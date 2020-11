¿Cómo afectará a la TV y sus rostros los cambios en Chile?

-Julián Elfenbein

Pasapalabra (CHV)

“Creo que ese cambio ya se viene produciendo. Y también creo que la política y los cambios de la sociedad se han recogido y se están recogiendo cada vez más, es cosa de ver los matinales, donde siempre tienes políticos invitados, tienes actores sociales invitados, donde se discuten los temas en general. Siempre se puede más, pero sí tienen mucha cabida en la TV, mucho más que antes de octubre. Sí creo que hay una deuda con el tema de la educación por TV, si bien no es su rol principal, sí creo que hay medios que podrían agudizar más ese punto”.

-Luis Jara

Animador de Mega

“Hoy día probablemente el público espera una entretención que tenga que ver con los tiempos que corren, quiere un poquito más de peso, de contenido, y eso nos da una responsabilidad como comunicadores de los contenidos, de las cosas que decimos, de las cosas que hacemos, y me parece que es un desafío gigante. (Pero) no hay que confundirse tampoco, no es un llamado a ponerse tontos graves, me parece que el humor, la entretención, nos salva de un montón de situaciones, difíciles incluso”.

-Julio César Rodríguez

Contigo en la mañana (CHV)

“Lo que visualizo es que la TV no tiene que cambiar, tiene que acentuar y profundizar en algunos contenidos. No puede volverse monotemática porque la heterogeneidad es lo que la hace entretenida y que la gente la vea. No pueden ser toda la mañana temas social-políticos, tiene que haber una mixtura. Lo importante es que cuando se tocan esos temas, que no deberían estar fuera de la agenda como antes, tiene que ser más profundo. Con debate, con buenos temas, no por encima y de manera anestésica. Los conductores tienen que estar atentos. Y creo que en los distintos ámbitos de la entretención, también tiene que profundizar. Si hay una entretención muy superficial la gente lo castiga porque la gente está en temas un poco más profundos”.

-Karen Doggenweiler

Animadora de TVN

“Creo que la TV debe acompañar los grandes cambios que estamos viviendo. La TV se volvió explicativa, tal vez contra su voluntad. Si hasta hace poco buscaba informar, entretener y acompañar, en la actualidad necesitamos entender los grandes cambios que estamos viviendo como sociedad. Conceptos como Estado garante, subsidiario, educación, salud, vivienda, reforma previsional y tantos otros pilares fundamentales de este Chile que construimos entre todos. Ese es el desafío”.

-Eduardo Fuentes

Mentiras Verdaderas (La Red)

“Creo que lo que ha venido sucediendo en el último año ha acelerado ciertos procesos donde los medios deben entender que deben tener una comunicación más fluida, un puente más férreo con la ciudadanía. Nos debemos a la ciudadanía, trabajamos para ellos, son los que nos permiten existir, y por lo tanto no les deberíamos dar la espalda. Desde esa perspectiva deberíamos ser más inquisidores del poder. Ahora eso con los matices necesarios, entender que habrá (otros) espacios para reírnos, para la entretención”.

-María Luisa Godoy

Buenos días a todos (TVN)

“La TV, y especialmente la TV pública, tienen que ser especialmente sensibles para reflejar adecuadamente el estado de ánimo del país y dar voz a las nuevas voces que quieren expresarse. Especialmente a esos millones de jóvenes que el domingo votaron por primera vez. Esta nueva realidad representa un gran desafío para la TV pública, pero es precisamente desafíos como este el que justifica su existencia”.

-Carmen Gloria Arroyo

Carmen Gloria a tu servicio (TVN)

“A pesar de llevar más de una década en TV, aún me siento ajena. Desde esa perspectiva creí que la TV había empezado a cambiar tras el estallido social y la pandemia. Advertí varias veces que el servicio social no es una moda, es una vocación y estaba esperanzada que todos lo fueran entendiendo y sumándose, sin embargo a un año de aquello creo que pocos seguimos fieles a esta esencia. La TV siempre será un medio de comunicación importante, pero hoy necesita ser una vitrina de la realidad de cada país y de su gente, un potente medio de información imparcial, dar entretención pero también educación. Si los canales y sus ejecutivos no logran entender este cambio y siguen pensando en las personas embobadas frente a una pantalla, los resultados no serán los necesarios para sobrevivir a estos convulsionados tiempos”.

-José Antonio Neme

Pauta libre (La Red)

“Creo que la TV primero tiene que tratar de interpretar o decodificar la gran cantidad de exigencias, demandas, puntos de vista que se pueden escuchar en una serie de plataformas, en las redes sociales, en la misma calle, en fin. Y respecto a los comunicadores creo que también es importante que digamos lo que pensamos. Ya no somos unos robots que no tenemos una opinión porque eso no es verdad. Nadie hoy día en Chile puede quedarse al margen de esta discusión, menos comunicadores sociales que están en una posición de privilegio, ganando bien, con visibilidad, con cámara”.

-Sergio Lagos

Sigamos de largo (Canal 13)

“En este proceso los medios deben cambiar y han cambiado, no son lo mismo de hace un tiempo, ya no está la idea sólo de la verticalidad; hoy existen multiplicidad de voces, el público es tan medio como cualquier canal. Estamos todos intentando aportar desde nuestras orillas; a mí me encantaría ser un actor que intentara unir miradas, salir de esta clásica conversación confrontacional y llevarla a puntos en común. Y para que la gente tome buenos ejemplos, tiene que ver contenidos que te presenten buenas intenciones; en la TV creo que exponemos mucho nuestras torpezas y debilidades, y no de lo otro. Hay que también entregar buenas historias de la gente que hace cosas y consigue cosas”.

-Ignacio Gutiérrez

Buenos días a todos (TVN)

“Entiendo que tengamos temas pendientes, conflictos, desencuentros, pero no en todos los horarios deberíamos ver desencuentros o una tecla más oscura. Creo que es necesario volver a hacer entretención, a reírse y a sentir ningún cargo de conciencia por lo que está pasando o lo que nos ha pasado como chilenos, porque creo que nos vamos a levantar todos juntos, y para levantarnos necesitamos mucho trabajo, pero también mucho sentido del humor y vías de escape”.

-Jean Philippe Cretton

Yo soy (CHV)

“Durante años la TV modeló conductas sociales y siento que hoy pasa lo contrario. Es la sociedad la que obliga a la TV a responder a sus inquietudes. Los matinales ya dieron un giro. No creo que haya que ponerse grave en todos los horarios, pero sí la TV debe hacer un cambio urgente y conectar con el alma de nuestra sociedad. Con sus alegrías y tristezas. Los programas deben ser menos fastuosos y apuntar a la conversación honesta, real y cotidiana”.