugarán la final de la Copa Chile por el honor y salvar, de alguna manera, el año. No habrá incentivo económico ni menos deportivo, ya que el presente de ambos equipos en el Torneo Nacional terminó por definir de manera anticipada el futuro de cara a la temporada 2024.

El Cacique, tras haber terminado tercero en la tabla de posiciones, aseguró su cupo en la Copa Libertadores. Es decir, lo que aparecía como uno de los premios de este certamen, ya está en el bolsillo. En el horizonte del elenco de Macul está la idea de seguir sacando diferencias en el historial de equipos más ganadores de la Copa Chile, con 13 trofeos. En el caso de Magallanes, en tanto, los dirigidos por Mario Salas perdieron la categoría y, por lo mismo, no podrán participar en el certamen de clubes más importante del continente en caso de quedarse con la Copa Chile. Según determinó la Conmebol, solo elencos de Primera División de cada país pueden sumarse a la competición. Frente a tal escenario, la lista del Torneo Nacional corrió y Palestino se quedó con la clasificación al certamen internacional.

Colo Colo llega muy cuestionado al encuentro por el opaco cierre del Torneo Nacional. Tras caer frente a Unión Española, en la penúltima fecha del certamen, se despidieron de cualquier chance de quedarse con el título. Por lo mismo, el cotejo podría marcar el último encuentro de Gustavo Quinteros en la banca del Cacique. En el directorio se dividen por su continuidad tras no cumplir los objetivo trazados para la temporada 2023: no se pudo revalidar el Torneo Nacional y se estuvo lejos de ser protagonista en torneos internacionales.

El DT, de momento, evita referirse a su situación. Sí reconoce que existe interés de otros clubes por contar con sus servicios, como Racing de Avellaneda. “Sé que hay interés, pero no voy a hablar nada de eso hasta después de jugar la final, que es el único foco que tengo. Después, por supuesto, hablaré con la gente de Colo Colo también”, dijo el DT antes de embarcarse al norte. “Espero que salga la reunión y podamos hablar de lo que viene. Siempre dije que la prioridad va a estar acá (en Colo Colo) pero si salen posibilidades de otros países analizaré la situación y tomaremos la decisión”, cerró. En el plantel, por su parte, se cuadran con su renovación. Al menos así lo deja en claro Vicente Pizarro, uno que ganó espacio durante el proceso del actual estratega. “El enfoque debe estar en la final, luego la decisión la tomará después cada uno. Sabemos que para el grupo es súper importante”, dijo el volante.

En relación al cotejo, Pizarro no se confía frente a un equipo que viene de sufrir el duro golpe de perder la categoría. “Tuvimos esa espina final en el campeonato, nos habíamos ilusionado mucho, pero tenemos la posibilidad de cerrar bien el año en Copa Chile. Será un partido duro, hay que prepararse bien (...) Es duro Magallanes, un equipo con jugadores de experiencia que saben jugar estos partidos, más allá de su momento”, complementó.

El Cacique llega a esta instancia tras haber vencido a Cobreloa, en las semifinales, por 3-2. El equipo de Gustavo Quinteros no podrá contar con Maximiliano Falcón y Alan Saldivia. El Peluca fue castigado con dos fechas por insultar al juez asistente, Vladimir Muñoz, mientras que el otro central uruguayo fue expulsado también en el mencionado partido. En su reemplazo, se espera la titularidad de Emiliano Amor y Ramiro González, quienes ya sumaron minutos frente a Curicó Unido, en el Torneo Nacional.

Magallanes, en tanto, busca revalidar la corona que obtuvo la edición anterior, de la mano de Nicolás Núñez, cuando superó a Unión Española en penales. El Manojito de Claveles, que viene de despachar a Universidad de Concepción en semifinales, contará con todas sus figuras, donde destaca Joaquín Larrivey, quien lleva dos goles en dos partidos en el presente torneo.

El presente del histórico elenco capitalino es complejo. Hace menos de una semana, el equipo de Mario Salas descendió tras quedar penúltimo en la tabla de posiciones. “Estamos destrozados, va a ser difícil levantar un equipo así. Nuestro objetivo era mantener la categoría, no ganar la copa”, dijo el Comandante, en conferencia de prensa. “En la vida se va a fracasar muchas veces, es una palabra a la que no hay que tenerle temor. Fracasamos hoy, pero también es importante la forma en cómo se pierde”, reflexionó.

Este compromiso marcará el cuarto enfrentamiento de la temporada 2024 entre ambos elencos. A comienzo de año, La Academia dio la sorpresa al vencer al Cacique por penales, en el Estadio Sausalito, y quedarse con la Supercopa. Gustavo Quinteros criticó duramente al juez Vejar, a quien lo acusó de perjudicar a su elenco.

“Ojalá que el campeonato no sea dirigido por árbitros que no están capacitados como esté”, dijo el estratega. “No sé si es malo o cobra a propósito contra Colo Colo… Cada vez que nos arbitra nos perjudica mucho, pero no tuvo nada que ver en el resultado”, agregó. Su dichos le valieron una suspensión de dos fechas para el Torneo Nacional.

En los dos partidos posteriores, válidos por el Torneo Nacional, los albos derrotaron sin problemas a un equipo que ya comenzaba a cimentar su descenso. Vencieron por 2-0 en el Monumental y por 2-1 en Rancagua.