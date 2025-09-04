US Open: Novak Djokovic sale a detener a Carlos Alcaraz en su lucha por destronar a Sinner del número uno del mundo

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se encontraron por última vez en los cuartos de final del Abierto de Australia de este año.

A pesar de los 16 años de diferencia que hay entre Novak Djokovic (38) y Carlos Alcaraz (22), los partidos entre ambos se han convertido en verdaderos clásicos del tenis en el último tiempo. El historial favorece al serbio (7º), por 5-3, desnivelado por sus dos últimas victorias: en la final de los Juegos Olímpicos de París y en la ronda de los ocho mejores en el Abierto de Australia de esta temporada.

Por eso, el encuentro de semifinales del US Open, este viernes (15.00), tiene un tufillo a revancha. El español busca romper con esta hegemonía del balcánico y de paso mantener la chance de recuperar el número uno del mundo, que desde el año pasado posee el italiano Jannik Sinner, quien animará el otro partido por el paso a la definición. Para que esto suceda, el oriundo de El Palmar tiene que esperar que el transalpino no llegue más lejos que él en el certamen.

Carlitos llegó a esta instancia con la máxima frescura, pues no ha perdido un solo set a lo largo del torneo, a diferencia de Nole, que ha debido pasar más tiempo en la cancha, lo que le ha generado repercusiones físicas, que él mismo ha reconocido.

“La verdad, no estoy muy seguro de cómo se va a sentir el cuerpo en los próximos días”, afirmó Djokovic tras su derrotar al estadounidense Taylor Fritz (4º) en la ronda anterior. “Ahora mismo no me siento muy fresco, pero espero que en un par de días sea diferente. Me encantaría estar lo suficientemente en forma para jugar un partido de cinco sets con Carlos”, admitió.

De paso, lanzó una advertencia. “Todo el mundo espera y da por hecho la final entre los dos (Sinner y Djokovic). Voy a intentar arruinarles los planes”, manifestó el balcánico, quien busca el Grand Slam número 25 de su carrera y ser la única persona en tener ese número de majors, superando a Margaret Court, con quien comparte 24 éxitos.

Por su parte, el murciano expresó todo su respeto por Djokovic. “Todos conocemos a Novak. Está jugando grandes partidos aquí. Sé bien que viene con hambre y con mucha ambición. Tengo ganas de revancha", expresó el hispano, quien tuvo espacio para relajarse jugando golf con sus compatriotas Sergio García y David Puig.

Sinner ante una sorpresa

Jannik Sinner también ha tenido un andar tranquilo en el Abierto de Estados Unidos. Selló su paso a semifinales arrasando contra su compatriota Lorenzo Musetti (10º) y ahora va por el sorprendente canadiense Felix Auger Aliassime (27º).

“Será un partido completamente diferente al último que tuvimos, empezando porque las condiciones en este torneo son diferentes. Ha tenido algunas grandes victorias estas semanas, así que seguro que llega con un gran impulso de confianza para enfrentarme. Veremos lo que pasa, siento que todo puede suceder”, dijo Sinner sobre el canadiense, quien superó magistralmente al australiano Álex de Miñaur.

Y no se detuvo ahí en cuanto a los halagos para su siguiente rival. “Desde mi punto de vista, trato siempre de mirarme a mí mismo, ahora estoy muy feliz de verme otra vez en semifinales de un torneo como este. Siento que Félix ha mejorado mucho, incluso en una semana le he visto hacer grandes ajustes, así que cuento con que será un gran partido, muy difícil para los dos. Será diferente, esto es un Grand Slam, la energía y todo lo demás es diferente. Va a ser muy interesante de ver”, recalcó.

En cuanto a su receta para frenar al italiano, Auger-Aliassime se mostró bromista, señalando entre risas: “¿Fortalezas y debilidades?… Jannik no tiene muchos puntos fuertes, tiene más bien puntos débiles”.

“¿Qué decir sobre el juego de Jannik? Ha sido inabordable claramente hasta ahora… Sinceramente, en el siguiente partido no voy a enfocarme en mi rival, sino más en mí mismo”, comentó más serio. Y agregó: “Necesito jugar un buen tenis. Necesito jugar incluso mejor de lo que lo hice ante De Miñaur, más allá de lo que quiera hacer tácticamente. Tengo que jugar a un nivel alto en dos días y en la siguiente ronda. No hay otra forma”.