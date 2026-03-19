Uno de los aspirante al MVP: Cade Cunningham será baja en los Detroit Pistons por un colapso pulmonar

De perderse el resto de la temporada no podría competir por el MVP. Foto: Jerome Miron/Imagn Images.

Los Detroit Pistons viven su mejor temporada en varios años. El elenco encabeza la Conferencia Este con un estilo físico que recuerda a la época de los Bad Boys, la de mayor éxito en la historia de la franquicia.

Los Pistons son liderados en esta nueva etapa por Cade Cunningham, a quien eligieron en la primera posición en el Draft de 2021. El base se convirtió en la figura de los de Michigan y sorprendió al irrumpir en la conversación sobre quien será el Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de la temporada regular.

El estadounidense promedia 24.5 puntos, 5.6 rebotes y 9.9 asistencias. Su desempeño lo posicionó como posible ganador del premio al mejor jugador de la NBA, debido a ser uno de los pocos de alto rendimiento que cumpliría la regla de los 65 partidos para acceder a los galardones.

En el choque ante los Washington Wizards de este martes, el basquetbolista se lanzó por un balón suelto y quedó con molestias. El equipo decidió sacarle por precaución, ya que tuvo espasmos en la espalda. Sin embargo, se dio a conocer que el diagnóstico es un colapso pulmonar.

De forma indefinida sin competir

El basquetbolista debió salir en el duelo ante los Wizards.

La situación de Cunningham es leve, según ESPN, pero le obligará a estar por un tiempo prolongado sin jugar. Desde los Pistons aún no hacen oficial cuanto tiempo necesitará de recuperación, por lo que podría perderse el resto de la campaña regular.

El equipo espera que pueda estar de regreso para el inicio de los playoffs que comienzan el 18 de abril. No obstante, no es seguro que esto vaya a ocurrir.

El de 24 años lleva 61 encuentros. De perderse los duelos que restan no estaría en la votación para el MVP tras uno de sus mejores desempeños en la competencia estadounidense.

Si no está disponible para el comienzo de las eliminatorias los Pistons perderían a su estrella, pero la escuadra tiene una marca de 5 victorias y dos derrotas sin él.