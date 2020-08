TV Educa Chile se extiende hasta fin de año

A cuatro meses de su lanzamiento, el canal TV Educa Chile se proyecta más allá de lo que motivó su origen: acompañar a los niños con contenidos de educación y entretención durante la cuarentena. Luego que en junio se anunciara su extensión hasta el 14 de septiembre, ahora la señal infantil, gestada de manera inédita entre el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), los canales de TV asociados en Anatel y el Ministerio de Educación, se prolongará hasta diciembre, yendo más allá del Estado de Excepción que rige justamente hasta el 14 de septiembre.

Esta decisión, comenta el presidente de Anatel, Ernesto Corona, “tiene dos razones: que hay una inmensa cantidad de jóvenes y niños que están en sus casas y que necesitan apoyo, y el canal es un apoyo en el aspecto educativo, de entretención e incluso de educación física. Y la segunda razón es porque ha tenido un éxito relevante, porque ha venido a cubrir una necesidad aparentemente insatisfecha de esa franja de la población”.

Para eso, el canal ha buscado diversas formas de llegar a su público: por la segunda señal de TV digital de los canales nacionales (TVN, Canal 13, Mega, CHV, La Red y TV +); vía web (Mega y TVN); así como por operadores de cable, televisión satelital y operadores a nivel regional y local.

Puerto Papel.

”TV Educa ha tenido una extraordinaria recepción de parte de padres, cuidadores y la propia audiencia infantil y por eso la decisión de extender este canal es muy esperada”, complementa la presidenta del CNTV, Catalina Parot. Precisamente, la señal disputa los primeros lugares de audiencia de los canales infantiles, solo superado por ofertas como Cartoon Network y Discovery Kids, pero sobre otros históricos del género como Nickelodeon o Disney Junior. “Según nuestras encuestas, un 86% de los consultados quería que la señal continuara más allá de la pandemia”, añade Parot, “es por eso que valoramos enormemente la extensión hasta finales de este año y esperamos que esta señal educativa se instale en el tiempo”.

Por ello se abre la opción de que TV Educa tenga vida incluso pasado 2020, barajando varias alternativas para ese escenario.Una posibilidad es que TVN convierta esta señal en su postergado Canal Cultural, aprobado por el Congreso en 2017 y que aún no logra concretarse. “Bueno, a partir del 31 de diciembre TVN verá si esta señal u otra, porque TVN tiene más señales, se transforma en un canal cultural o se mantiene esto. Ya es una decisión de cada canal”, expresa el presidente de Anatel sobre el tema.

Mi perro Chocolo.

Para eso TVN debería antes resolver algunos puntos, sobre todo de índole técnico, al contar por ahora solo con segunda señal digital en Santiago y no en regiones. Actualmente, para TV Educa, esa cobertura está en manos de CHV y Canal 13. Pero el canal público estaría acelerando ese proceso.TVN no sería el único interesado en prolongar el canal infantil. “Terminada la emergencia hemos invitado a nuestros canales asociados a que cada uno de ellos evalúe la posibilidad de que algunos, juntos o solos, mantengan una señal de las características de TV Educa en el aire. Pero eso es un tema que habrá que ver más adelante, seguramente en octubre o noviembre. Hay canales interesados en mantener esta señal. Es lo que puedo decir hoy”, revela Corona.

Algunas estaciones interesadas serían Canal 13 y también TV+, comentan cercanos al proyecto.

”A mí primero me encantaría que esta señal no se pierda”, recalca el hombre tras Anatel, “sería algo muy triste que esto no continuara. Y segundo, todas las colaboraciones son bienvenidas cuando son por cumplir un objetivo superior que son los niños”.

Guitarra y Tambor, de la productora Punkrobot.

Desde el interior de TV Educa Chile

La prolongación del canal infantil hasta fin de año ha sido transversalmente bien recibida.

“Es una buena noticia que demuestra que este canal es necesario. Y como es necesario ojalá podamos escuchar pronto que se vuelva un canal permanente, ya sea TV Educa o cualquier otra señal infantil que pueda estar en televisión abierta, que hace falta dentro de la oferta de televisión que hay en Chile”, dice el productor Patricio Escala, que a través de su productora Punkrobot Studios (Historia de un oso), exhibe en TV Educa los programas Guitarra y Tambor y Alfadeca TV, versión televisiva del programa de lectoescritura de la Fundación Sara Raier de Rassmuss.

El destacado realizador continúa: “También creo que es una buena oportunidad para que el Mineduc tenga una estrategia de contenidos educativos digitales, porque siento que todo esto se hizo un poco reactivo a la situación que estábamos viviendo, pero creo que aquí hay una oportunidad donde también entendamos que la TV se pueda ocupar como una herramienta no solamente de entretención sino que también una herramienta educativa, cultural, y que tiene que tener contenidos específicos también para la infancia”.

Alfadeca TV.

Por su lado Loreto Sanhueza, secretaria ejecutiva del Comité Editorial de TV Educa, encabezado por TVN, reflexiona acerca del proyecto y lo que ha logrado. “Desde que nació la señal lo que proyectamos como una necesidad latente y un poco una deuda histórica de la TV, es tener un espacio que le hable directamente a los niños. Si bien los canales de TV han tenido franjas infantiles a lo largo del tiempo, los niños no consumen en franjas horarias, lo hacen en cualquier franja del día, y en el fondo lo que faltaba, y sobre todo que se vio la necesidad urgente durante la pandemia y la suspensión de clases, es una plataforma que estuviera en sincronía con ellos, que hablara su lenguaje, y sobre todo con un componente identitario importante con contenido nacional”, analiza.

Y en cuarentena, añade Sanhueza, “era clave no solo desde el punto de vista de la suspensión de clases y quizás la proyección de contenidos más curriculares o pedagógicos, sino también desde el punto de vista de la entretención y lo recreativo”.

En cuanto a su programación, el canal ha mostrado cambios desde su lanzamiento: en un primer momento, si bien existió un aporte de cada canal nacional involucrado, gran parte de los contenidos fueron aportados por el CNTV, con unos 300 programas -y 200 capítulos de programación inclusiva-.

Poco a poco la oferta comenzó a nutrirse con iniciativas de diferentes sectores. Entre los estrenos más recientes, por ejemplo, está la serie documental Mi abue y yo, una coproducción entre el CNTV y la Fundación de las Familias, y realizada por Invercine&Wood producciones.

Este mes además debuta la serie Emoticlub, coproducción de la Universidad de las Américas, el Ministerio de Educación y la productora Punkrobot: otro proyecto más de la empresa de Escala y compañía.