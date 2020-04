Desde el regreso de La Casa de Papel hasta el estreno de Había una vez en Hollywood: guía completa de los estrenos en abril del cable y el streaming

Más tiempo en casa abre el apetito de nuevos estrenos. Y abril, quizás más que el mes que pasó, será especialmente contundente y generoso en la oferta de títulos que llegaran en canales de cable y servicios de streaming. Eso incluye cómo fue acudido por la contingencia: mientras la docuserie sobre Michael Jordan, El último baile (The last dance), se adelantó y llegará el 20, quedó en suspenso The walking dead: World beyond y la miniserie con Mark Ruffalo de HBO, I know this much is true, fue aplazada dos semanas y finalmente debutará en mayo.

A cambio, este viernes llega la española La casa de papel con su cuarta parte, vuelve a fin de mes para despedirse la mexicana La casa de las flores y hay una abanico que va desde la segunda película de animación de Netflix al estreno en el cable de Había una vez… en Hollywood.

Sunderland 'til I die (Netflix), 1 de abril

Debutó hoy la segunda temporada de uno de los grandes títulos realizados en los últimos años sobre deportes. La pasión de los seguidores del Sunderland es nuevamente puesta a prueba en este ciclo, sobre el duro tránsito del equipo inglés en la tercera división de la liga inglesa. En otro registro, hoy también llegaron a Netflix todas las temporadas de Community, la hilarante serie sobre un grupo de estudiantes de universidad.

La casa de papel (Netflix), 3 de abril

Nueve meses después de su tercer ciclo, la serie española retoma la historia del atraco al Banco de España desde el mismo punto en que se despidió. Nairobi se debate entre la vida y la muerte al interior del lugar, mientras que lejos El Profesor está conmocionado por haber creído que Lisboa murió. Sus ocho episodios debutan el mismo día que La casa de papel: El fenómeno, un especial sobre lo que ha generado la ficción, el mayor éxito no hablado en inglés de Netflix.

Tales from the Loop (Amazon Prime Video), 3 de abril

Ciencia ficción es lo que domina el principal estreno de este mes de Amazon. Con actores como Rebecca Hall y Jonathan Pryce, explora la historia de los habitantes del pueblo que está sobre The Loop, una máquina creada con el propósito de navegar los misterios del universo. Se basa en el arte del sueco Simon Stålenhag y entre sus directores está el cineasta y realizador de video clips Mark Romanek.

Home before dark (Apple TV+), 3 de abril

La joven revelación Brooklyn Prince (El proyecto Florida) protagoniza la nueva serie de suspenso del servicio de streaming de Apple. Basada en una historia real, se centra en una niña que al llegar al pueblo de su padre decide investigar un caso que la comunidad y autoridades parecen haber cerrado, pese a las sospechas alrededor.

Había una vez… en Hollywood (HBO), 4 de abril

A dos meses de triunfar por partida doble en los premios Oscar (uno estatuilla fue para Brad Pitt), la película de Quentin Tarantino debuta en el cable. Retorciendo el verano de 1969 en Hollywood, el cineasta cuenta la historia de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) y su doble, Cliff Booth (Pitt). Además de este estreno, el mismo canal da el domingo y el lunes los cuartos episodios de las series The plot against America y Westworld.

The new pope (FOX Premium), 10 de abril

La producción retoma la serie de 2016 The young pope nuevamente con Jude Law y la dirección del italiano Paolo Sorrentino. Eso sí, esta vez se adentra en el Vaticano a través del nuevo papa (John Malkovich), sumando en personajes secundarios a figuras como Sharon Stone y Marilyn Manson. El viernes 10 debutará el primer episodio en FOX Premium, y, al mismo tiempo, estarán disponibles todos los episodios de la serie.

Run (HBO), 12 de abril

Luego de ser galardonada en los últimos Emmy y Globos de Oro por su comedia negra Fleabag (Amazon), la británica Phoebe Waller-Bridge retorna con su primer proyecto tras tocar la gloria. Aquí se centra en una pareja de adolescencia que se reencuentra años después ya adultos (Merritt Wever y Domhnall Gleeson), bajo la idea de huir juntos y así completar el juramento que hicieron de jóvenes.

Sergio (Netflix) 17 de abril

El servicio de streaming, generoso en películas durante abril (el 10 llegan dos, Tigertail, del director de Master of none, y la comedia romántica Love. Wedding. Repeat), pondrá la cuota de drama con este filme protagonizado por el brasileño Wagner Moura y la actriz cubano-española Ana de Armas, centrada en los dilemas del diplomático de las Naciones Unidas Sergio Vieira de Mello ante el fin de la invasión estadounidense de Iraq.

The last dance (Netflix), 20 de abril

Docuserie sobre Michael Jordan que pasó de estar programada de mayo a adelantarse para este mes. Cada lunes Netflix –que se alió con ESPN– estrenará un nuevo episodio de la producción que viaja al año 1997, cuando la estrella buscaba su sexto título con los Chicago Bulls en ocho años y se acercaba al final de su carrera.

The Willoughbys (Netflix), 22 de abril

Titulada en español Los hermanos Willoughbys, la película es el segundo largometraje animado de Netflix después de lograr una nominación a los Oscar con La leyenda de Klaus. Cuenta qué ocurre una vez que los egoístas señores Willoughby abandonan a sus cuatro hijos y estos ajustan sus valores anticuados al mundo actual y crean una familia moderna.

La casa de las flores (Netflix), 23 de abril

Con la adición del chileno Tiago Correa en su reparto –para escenas en que se revive la juventud del patriarca de la familia central, los De la Mora–, la serie mexicana llega a su fin en su tercer ciclo. Su creador, Manolo Caro, reveló que hubo opciones de realizar algún spin-off, pero prefirió centrarse en proyectos nuevos con la compañía.

After life (Netflix), 24 de abril

Seis nuevos episodios componen la segunda temporada de la serie creada por el británico Ricky Gervais. Sigue la historia de Tony (Gervais), el columnista del diario local que sufrió la pérdida de su esposa, ahora enfrentado a fortalecer sus amistades y a la amenaza del cierre del periódico el que trabaja.

Extraction (Netflix), 24 de abril

Chris Hemsworth protagoniza este thriller producido por los hermanos Russo (los directores de Avengers: Endgame), que cuenta la historia de un mercenario que recibe la misión de rescatar del secuestro al hijo de un jefe de la mafia, debiendo enfrentar los peligros de una prisión.

Defending Jacob (Apple TV+), 24 de abril

Drama familiar y dilemas morales se mezclan en esta miniserie, protagonizada por un ayudante del fiscal (Chris Evans) que en medio de un caso de homicidio se encuentra con que el principal sospechoso es su propio hijo (Jaeden Martell). Por esta producción Evans se convirtió en uno de los actores mejores pagados de la televisión.

Bad education (HBO), 25 de abril

HBO compró esta película con Hugh Jackman en medio del Festival de Toronto el año pasado. Elogiada por la crítica, es un drama sobre un reportero estudiantil que empieza a investigar la malversación de fondos en su propio colegio, después que queda al descubierto información que apunta a un caso de corrupción en la institución.