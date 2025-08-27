SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Emprendimiento

Orgullo nacional: Revolucionaria startup chilena Instacrops brilla entre las 200 startups más prometedoras del mundo

La agrotech chilena fue seleccionada dentro del Startup Battlefield 200 de TechCrunch, que competirán en San Francisco por visibilidad, financiamiento y un lugar en la élite del emprendimiento tecnológico.

Por 
Daniel Fajardo
MARIO BUSTAMANTE LIDER DE LA EMPRESA INSTACROPS Y SUS EMPLEADOS. FOTO: LAURA CAMPOS

El prestigioso medio de innovación y tecnología TechCrunch acaba de anunciar su Startup Battlefield 200 de 2025, una selección exclusiva de las 200 startups emergentes más prometedoras a nivel global, que competirán en la emblemática conferencia TechCrunch Disrupt 2025, que se realizará del 27 al 29 de octubre en San Francisco, California.

Y entre las seleccionadas se encuentra nada menos que Instacrops, una agrotech chilena que ha dado bastante que hablar a nivel internacional en los últimos años.

Instacrops es un "asesor agrícola virtual" que combina sensores IoT, imágenes satelitales, drones e inteligencia artificial para ofrecer recomendaciones en tiempo real sobre riego, nutrientes, plagas y otros factores críticos del cultivo. Algo que su mismo CEO y fundador, Mario Bustamante, ha denominado como “El Internet de las Plantas”, por su analogía con el “Internet de las Cosas” (IoR). Hoy –como sucede con la mayoría de las startups tecnológicas– tiene un fuerte componente de Inteligencia Artificial (IA).

Según indican en esta empresa, su tecnología ha permitido ahorrar hasta un 30 % en consumo de agua y entre un 20 % y 30 % en energía, además de mejorar el uso de mano de obra. Además, es parte del selecto grupo del portafolio de la aceleradora YCombinator.

Las startups seleccionadas para el Startup Battlefield 200 pasan por un riguroso proceso de postulación y evaluación liderado por el equipo editorial y de inversión de TechCrunch. Cada año se reciben miles de aplicaciones de todo el mundo y solo 200 compañías logran ser escogidas, basándose en criterios como innovación tecnológica, escalabilidad, impacto en su industria, equipo fundador y tracción de mercado.

Esta mezcla de elementos a evaluar convierte al Battlefield en una de las vitrinas más codiciadas del ecosistema emprendedor global, ya que los elegidos acceden a mentorías, visibilidad internacional y la posibilidad de competir por el premio mayor en el escenario de TechCrunch Disrupt.

“Ser parte del Startup Battlefield 200 —donde empresas como Dropbox, Cloudflare y Fitbit dieron sus primeros pasos— es un reconocimiento al camino que hemos recorrido con Instacrops. Tras casi una década desplegando sensores y tecnología en el campo, damos el salto natural hacia la inteligencia artificial con Instadrop AI, nuestro asesor agronómico inteligente. Este hito reafirma nuestra ambición de transformar el riego agrícola a escala global, combinando experiencia en terreno con el poder de la IA", comenta Mario Bustamante.

Más sobre:Hub EmprendeEmprendimientoagrotechinstacropstechcrunchstartupagro

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Minvu aclara dichos de Montes por reconstrucción en Valparaíso y llama a “no generar un falso debate”

The Gathering realizará show exclusivo en Chile con su formación más exitosa para celebrar los 30 años de Mandylion

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronnie Moffit

Los resultados de Nvidia son empañados por su línea de centros de datos y su futuro en China

Quedan en prisión preventiva cuatro de los imputados por encerrona al relator Ernesto Díaz Correa

Trump convoca a Blair y Kushner a una reunión sobre la guerra en Gaza

Lo más leído

1.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

2.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

3.
Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

4.
Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

5.
“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Fiscal afirma que imputado en crimen de Curacaví aceleró “a gran velocidad” para “pasar por encima” de la víctima

Fiscal afirma que imputado en crimen de Curacaví aceleró “a gran velocidad” para “pasar por encima” de la víctima

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina

Servicios

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Cómo obtener la nueva licencia de conducir digital: próximamente llegará a la RM

Cómo obtener la nueva licencia de conducir digital: próximamente llegará a la RM

Minvu aclara dichos de Montes por reconstrucción en Valparaíso y llama a “no generar un falso debate”
Chile

Minvu aclara dichos de Montes por reconstrucción en Valparaíso y llama a “no generar un falso debate”

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronnie Moffit

Los resultados de Nvidia son empañados por su línea de centros de datos y su futuro en China
Negocios

Los resultados de Nvidia son empañados por su línea de centros de datos y su futuro en China

Precio promedio de las bencinas baja y completa tercera caída consecutiva

¿Quién es Lisa Cook? La gobernadora de la Fed que Donald Trump quiere destituir

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina
Tendencias

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China

Compara los precios de las plataformas de streaming de Chile en un solo lugar: Netflix, Disney+, HBO y más

Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship
El Deportivo

Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship

Gustavo Quinteros deberá esperar: Blanco y Negro definirá el sábado al nuevo entrenador de Colo Colo

El severo análisis de Manuel Pellegrini tras empate de Betis: “En la segunda parte, no llegamos a la portería”

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre
Finde

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

The Gathering realizará show exclusivo en Chile con su formación más exitosa para celebrar los 30 años de Mandylion
Cultura y entretención

The Gathering realizará show exclusivo en Chile con su formación más exitosa para celebrar los 30 años de Mandylion

La crisis en Gaza pone en jaque al Festival de Cine de Venecia: piden ser “más valientes” contra Israel

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos

Trump convoca a Blair y Kushner a una reunión sobre la guerra en Gaza
Mundo

Trump convoca a Blair y Kushner a una reunión sobre la guerra en Gaza

Todos los países del Consejo de Seguridad de la ONU salvo EE.UU. reclaman el fin de la hambruna en Gaza

Cómo Ucrania se convirtió en uno de los países más minados del mundo

Lupus, el gran imitador
Paula

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional