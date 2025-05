Cristóbal Campos volverá a la cancha. El exguardameta de Universidad de Chile y San Antonio Unido empieza a dejar atrás el capítulo más complicado de su vida: el accidente automovilístico que protagonizó el 2 de septiembre, que le costó la amputación de parte de la pierna derecha.

Desde hace meses, después de que recibió una moderna prótesis, financiada por el Sifup y los jugadores de los clubes más grandes del país, el jugador formado en Universidad de Chile retomó los entrenamientos, con la ilusión de volver a jugar. “Esta es la demostración de la unión de nuestro gremio. Siempre ha sido así. Ahora está toda la energía para que este evento resulte de la mejor manera posible”, valora Gamadiel García, presidente del Sifup.

En ese proceso, ha sido vital el respaldo de Luis Marín, el secretario de la entidad gremial, quien ha acompañado y guiado sus entrenamientos.

Vuelve a la cancha: la crucial autorización que consiguió Cristóbal Campos

En los últimos días, Campos consiguió un permiso clave: el de los médicos que lo tratan. Los especialistas autorizaron su participación en el evento benéfico Todos x Cristóbal, que se realizará el 20 de junio, en el estadio Bicentenario de La Florida. La finalidad es convocar a10 mil personas, a razón de 10 mil pesos por entrada, con la finalidad de reunir fondos que permitan saldar la deuda que dejó Campos en la clínica en la que recibió tratamiento.

Ese día, los amigos del golero se medirán con un combinado de jugadores históricos de Universidad de Chile. Campos volverá a defender el pórtico azul.

El afiche del partido en beneficio de Cristóbal Campos.

“Cristóbal está preparado para jugar en este partido. Es un lindo desafío, que se podrá realizar gracias al esfuerzo y resiliencia que ha demostrado durante este proceso”, admite Marín.

Duros momentos

Campos reveló los duros momentos que vivió. “Atenté contra mi vida”, reveló en una entrevista con TNT Sports, en la que se refirió a la causa del choque. “Va a ser fuerte quizás lo que voy a decir. Atenté contra mi vida. No es algo que yo quisiera transmitirle a la gente, pero siempre hablo con la verdad. No era la primera vez que lo hacía, he tenido dos episodios más. Creo que hoy en día la salud mental es muy importante. Las cosas suceden por algo. Tuve muchos detonantes, como mi relación, en lo futbolístico. No conseguía estar bien, había tocado fondo”, dijo en ese registro.

“Busco ayudar mucho a la gente. Si hoy en día pudiera cambiar también esa imagen que tenía, lo haría. Quiero poder salir adelante con todo esto y ser un ejemplo para la gente“, añadió, respecto de su motivación para entregar el crudo testimonio.

“Estoy todas las semanas con tratamiento psiquiátrico y psicológico, con la ayuda del Sifup y la clínica Meds, todas las semanas tengo que ir y me ha hecho bien porque es algo fundamental”, expresó respecto del tratamiento que recibe.