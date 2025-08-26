SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Emprendimiento

IA al rescate del retail: Frogmi lanza solución para cortar pérdidas con una sola imagen

La startup chilena desarrolló una herramienta de visión computacional que transforma fotos en acciones correctivas en tiempo real dentro de tiendas físicas.

Bárbara PezoaPor 
Bárbara Pezoa
Frogmi: IA y el retail

La empresa chilena de tecnología para retail, Frogmi, presentó una innovadora herramienta de inteligencia artificial (IA) diseñada para combatir las pérdidas operativas en tiendas físicas. Según el National Retail Federation Security Survey, la pérdida de inventario en retail físico —que incluye robos, errores administrativos y daños— representó el 1,6 % de las ventas globales en 2023, alcanzando los USD 112 mil millones. Para 2024, se estima que la cifra habría subido a USD 132 mil millones.

La nueva solución de Frogmi utiliza visión computacional para automatizar la auditoría y el control en el punto de venta. Con solo una fotografía tomada desde un dispositivo móvil, el sistema detecta desviaciones en la operación, verifica estándares y genera tareas correctivas en tiempo real, agilizando la respuesta y reduciendo el margen de error humano.

“Con esta tecnología buscamos que cada hallazgo se transforme inmediatamente en una acción concreta que mejore la operación, sin esperar revisiones manuales o reportes diferidos”, afirmó Pablo Godoy, CEO de Frogmi.

La herramienta trabaja con datos estructurados y contextualizados —como ubicación, tipo de tienda y acuerdos comerciales—, lo que permite eliminar la subjetividad y acelerar la toma de decisiones en tiendas físicas. Esta funcionalidad es clave en un mercado altamente competitivo y con márgenes estrechos.

Frogmi ya tiene presencia en Chile, México, Colombia y Perú, con más de 100 mil usuarios activos y una tasa de adopción superior al 90 % en sus clientes. Su tecnología se aplica para supervisar planogramas, precios, promociones, protocolos de limpieza, seguridad y presentación de productos frescos, consolidándose como una herramienta integral para la gestión del retail.

A diferencia de soluciones aisladas, la IA de Frogmi forma parte de un ecosistema tecnológico integrado, que conecta procesos, personas y productos dentro de las tiendas. Cada evaluación genera datos estructurados que alimentan flujos de trabajo, tableros analíticos y automatización de tareas.

En un entorno donde la eficiencia y la prevención son claves, la automatización de auditorías mediante inteligencia artificial representa un paso estratégico para el retail físico, permitiendo una gestión más ágil, precisa y centrada en el cliente.

Más sobre:Hub emprendimientoIAInteligencia Artificial

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ministra Vallejo cuestiona que ex DINA José Zara Holger terminó condena “sin contribuir” con búsqueda de desaparecidos

“Yo creo que hemos tenido una demora excesiva en el Senado”: Cordero por proyecto de ley de seguridad municipal

Obligada a intervenir: peleas internas del comando hacen crujir diseño de campaña y Jara llama la atención a su equipo

Sin libreto definido: debate sobre dictadura militar vuelve a complicar a Matthei

Víctor Ramos y resistencia oficialista a consulta indígena: “No acomodamos los tiempos de diálogo a calendarios electorales”

De Calisto al “Pollo” Valdivia: los candidatos del oficialismo (y la DC) que no se quieren tomar fotos con Jeannette Jara

Lo más leído

1.
Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

2.
El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

3.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

4.
Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

5.
Exbrigadier José Zara sale de Punta Peuco tras cumplir condena por asesinato del general Prats y su esposa

Exbrigadier José Zara sale de Punta Peuco tras cumplir condena por asesinato del general Prats y su esposa

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Servicios

Tren Santiago-Batuco: revisa el recorrido y las comunas donde pasará

Tren Santiago-Batuco: revisa el recorrido y las comunas donde pasará

Metro de Santiago anuncia cambios en la circulación de pasajeros de la estación Baquedano

Metro de Santiago anuncia cambios en la circulación de pasajeros de la estación Baquedano

Últimos días de postulación a la Admisión Escolar 2026: ¿Quiénes deben hacer el trámite?

Últimos días de postulación a la Admisión Escolar 2026: ¿Quiénes deben hacer el trámite?

Ministra Vallejo cuestiona que ex DINA José Zara Holger terminó condena “sin contribuir” con búsqueda de desaparecidos
Chile

Ministra Vallejo cuestiona que ex DINA José Zara Holger terminó condena “sin contribuir” con búsqueda de desaparecidos

Tren Santiago-Batuco: revisa el recorrido y las comunas donde pasará

“Yo creo que hemos tenido una demora excesiva en el Senado”: Cordero por proyecto de ley de seguridad municipal

Adopción de IA: ¿cómo movilizarnos de forma exitosa y oportuna?
Negocios

Adopción de IA: ¿cómo movilizarnos de forma exitosa y oportuna?

Caso Factop comienza su cierre: Fiscalía pedirá procedimiento abreviado para Rodrigo Topelberg y Ariel y Alberto Sauer

Ganancias de ILC se duplican hasta los $114 mil millones

Por qué Elon Musk demandó a OpenAI y Apple por supuesta conspiración
Tendencias

Por qué Elon Musk demandó a OpenAI y Apple por supuesta conspiración

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Dónde y a qué hora ver a Celta vs. Betis por la liga española
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Celta vs. Betis por la liga española

Caso Independiente: la denuncia por racismo de la Conmebol que atormenta a la U y que involucra a Marcelo Díaz

Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev en el US Open

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha
Finde

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Pobreza, sexo y escándalos: el nuevo documental de Madonna que retrata el ascenso de una estrella
Cultura y entretención

Pobreza, sexo y escándalos: el nuevo documental de Madonna que retrata el ascenso de una estrella

Taylor Swift y Travis Kelce: una de las parejas más mediáticas del mundo anuncia su matrimonio

Paz López, ensayista: “Lo que nos molesta no es tanto la diferencia sino que el otro se parezca demasiado a uno”

Valerii Zaluzhnyi, el exgeneral ucraniano que Washington sondea para reemplazar a Zelensky
Mundo

Valerii Zaluzhnyi, el exgeneral ucraniano que Washington sondea para reemplazar a Zelensky

Israel defiende el ataque contra el hospital Nasser ante la presencia de una cámara colocada por Hamas

Israel defiende el ataque contra hospital en Gaza ante la presencia de una cámara colocada por Hamas

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo