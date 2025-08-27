Orgullo nacional: Revolucionaria startup chilena Instacrops brilla entre las 200 startups más prometedoras del mundo

El prestigioso medio de innovación y tecnología TechCrunch acaba de anunciar su Startup Battlefield 200 de 2025, una selección exclusiva de las 200 startups emergentes más prometedoras a nivel global, que competirán en la emblemática conferencia TechCrunch Disrupt 2025, que se realizará del 27 al 29 de octubre en San Francisco, California.

Y entre las seleccionadas se encuentra nada menos que Instacrops, una agrotech chilena que ha dado bastante que hablar a nivel internacional en los últimos años.

Instacrops es un "asesor agrícola virtual" que combina sensores IoT, imágenes satelitales, drones e inteligencia artificial para ofrecer recomendaciones en tiempo real sobre riego, nutrientes, plagas y otros factores críticos del cultivo. Algo que su mismo CEO y fundador, Mario Bustamante, ha denominado como “El Internet de las Plantas”, por su analogía con el “Internet de las Cosas” (IoR). Hoy –como sucede con la mayoría de las startups tecnológicas– tiene un fuerte componente de Inteligencia Artificial (IA).

Según indican en esta empresa, su tecnología ha permitido ahorrar hasta un 30 % en consumo de agua y entre un 20 % y 30 % en energía, además de mejorar el uso de mano de obra. Además, es parte del selecto grupo del portafolio de la aceleradora YCombinator.

Las startups seleccionadas para el Startup Battlefield 200 pasan por un riguroso proceso de postulación y evaluación liderado por el equipo editorial y de inversión de TechCrunch. Cada año se reciben miles de aplicaciones de todo el mundo y solo 200 compañías logran ser escogidas, basándose en criterios como innovación tecnológica, escalabilidad, impacto en su industria, equipo fundador y tracción de mercado.

Esta mezcla de elementos a evaluar convierte al Battlefield en una de las vitrinas más codiciadas del ecosistema emprendedor global, ya que los elegidos acceden a mentorías, visibilidad internacional y la posibilidad de competir por el premio mayor en el escenario de TechCrunch Disrupt.

“Ser parte del Startup Battlefield 200 —donde empresas como Dropbox, Cloudflare y Fitbit dieron sus primeros pasos— es un reconocimiento al camino que hemos recorrido con Instacrops. Tras casi una década desplegando sensores y tecnología en el campo, damos el salto natural hacia la inteligencia artificial con Instadrop AI, nuestro asesor agronómico inteligente. Este hito reafirma nuestra ambición de transformar el riego agrícola a escala global, combinando experiencia en terreno con el poder de la IA", comenta Mario Bustamante.