Una jornada para el olvido: Gonzalo Tapia falla un penal en la eliminación de Sao Paulo de la Copa de Brasil

Gonzalo Tapia erró un penal en la eliminación de Sao Paulo en la Copa de Brasil.

Duro golpe para Sao Paulo. El Tricolor, que contó con Gonzalo Tapia desde el minuto 84, quedó eliminado en los octavos de final de la Copa de Brasil a manos del Athletico Paranaense. El chileno falló un lanzamiento en la definición por penales.

El conjunto paulista se había impuesto en la ida disputada en el Morumbi, por 2-1. Sin embargo, tropezó en su visita al Ligga Arena, cayendo por la mínima. Reinan Peixoto (69′) fue el encargado de igualar la llave (2-2).

Sao Paulo contó con un futbolista menos desde el minuto 4 tras la expulsión del arquero Rafael. Mientras que Tapia saltó al terreno sobre el final y disputó los últimos seis minutos reglamentarios. Tuvo poca participación y su ingreso estuvo más relacionado con la definición por penales. No obstante, el chileno no estuvo fino en la tanda.

Una amarga definición

Con el empate global y el pitazo final, la llave se debió definir en los lanzamientos penales. En la tanda, Sao Paulo completó una jornada para el olvido. El Tricolor erró los tres remates que lanzó, dándole la clasificación al Athletico Paranaense.

El Furacao anotó gracias a los cobros de Giuliano de Paula, Lucas Esquivel y John Stiven Mendoza. Mientras que en el elenco paulista fallaron Sabino, Tapia y el arquero Jandrei, que cerró la eliminación.

Finalmente, Paranaense, que actualmente milita en la Serie B, segunda división del fútbol brasileño, clasificó a los cuartos de final de la Copa de Brasil.

Desde su llegada a Sao Paulo, Tapia suma cuatro partidos disputados, en los que ha anotado un gol. En todos ha ingresado desde el banco, completando un total de 60 minutos. Ahora, el Tricolor se medirá en el Morumbi ante el Vitória por el Brasileirao, este sábado 9 de agosto. El Tricolor marcha en la octava posición del certamen, con 25 unidades, a 12 el puntero Flamengo, que tiene un partido pendiente.