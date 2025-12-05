VOTA INFORMADO por $1100
    Robots en los túneles: la futurista tecnología de un ingeniero y un diseñador chilenos que está transformando la minería

    La startups Kinamics desarrolla una plataforma robótica que opera en faenas subterráneas y ya muestra mejoras en tiempos de levantamiento de información y reducción de exposición humana.

    Por 
    Daniel Fajardo
    Robot Arkytas-MU, desarrollado por Kinamics, que opera actualmente en El Teniente

    Nació en una feria minera, pero no por casualidad ni por inspiración espontánea, sino por un problema específico. En la Exponor de 2013, un ejecutivo de BHP se acercó al ingeniero eléctrico José Manuel Ortiz y al diseñador industrial Francisco Zapata justo después de un accidente que casi termina en tragedia. Un operador había quedado atrapado bajo una caída de material en un chute (estructura que se utiliza para transporte de materiales).

    La escena dejó claro que, aunque la industria necesita datos para tomar decisiones operacionales, todavía hay trabajos que obligan a personas a entrar donde nadie debería estar. La conversación derivó en una pregunta simple y urgente: ¿por qué no puede hacer lo mismo un robot?

    Para Ortiz, la robótica era un interés que venía desde niño gracias a su padre, ingeniero mecánico, que llenó su casa de proyectos y mecanismos, según cuenta. Su camino ya había pasado por un emprendimiento agrícola en 2007, distintos desarrollos técnicos y un largo período en Honeywell.

    Zapata, por su parte, llegaba con tres décadas de experiencia en maquinaria y automatización, acostumbrado a diseñar sistemas que se validan en terreno, no en teoría. Aquel episodio en Exponor quedó dando vueltas varios años, hasta que en 2018 decidieron fundar Kinamics con un objetivo claro: construir robots para minería subterránea que evitaran riesgos humanos y entregaran datos de alta calidad a la operación. A pesar de parecer algo futurista, respondía más a un problema práctico que la industria llevaba demasiado tiempo aceptando como inevitable.

    Francisco Zapata, de Kinamics

    La tecnología robótica para los túneles mineros

    A partir de ese propósito, la empresa comenzó a desarrollar tecnología propia desde Chile. El resultado de ese trabajo fue Arkytas-MU, una plataforma robótica diseñada para desplazarse en túneles estrechos y condiciones adversas mientras captura datos topográficos y fotogramétricos con precisión milimétrica. El robot reemplaza tareas rutinarias y peligrosas, permite obtener información de manera más rápida y elimina la necesidad de que una persona ingrese a zonas donde un error puede tener consecuencias graves.

    Su oferta comercial combina venta de equipos, que rondan los US$300.000 por unidad, con un modelo de arriendo cercano a los US$30.000 mensuales, además de servicios de operación y capacitación. La promesa -según explican-no es entregar maquinaria, sino garantizar datos consistentes y comparables en el tiempo.

    Hoy esta startup opera exclusivamente en Chile y Arkytas-MU está funcionando en la División El Teniente de Codelco. Los resultados acumulados hablan de más de 400 avances de túnel ejecutados, cerca de 600 horas de exposición humana evitadas y una reducción significativa en los tiempos de captura, que bajaron de 45 a 27 minutos por avance. Estas cifras no solo validan el robot. También la tesis inicial: la información que la minería necesita no tiene por qué venir acompañada de riesgo humano. El desempeño de la tecnología les valió este año una inversión de US$1 millón por parte del fondo Alza Mining Tech, además del reconocimiento como Innovación de Impacto de Alta Sofisticación en EtMDay2024.

    Más robots y más sensores

    El siguiente paso para la compañía es escalar. Kinamics está concentrada en construir una flota completa de robots y en estandarizar su solución para que pueda replicarse sin fricción en distintos proyectos mineros.

    José Manuel Ortiz, de Kinamics

    Además, está ampliando las capacidades de Arkytas-MU incorporando nuevos sensores y funciones orientadas a geología, monitoreo estructural y análisis operacional. “Nuestro foco inmediato es escalar la operación: construir una flota robusta de robots, estandarizar la solución para que sea un producto repetible y adaptarlo a diversos proyectos de minería subterránea”, comenta José Manuel Ortiz.

