Venezuela logra un valioso empate en Perú y lo hunde en el último puesto de las Eliminatorias

La selección de Perú no logra despegar. El equipo del Rímac no pudo salir del último puesto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas tras conseguir en casa un pobre empate 1-1 ante el ya no tan sorprendente equipo de Venezuela.

Pero la jornada comenzó de buena manera para el equipo local en Lima. A los 17 minutos, Yoshimar Yotún abrió la cuenta para la Bicolor, anotación que fue la primera del equipo en seis jornadas.

Sin embargo, el equipo del técnico Juan Reynoso no pudo aumentar las cifras ante su gente. En el segundo tiempo, el visitante hizo un juego más directo y consiguió el empate final con el gol de Jefferson Savariano, a los 54 minutos.

Un resultado que deja a los incaicos en último puesto de la clasificación, con solo dos puntos de los 18 posibles. La Vinotinto, en tanto, se mantiene en el cuarto puesto en unas Clasificatorias que clasifica directo a los seis primeros, mientras que el séptimo va al repechaje.

Según informó el diario Líbero, esta nueva derrota del equipo del Rímac llevó al director deportivo del equipo, el histórico Juan Carlos Oblitas, a pedir la renuncia del técnico Reynoso.