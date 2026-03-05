Con Eliseo Salazar como speaker y la meta de 12 mil asistentes, MadeInnConce liberó tickets gratuitos para su evento anual

Con cinco años de trayectoria consolidándose como uno de los encuentros más importantes de emprendimiento de Chile, MadeInnConce anunció la apertura oficial de inscripciones para su edición 2026, que se realizará los días 7, 8 y 9 de abril en el Teatro Biobío de Concepción.

A partir de este miércoles 4 de marzo se liberaron los tickets gratuitos para el público, junto con el anuncio de los primeros speakers confirmados, quienes encabezarán las distintas jornadas del evento. Entre ellos se encuentra Eliseo Salazar, leyenda del automovilismo y el único piloto chileno en competir en la Fórmula 1, quien abrirá el escenario principal del festival. Además, estarán la actriz Constanza Mackenna, la empresaria Dominique Rosenberg y Damaris Mendoza.

En versiones anteriores han estado destacadas figuras del mundo del deporte, los negocios y la cultura, como Fernando González, Alejandra Mustakis y la actriz colombiana, Laura Londoño, entre otros referentes que han compartido historias capaces de movilizar nuevas ideas y proyectos.

La organización adelantó que el 12 de marzo se dará a conocer la agenda completa, con el detalle de los speakers, paneles y actividades que formarán parte de esta nueva edición. “Lo que más buscamos es la inspiración. Siempre hay un ala de startups e innovación, pero el corazón del festival está en historias reales que muestran que es posible crear, reinventarse y atreverse”, señaló Emilio Hernández, fundador de MadeInnConce.

El festival, que en su última edición superó los 10 mil asistentes, se ha transformado en un espacio único en Chile dedicado a la inspiración como motor del emprendimiento. Hernández comenta que la meta de este año es lograr 12 mil asistentes.

Más información y registro de tickets en www.madeinnconce.cl.