    “Terreno fértil” y “laboratorio natural”. Lanzan nuevo relato de la innovación chilena al mundo

    La propuesta, liderada por ProChile y Fundación Imagen de Chile, espera fortalecer a nuestro país como un "hub tecnológico". La narrativa fue construida de manera colaborativa y reunió a cerca de 40 actores públicos y privados del ecosistema chileno de innovación.

    Por 
    Daniel Fajardo
    Andres Perez

    Chile presentó oficialmente su nuevo Relato Internacional del ecosistema de innovación, que define al país como un “laboratorio natural” y un “terreno fértil” para desarrollar, probar y escalar soluciones tecnológicas con impacto global. La iniciativa —liderada por ProChile y Fundación Imagen de Chile— busca fortalecer el posicionamiento de Chile como hub tecnológico en América Latina y marcar un cambio en la forma en que el país comunicará su ecosistema de innovación hacia los mercados internacionales.

    El nuevo relato se apoya en ventajas estructurales concretas. Chile cuenta con 34 acuerdos comerciales que lo conectan con 65 economías, una plataforma clave para escalar soluciones desde un mercado pequeño hacia el mundo. A ello se suma –según indican en el documento que creaa este relato– un ecosistema digital robusto y un posicionamiento destacado en inteligencia artificial en América Latina, factores que refuerzan su atractivo para startups, inversionistas y empresas tecnológicas globales.

    Las Torres del Paine se ubican a 312 Klm al Norte de Punta Arenas, ciudad capital de la Duodecima Region de Magallanes y Antartida Chilena. El Parque Nacional tiene una superficie de 242.242 klm, es uno de los parques mas importantes del pais y el tercero en cantidad de visitas, de las cuales el 75 % es extranjero. El Parque fue creado el 13 de mayo de 1959 y en 1978 la Unesco lo declaro Reserva de la Biosfera. Francisco Negroni

    La narrativa fue construida de manera colaborativa y reunió a cerca de 40 actores públicos y privados del ecosistema chileno de innovación. En el proceso participaron también asociaciones empresariales, organismos públicos como Corfo, Start-Up Chile, el Ministerio de Ciencia y ANID, hubs de innovación, ecosistemas regionales y consejeros del Consejo de Innovación de ProChile, con el objetivo de reflejar la diversidad y madurez del sector.

    A Ese trabajo se sumaron los aportes de las Oficinas Comerciales de ProChile en mercados estratégicos como Estados Unidos, Brasil, Colombia, México, España, Alemania y países de Asia. Esta mirada externa permitió ajustar el mensaje a las expectativas de los mercados donde Chile busca atraer inversión, talento y alianzas tecnológicas, alineando el relato con oportunidades comerciales reales.

    El proceso de construcción del relato, según indican en ProChile, comenzó en mayo de este año y abre ahora una nueva etapa enfocada en su implementación internacional a través del sello Chile CL Innova. El desafío es que esta narrativa sea adoptada por startups, empresas, instituciones y programas públicos, consolidando una imagen país coherente para proyectar la innovación chilena al mundo.

