“Yo le gané al Covid-19, pero tú no eres Zlatan”: el llamado de Ibrahimovic a seguir cuidándose

Zlatan Ibrahimovic vence al Covid-19 y, en su estilo, le da una connotación especial a la recuperación. El delantero del Milan utiliza su cuenta en Instagram para comunicar su evolución y, fundamentalmente, para llamar a la población italiana y mundial a no bajar la guardia en la lucha contra la pandemia.

“El vrus me ha desafiado y yo gané, pero tú no eres Zlatan. No desafíes al virus. Usa la cabeza, respeta las reglas. Distanciamiento y mascarilla, siempre”, recomienda en un video emitido a través de la red social, en la que se muestra en la azotea de un edificio y en el que se quita la protección sólo para hablar.

El video forma parte de una campaña conjunta con el gobierno lombardo y coincide con las precauciones que se están adoptando para combatir un rebrote de casos en Italia y en el resto de Europa.

El país peninsular ha sido uno de los más golpeados por la pandemia. Solo este miércoles se detectaron casi 25 mil casos nuevos y 205 muertes a causa de la enfermedad. Desde que se desató, las cifras se elevan a 589.766 casos y a 37.905 decesos.