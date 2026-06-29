“Yo tengo cinco, pequeño”: la provocadora respuesta de Matheus Cunha a jugador japonés tras eliminarlo del Mundial

Brasil tuvo que extremar recursos para superar la ronda de dieciseisavos. De forma agónica, el Scratch se impuso por 2-1 a Japón y festejó el boleto a los octavos de final del Mundial 2026.

Al término del partido, los jugadores de la Verdeamarela celebraron eufóricamente el triunfo sobre los nipones, principalmente, por el desenlace dramático que se vivió en Houston. Sin embargo, en medio de la algarabía, llamó la atención el festejo de Matheus Cunha, que fue dedicado especialmente a un rival que había desatado la polémica en la antesala del choque.

Kento Shiogai había declarado en rueda de prensa que la selección sudamericana no infundía el mismo temor que hace unos años. Incluso, le había bajado el perfil a la presencia del máximo referente del plantel. “Brasil era fuerte antes... Tengo la imagen de que Francia es fuerte, Argentina también. De Brasil no escuché mucho últimamente. Ya no es más el de antes. Ese era el viejo Neymar, ¿verdad?“, comentó en ese momento.

Por este motivo, sus dichos reflotaron y fueron recordados por Cunha, que lanzó un provocador gesto para enrostrarle la clasificación. “Yo tengo cinco, pequeño. Respeta”, señaló, indicándole a Shiogai la cantidad de Copas del Mundo que posee la Canarinha.