Vuelve la Copa Sudamericana: así llegan Inter y Sao Paulo, los duros obstáculos de Colo Colo y la UC

Llegó el momento. Vuelven los torneos internacionales y los representantes chilenos que sobreviven están en la Copa Sudamericana. El sorteo, a priori, no fue benevolente con Colo Colo y Universidad Católica, ya que deberán enfrentar a dos clubes brasileños de renombre: Internacional de Porto Alegre y Sao Paulo, respectivamente. Si bien estos elencos no están en la primera línea del gigante sudamericano, la que ocupan actualmente los poderosos Flamengo, Palmeiras y Atlético Mineiro, de igual manera son conjuntos potentes, tanto en lo deportivo como en lo económico. No hay parangón con la realidad chilena.

Tanto los de Gustavo Quinteros como los de Ariel Holan van con la ilusión de mejorar la pálida cara del fútbol criollo en la arena continental. Así llegan sus rivales de los octavos de final.

Inter llega arriba

Este martes, a las 20.30 horas, Colo Colo recibe a Internacional de Porto Alegre, un elenco que ha mejorado desde que asumió como técnico Mano Menezes, quien reemplazó al uruguayo Alexander Medina, hoy en Vélez. El exseleccionador de Brasil arribó en abril, después de un deslucido empate 1-1 con Guaireña de Paraguay, por la fase grupal de la Sudamericana. Desde ese entonces, O Colorado solo perdió una vez: 3-2 con Botafogo, el 19 de junio, por la liga. En su antecedente más próximo, el viernes vencieron 3-0 a Coritiba, instalándose en el cuarto puesto del Brasileirao, con 24 puntos tras 14 partidos.

A diferencia de otros clubes, el Inter no tiene a una gran estrella en su plantel, como antes lo fue Andrés D’Alessandro o Paolo Guerrero. Son el séptimo equipo con más valor de mercado de Brasil, avaluado en 83,45 millones de euros según los datos de Transfermarkt, más de cuatro veces la tasación de Colo Colo, el más alto del fútbol chileno (18,65 millones de euros).

Fabricio Bustos, lateral derecho argentino de Internacional. FOTO: REUTERS/Diego Vara

“El equipo se comportó bien porque ya tiene estructura. Esa es mi mayor preocupación. Mantener la mayor parte de la estructura posible. A medida en que los jugadores ingresan y responden, es porque todos piensan que nuestra forma de jugar es muy clara”, declaró Mano Menezes, luego del triunfo del viernes sobre Coritiba. En efecto, tácticamente el cuadro gaúcho transita (así ha sucedido en los últimos encuentros) entre un 4-4-1-1 y un 4-2-3-1, con Alan Patrick (el 10) en la labor creativa, detrás del centrodelantero (Alemao o David). Mediocampista de 31 años, retornó este año a Brasil luego de salir del Shakhtar Donetsk de Ucrania, a raíz del conflicto con Rusia. Aparece como una de las grandes amenazas para Colo Colo.

Inter tiene una importante pieza descartada para visitar Santiago. Se trata del lateral derecho argentino Fabricio Bustos, quien sufrió una lesión muscular en el muslo derecho y tiene, al menos, para una semana de baja. Es un jugador relevante para el equipo, tanto así que estuvo 26 partidos seguidos como titular. Por otro lado, tiene habilitado al transandino Gabriel Mercado, el mismo multicampeón con River Plate, quien podría suplirlo.

El ganador entre albos y gaúchos enfrentará, en cuartos de final, al que pase entre Deportivo Cali y Melgar.

Dura baja en Sao Paulo

El jueves, a las 20.30 horas, Universidad Católica enfrenta a Sao Paulo, reeditando la final de la Libertadores 1993, en la cual se impuso el notable elenco de Telê Santana. A diferencia de lo que sucede en Internacional, el Tricolor Paulista ha tenido más vaivenes durante su campaña, de la mano de un histórico de sus colores. Rogerio Ceni, mítico arquero del club, el meta más goleador de la historia, es el entrenador.

El triunfo del pasado jueves sobre Palmeiras, por la Copa de Brasil, llegó para mitigar el ruido que había generado las dos derrotas seguidas en la liga, una de ellas precisamente ante el Verdao. Sao Paulo aparece en el octavo puesto del campeonato local, con 19 puntos. Ayer, apenas empataron sin goles con Juventude, en el Morumbí. Un desempeño bajo considerando que son el sexto club más valorizado de Brasil, con 86,8 millones de euros, casi cinco veces el valor de la UC (18,2 millones de euros).

Jonathan Calleri, de Sao Paulo, es el goleador del Brasileirao. FOTO: REUTERS/Alexandre Loureiro

El Sao Paulo tiene varios nombres propios en su plantilla. Partiendo en la zaga, resalta la presencia de Joao Miranda, defensa de 37 años, que hiciera época en el Atlético de Madrid. Otro longevo es el lateral Rafinha, ex Bayern Múnich, quien llegó al club proveniente de Gremio, actualmente en la Serie B. En ofensiva, aparece Éder, atacante nacionalizado italiano, quien fuese seleccionado en la Azzurra, ex Inter de Milán. Hoy por hoy, el más destacado es el delantero argentino Jonathan Calleri, el hombre gol del equipo. Es nada menos que el artillero del Brasileirao, con nueve anotaciones.

Desde lo táctico, Rogerio Ceni viene utilizando una línea de tres en el fondo. Para ese afán, tiene una baja durísima. Se trata del ecuatoriano Robert Arboleda (el líbero), quien sufrió la rotura de ligamentos del tobillo izquierdo, con lo cual se perderá el resto de la temporada y, casi con seguridad, la Copa del Mundo con el seleccionado del Guayas. El zaguero ya fue intervenido quirúrgicamente.

El vencedor de la llave entre cruzados y paulistas se topará, en cuartos, ante The Strongest o Ceará.