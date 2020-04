“Fue sorpresivo” y “no hubo otra opción”: Chiqui Aguayo y Hugo Valencia hablan de su despido del Buenos días a todos

El pasado jueves, la comediante Daniela “Chiqui” Aguayo y el periodista Hugo Valencia fueron despedidos de TVN y, por ende, del matinal Buenos días a todos, donde eran panelistas. Una desvinculación que ambos describen como sorpresiva, a pesar de tener presente la crisis financiera por la que atraviesa el canal, y la nueva reestructuración que experimenta a causa de eso.

“Me llamó por teléfono la productora ejecutiva (Pamela Díaz), y me contó básicamente que el canal está en una reestructuración severa, en una crisis super importante y que producto de esta reestructuración yo no seguía en el matinal. Fue sorpresivo”, cuenta Aguayo a La Tercera, quien además lamenta que esto fuera vía telefónica. “Uno entiende que las circunstancias hacen que tenga esta frialdad el despido. Seguramente si no estuviéramos en una pandemia no hubiese sido por teléfono”, dice.

“Cuando me comunican eso”, prosigue, “lo primero que hago es llamar a Gino (Costa) y a Hugo (Valencia), y ahí me entero que a Hugo también lo habían desvinculado. Fue bien sorpresivo también porque habían desvinculado a harta gente del canal el 31 de marzo entonces nosotros no esperábamos que iban a seguir habiendo más despidos”.

Justamente antes de terminarse marzo, el canal efectuó una serie de despidos que afectaron a funcionarios como el director de programación, Jaime Boetsch, el periodista Mauricio Bustamante, y gran parte del equipo del programa Rojo -hoy suspendido hasta nuevo aviso-. También salieron trabajadores relacionados al matinal, aunque subcontratados por el canal y que desempeñaban labores técnicas, camarógrafos, y profesionales de maquillaje, entre otros.

Tras eso, la primera semana de abril, se comunicó al equipo matinal que la reestructuración había implicado algunas bajas de los trabajadores del espacio matutino, pero que por el momento eran los cambios que tendría el programa. “De alguna manera a todos los que éramos funcionarios, yo tenía contrato de planta, nos quedamos tranquilos porque esas eran las medidas que se iban a tomar hasta ese punto”, cuenta Hugo Valencia a La Tercera. “Entonces obviamente el jueves, cuando recibo una videollamada de la productora ejecutiva del matinal para comunicarme que en medio de esta reestructuración económica mi cargo como subeditor del matinal ya no existía, y por ende se me desvinculó, me sorprendió porque una semana antes me habían dicho que no iban a haber más despidos”, aclara el periodista.

“Con el paso de los días ha sido fuerte también darme cuenta que nunca hubo una medida paliativa para que yo pudiese continuar. En ese sentido yo hubiese estado dispuesto a bajarme el sueldo, a dejar de recibir mi sueldo durante el tiempo que estuviera en mi casa, u otra medida, pero ni siquiera hubo esa posibilidad”, agrega Valencia.

Aguayo coincide en ese punto. “No hubo opción. En mi caso solo me desvincularon”, dice.

¿Si le hubiesen ofrecido rebajarse el sueldo por ejemplo, una medida que el canal anunció con sus rostros, habría aceptado en este contexto?

Sí, de todas maneras, porque en el fondo estoy super en panne. Mi empresa, que soy yo misma, está parada, yo soy una pyme, entonces de todas maneras me habría servido cualquier negociación con el canal.

“Es una muy mala fecha para quedar sin trabajo, pero sin embargo es lo que está haciendo un montón de empresas para seguir sobreviviendo. Por un lado lo comprendo, y por el otro lado digo ‘qué injusto para todo el mundo que no puede hacer otra cosa’. Yo vivo de hacer stand up, de hacer shows, y tampoco puedo funcionar ahí. Tengo miles de sentimientos encontrados".

La situación de Aguayo tiene una complejidad adicional, ya que en septiembre pasado fue madre. Pero por su lazo laboral con la señal, como trabajadora independiente, no le fue respetado el fuero maternal. “Yo soy una trabajadora independiente, siempre ha sido así, nunca tuve contrato con el canal”, explica. Sin embargo, luego que la artista contara de su despido en Instagram, varios profesionales que se han comunicado con ella para ofrecer ayuda legal, pues podría tener opción de llevar su caso a la justicia. Sobre emprender dichas acciones, la comediante responde: “No lo sé todavía, lo estoy estudiando, no he querido apresurarme. Tampoco lo descarto. Me llamó mucha gente para ofrecerme su ayuda. La verdad es que si se puede pelear el fuero, creo que lo voy a pelear”.

En el caso de Valencia, quien llegó al matinal en 2018 después de un reconocido paso por Bienvenidos (Canal 13) como periodista de espectáculos, su labor no solo se redujo a eso. “A mi me contrataron como subeditor de entretención, que creo que solamente durante un año se hizo después de mi llegada. Sin embargo después yo me fui adaptando y en esas labores de subedición asumí contenidos políticos, sociales, que tenían que ver con los cambios que el país fue experimentando, y por lo menos lo que me dijeron los ejecutivos de TVN, hasta febrero pasado, era que estaban muy contentos con esta adaptación que tuve frente a las contingencias del país. Por eso todo esto me sorprendió”, cierra.

Constantes cambios

Las salidas de Aguayo y Valencia se suman a otras importantes bajas en el equipo en los últimos meses, sobre todo tras el estallido social. Primero fue la panelista Marcela Vacarezza, quien decidió dejar sus labores al igual que el animador Ignacio Gutiérrez, aunque este último volvió semanas después. En noviembre fueron despedidos el productor ejecutivo Pablo Manríquez y la editora periodística Carolina Román, así como el abogado y panelista Daniel Stingo, y un mes más tarde fue desvinculado Diego Sarmiento, quien entonces ejercía como director del programa. Cristián Sánchez, además, dejó la animación por entonces.

Sobre el tema, Aguayo opina: “Yo me fui de prenatal como en agosto del año pasado, y volví a trabajar en enero, y ahí ya había sufrido una reestructuración super importante. Entonces creo que el matinal no ha parado de tener cambios, eso ha hecho que finalmente no se logra consolidar un equipo. Todos los equipos se van afiatando con el tiempo, entonces someterse a tantos cambios creo que es un estrés para todos los que trabajan ahí. La situación actual de la tele y del canal hace que todo sea más difícil”.

Valencia complementa: “Yo creo que el matinal cuenta con un grupo de profesionales que le ha tocado muy duro, y ojalá sigan aguantando, sobre todo después del 18 de octubre, con bajas delante y detrás de pantalla. Pero claramente el matinal en el futuro próximo se va a reestructurar y en esa reestructuración no estamos contemplados la Chiqui y yo”.

El matinal, de hecho tenía planeado un gran cambio que se vería en pantalla desde abril de este año, pero que no logró concretarse a causa de la emergencia sanitaria. Fuentes ligadas al proyecto indican que esto incluía desde una nueva escenografía hasta cambios más profundos. Por ejemplo se había estudiado hacer dos bloques, uno ligado a lo informativo y otro a lo social. También las opciones estaban abiertas a sumar otras figuras en pantalla.