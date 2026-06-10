Abastible y Hub Metropolitano lanzan programa para conectar pymes con grandes empresas

El Hub Metropolitano —impulsado por el Gobierno Regional de Santiago y ejecutado por Fundación Chile— y la empresa energética Abastible anunciaron esta semana una alianza para fortalecer el vínculo entre pequeñas, medianas y grandes empresas de la Región Metropolitana.

El programa, que se extenderá por tres meses, apuntará a entre 30 y 50 pymes y combinará talleres, asesorías y actividades de vinculación empresarial, sin costo para los participantes. Las sesiones serán tanto presenciales como en línea.

La convocatoria partirá con un diagnóstico: cuestionarios y entrevistas para identificar los principales obstáculos que enfrentan pymes y grandes empresas al momento de relacionarse como proveedores y compradores. Las interesadas pueden postular a través de hubmetropolitano.cl, y la selección quedará a cargo de una mesa técnica formada por Abastible y el Hub Metropolitano, con participación de municipios de la región.

Entre los contenidos del programa se incluyen la identificación de brechas entre ambos tipos de empresa, buenas prácticas para proveedores y compradores, y herramientas de gestión empresarial. El ciclo cerrará con una rueda de negocios para facilitar el contacto directo entre pymes y potenciales compradores.

El lanzamiento se realizó en la sede del Hub Metropolitano, en el edificio Nido Lucía (San Isidro 85, Santiago), con la presencia de representantes del Gobierno Regional, Fundación Chile y Abastible.