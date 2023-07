Vagner Mancini, entrenador de América Mineiro, anticipa equipo alternativo en duelo de Sudamericana ante Colo Colo

Colo Colo y América Mineiro protagonizarán un duelo crucial por los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana, este martes 11 de julio. En el Estadio Monumental, ambos elencos abrirán la serie que entregará pasajes a la ronda de los 16 mejores del segundo certamen continental de mayor importancia.

A pesar de ser un encuentro trascendental, el entrenador Vagner Mancini sorprendió al anticipar un equipo alternativo para medirse contra el Cacique: “Elegimos disputar la Sudamericana con un equipo alternativo, pero no son deportistas débiles. Saben jugar”, señaló el estratega en la previa.

En ese sentido, el técnico del Coelho aseguró que su escuadra puede lograr una victoria si es que están concentrados y no repiten los errores de su derrota ante Coritiba (3-1) de este sábado, por el Brasileirao: “No podemos repetir lo que hicimos después de nuestro primer gol y separar las líneas. Recibimos presión cuando estábamos mejor en el partido. Teníamos el marcador a nuestro favor, marcamos con éxito adelante, luego retrocedimos y recibimos la presión”, indicó Mancini.

El estratega brasileño aseguró que aún no define la alineación que formará ante Colo Colo, pero asegura que no repetirá la escuadra que alineó en la mencionada derrota: “Creo que es importante para nosotros utilizar jugadores que estén en buena forma para poder hacer un buen partido. No se puede exigir un buen rendimiento con el mismo equipo en todas las competiciones”, justificó Mancini.

También, aseguró que su elenco está teniendo un buen desempeño, lo que pronto les traerá resultados positivos en el Brasileirao, certamen en el que marchan últimos: “Me preocupa, pero nos anima ver jugar al equipo. Me preocuparía más que mi equipo no jugara bien”, sentenció.

América Mineiro se encuentra en el fondo de la tabla de posiciones del Campeonato Brasileño, con solo nueve unidades de 42 posibles. El Coelho tiene los mismos puntos que Vasco da Gama, equipo que este fin de semana oficializó la incorporación de Gary Medel.