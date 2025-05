22 documentales de música en Netflix que todo melómano debe ver

What happened, Miss Simone?

Nina-Simone-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

En abril de 2013 se apagó la voz más conmovedora que ha dado nunca la música. Cuando Nina Simone cantaba, el mundo callaba.

Compleja, revolucionaria y artista total, la vida de esta cantante, pianista y activista se cuenta en What Happened, Miss Simone?, documental dirigido por Liz Garbus y estrenado en 2015 en el Festival de Sundance.

Si desconocías su historia, aquí sabrás de sus inicios en su natal Carolina del Norte, hasta sus últimos días, a través de imágenes y registros inéditos, además de entrevistas a su círculo más íntimo, entre ellos su hija, su marido y los músicos con los que tocaba.

Te asombrarás, sobre todo, con su trayectoria política, que en realidad cruzaba toda su vida, y que la llevó a luchar contra el racismo y los abusos hacia la comunidad negra, compromiso que selló para siempre su destino.

Tanto impacta What Happened, Miss Simone?, que apenas aparezcan los créditos finales, te darán ganas de escuchar toda la discografía de esta voz que nunca nadie llegará a igualar.

Ver en Netflix

Fiasco total: Woodstock 99

Fiasco-total-Woodstock-99-ok.jpg la-tercera

Fiasco total: Woodstock 99 | Netflix

Tuvo de todo menos paz y amor, que fue el eslogan del festival de Woodstock original, que se realizó en 1969.

Justo tres décadas después llegó su versión noventera, con su mismo organizador y tres días de shows en una ex base aérea de la localidad de Rome, en Nueva York, con un cartel que incluyó los nombres de Korn, Metallica, Red Hot Chili Peppers, Limp Bizkit, Sheryl Crow y Bush, entre otros.

Sin embargo Woodstock 99 fue un completo desastre, tal como muestra la serie documental de Netflix dirigida por Jamie Crawford.

Cada uno de sus tres capítulos reconstruye cada una de sus jornadas, las que partieron mal y terminaron peor, dejando desastres, incendios, saqueos, abusos y violaciones a mujeres y, sobre todo, a asistentes frustrados e iracundos por la pesima organización.

Un fiasco total y transmitido en vivo y en directo por pay per view.

Ver en Netflix

Wham.jpg la-tercera

Wham! | Netflix

Wake me up before you go-go y Everything she wants son algunas de las canciones con que Wham! se convirtió en uno de los grupos pop ingleses más exitosos de los años 80.

El que, integrado por George Michael y Andrew Ridgeley, tuvo una historia corta, pero intensa, marcada por la amistad, las canciones y la búsqueda de identidad musical y personal.

La misma cronología que revisa el documental de Chris Smith (Fyre) que se une a Netflix como una de las piezas basadas en la realidad más ágiles y entretenidas de ver del último tiempo.

Cuyo relato se construye gracias a la narración en primera persona de Michael y Ridgeley, obtenida en diferentes entrevistas, junto a videos familiares, de canales, noticieros y shows de TV.

Además de los álbumes de recortes hechos por la mamá de Andrew desde el primer día de la banda, atesorando los recortes de noticias como fotografías y todo tipo de recuerdos.

Ver en Netflix

Mon Laferte, te amo

Mon-Laferte-te-amo-4-ok.jpg Courtesy of Netflix

Mon Laferte, te amo | Netflix

Es la cantante chilena más exitosa del siglo XXI, ganadora de varios Grammy Latino y todo un referente de la canción latinoamericana.

Pero antes de llegar a ese sitial y vivir el éxito, Mon Laferte tuvo que atravesar un doloroso camino de carencias, abandonos, abusos y depresiones.

Un proceso largo y espinoso que ella misma cuenta en Mon Laferte, te amo, el documental dirigido por las chilenas Camila Grandi y Joanna Reposi Garibaldi.

De hecho, la cantante y compositora es la única vez en esta película, donde en medio de una extensa gira por EE.UU y en pleno embarazo de su hijo relata en primera persona su historia personal, desde su infancia en el seno de una familia humilde, en Viña del Mar, hasta la actualidad, radicada en México, convertida en madre y en referente de la música.

En menos de 80 minutos, el documental ofrece un retrato íntimo de Mon Laferte, que conmueve y duele tanto como sus canciones.

Ver en Netflix

Robbie-Williams-2.jpg la-tercera

Robbie Williams | Netflix

Bordeando los 50 años de edad, Robbie Williams se suma a la lista de estrellas de la música que han decidido mostrar al mundo su historia.

La que en muchas ocasiones se relaciona directamente con la fama, las adicciones y la autoaceptación, elementos que también son esenciales en el trabajo dirigido por Joe Pearlman.

El que llegó a Netflix en la forma de cuatro episodios aunados bajo el simple, pero decidor título de Robbie Williams, donde claramente la figura británica del pop es el motor de su relato.

Uno que lleva al espectador por una narración anclada en la eterna búsqueda del artista por la exorcización de los demonios que lo han acompañado desde que se unió al mundo musical.

Cuando siendo adolescente ingresó a Take That, como se conoce de primera fuente gracias al registro personal de Williams y las entrevistas que ofreció a Pearlman en su casa en Los Angeles.

Ver en Netflix

Esto es pop

Esto-es-pop-1-ok.jpg la-tercera

Esto es pop | Netflix

Ay, el pop. Quizás el género musical más vilipendiado de la historia. Menospreciado también por investigadores y documentalistas, en desmedro de otros como el jazz o el punk, por poner dos ejemplos.

Pero la serie documental Esto es pop viene a hacer justicia a la música más popular y dejando de lado a sus nombres más obvios -Madonna, Michael Jackson, The Beatles- para centrar cada uno de sus ocho episodios en una escena, momento o banda en particular.

Como una declaración de intenciones, parte con un grupo ultra exitoso a mediados de los 90, pero olvidado hoy, Boyz II Men, un nombre con el que quizás no existirían Backstreet Boys, Nsync y todas las boy bands que proliferaron después.

Luego, desentraña la magia que hay detrás de las canciones pegajosas de tres minutos con capítulos dedicados al auto-tune, el pop sueco, el country más comercial, el brit pop y el Brill Building, el edificio de New York donde se componían las canciones más exitosas de los años 60.

Desde el fundador de ABBA, Benny Anderson, hasta Linda Perry, además de Billy Bragg, Alan McGee y Suzanne Ciani aparecen entrevistados en esta docuserie que, al igual que las buenas canciones pop, deja con ganas de más.

Ver en Netflix

Chavela

Chavela-1-ok.jpg la-tercera

Chavela | Netflix

Nunca hubo ni habrá nadie como María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, o simplemento Chavela Vargas, como la conoció el mundo.

Cuando en el México de los 50 las cantantes de rancheras las interpretaban con florituras vocales, las manos en jarra, vestidos coloridos y cuidadosamente maquilladas, apareció Chavela con su estilo directo, parco, pelo corto y vestida como hombre.

Su vida revolucionaria y totalmente punk se aborda en este inspirador documental de 2017, de las directoras Catherina Gund y Daresha Kyi, que releva la figura de esta cantante que abrió caminos, no solo en la música, sino también en la sociedad mexicana, especialmente para las lesbianas.

Desde su infancia en Costa Rica hasta su triunfal regreso a los escenarios convertida en una artista de culturo, se repasán aquí junto a sus romances -Frida Kahlo incluida- sus problemas con el alcohol, su soledad y también la admiración de seguidores y amigos como Pedro Almodóvar y Miguel Bosé.

Ver en Netflix

Song-exploder-3-ok.jpg la-tercera

Song Exploder | Netflix

Si eres fanático de la música, puede que ya conozcas Song Exploder, el podcast que en 2014 creó el músico Hrishikesh Hirway con una premisa simple: desmenuzar junto a sus mismos creadores una de sus canciones.

Eso lo que hace en cada uno de sus episodios, dedicado a un tema en particular y por donde han pasado desde Bjork hasta Metallica, pasando por Lorde, Iggy Pop, The Postal Service, Solange, U2, Wilco, Carly Rae Jepsen y una larga lista más.

Tanto popular es, que se convirtió en una serie documental de Netflix, que tiene el mismo nombre del podcast.

En su primera temporada, la docuserie debutó con cuatro capítulos, con Alicia Keys junto a Sampha, Lin-Manuel Miranda, Ty Dolla $ign y R.E.M. como protagonistas de cada uno.

Imperdible es el de estos últimos, donde los cuatro integrantes originales la de banda de Athens cuentan la historia detrás de su clásico Losing my religion y donde Michael Stipe confiesa que esa canción con mandolina y palmas en plena era grunge, "fue un error".

Mientras que su segunda temporada tiene a Dua Lipa, The Killers, Nine Inch Nails y Natalia Lafourcade.

Ver en Netflix

Gaga: Five Foot Two

lady-gaga-documental-OK.jpg la-tercera

Foto: Netflix

Este documental es un seguimiento a la estrella del pop, Lady Gaga, mientras graba y lanza su álbum de 2016, Joanne, y prepara uno de sus conciertos más importantes: el que dio en febrero de 2017 en el intermedio del Super Bowl, la mediática final del campeonato de fútbol americano.

El filme —exhaustivo y entretenido— sorprende al mostrar aspectos íntimos de la cantautora, como su pena tras una ruptura sentimental reciente o el gran dolor físico que la afecta y que la lleva al llanto desconsolado y a buscar toda la ayuda terapéutica que puede conseguir.

Dura una hora y 40 minutos y es ideal para los que quieren conocer un poco más de esta estrella del pop y de cómo se relaciona con su familia a partir del disco Joanne, dedicado a una tía de la cantante que murió muy joven a causa del lupus.

Ver en Netflix

Excuse me, I love you

Excuse-me-2-ok.jpg la-tercera

Excuse me, I love you | Netflix

Fue en mayo de 2017, durante un concierto en Manchester de su gira Dangerous Woman, que ocurrió un atentado explosivo en las afueras del estadio donde tocaba Ariana Grande y que dejó 22 personas muertas.

Un hecho trágico que marcó para siempre a la cantante estadounidense, quien recién se embarcó en una gira dos años después, con el Sweetener Wold Tour.

Esa gira la salvó la vida asegura Grande en Excuse me, I love you, el documental que registra su vuelta a los escenarios y que la tuvo viajando por el mundo y reencontrándose con sus fans durante casi todo 2019.

Más concierto que documental, el filme ofrece una selección de esas presentaciones, en ciudades como Londres y Los Angeles, donde la autora de Into you demuestra su poderío vocal y su enorme carisma en canciones como No tears left to cry, Be alright y Love me harder.

Es todo un deleite y no solo para fans, gracias también al equipo que hay detrás de este título, el director Paul Dugdale y la productora Liz Garbus, la misma detras de joyas como What Happened, Miss Simone?.

Ver en Netflix

LA-Originals-1-ok.jpg la-tercera

LA Originals | Netflix

Este documental muestra la historia de dos pioneros del hip hop que quizás los fans más acérrimos conozcan, pero que son dos completos anónimos para el público general.

Ellos son el fotógrafo Estevan Oriol y el tatuador Mister Cartoon, dos leyendas de los barrios marginales de California, los LA Originals a los que hace referencia el título de este documental.

Unos desconocidos para el mundo, pero todos unos genios para artistas como Eminem, Snoop Dogg y Cypress Hill, quienes llenan de elogios a estos pioneros del arte chicano.

Ver en Netflix

Miss-Americana-ok.jpg la-tercera

Foto: Netflix

Taylor Swift está por partida doble en Netflix. Desde hace tiempo está en el catálogo un concierto de su impresionante gira Reputation.

Y ahora, la estrella pop estadounidense está sumó un nuevo título a la plataforma de streaming con el documental Miss Americana, que se acaba de estrenar en 2020.

Se trata del registro más personal de la autora de 1989, que la muestra en los días previos a la publicación de su disco Lover, a punto de cumplir 30 años y enfrentando sus miedos e inseguridades.

A sus fans les fascinarán las imágenes más íntimas, que la captan viajando con su gato, conversando con sus fans y cenando con una amiga.

Aunque lo más interesante de Miss Americana es el proceso de liberación de Swift, de las ataduras y mordazas que la herían y que vemos cicatrizar aquí.

Ver el documental

Rolling-Thunder-Revue-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Netflix

Bob Dylan es una de las figuras más importantes de la música en las últimas cinco décadas. Si a su incomparable talento le sumamos el del cineasta Martin Scorsese, una leyenda del cine estadounidense, sólo podía resultar un documental tan soberbio como Rolling Thunder Revue.

El filme retrata la gira que con ese nombre recorrió EE.UU. y Canadá a mediados de los años 70, una especie de show de variedades que como principal figura tenía a Dylan, quien interpretaba en el espectáculo sus inmortales canciones maquillado como mimo y junto a artistas como Joni Mitchell, Joan Baez y Allen Ginsberg.

El documental es una mezcla entre ficción y realidad (ojo, no todo lo que se dice ahí es real) que hechiza, sobre todo cuando el Premio Nobel de Literatura habla y encandila con sus respuestas tan insólitas como geniales.

Ver en Netflix

La-encrucijada-del-diablo-Netflix-ok.jpg la-tercera

Foto: Netflix

Robert Johnson es uno de los pioneros del blues y del rock. Admirado por músicos de la talla de Keith Richards y Bob Dylan, la serie Remastered de Netflix le dedicó uno de sus capítulos, uno que tituló La Encrucijada del Diablo, debido a que Johnson fue ligado a mitos relacionados con el diablo.

El guitarrista y compositor, que tuvo una corta vida a principios del siglo XX, casi no dejó huellas de su paso por este mundo. Es más: sólo un par de fotos atestiguan que existió y que tocaba la guitarra como nadie lo había hecho hasta entonces, lo que hizo pensar a muchos que había hecho un pacto con el demonio.

Se trata de un interesante documental, breve y conciso (48 minutos), que da cuenta de una existencia desconocida a nivel masivo, pero que marcó para siempre el rumbo del blues y del rock.

Ver en Netflix

The Homecoming: una película de Beyoncé

HOMECOMING-5-OK.jpg la-tercera

The Homecoming: Una Película de Beyoncé | Netflix

Qué duda cabe: Beyoncé es una de las estrellas más relevantes de la escena musical actual, considerada una verdadera diosa por sus seguidores. Una diosa que en este documental muestra su lado más humano, como madre y como una artista trabajólica y preocupada de cada detalle.

El filme se centra en la trastienda del concierto que presentó en 2018 en el festival de Coachella, un show considerado como el mejor de su carrera, según la crítica especializada.

En las imágenes se puede ver a Beyoncé ensayando meticulosamente, pero también cuidando a su pequeña hija. Un documental que muestra la faceta más íntima de este ícono musical.

Ver en Netflix

Look-mom-I-can-fly-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Netflix

Travis Scott es una mega estrella del trap, que encabeza grandes festivales y tiene miles de millones de reproducciones en las plataformas de streaming.

Algunos lo conocen también por ser pareja de Kylie Jenner, la popular modelo del clan Kardashian, y con quien tiene una hija, Stormi, que hasta se pasea por las alfombras rojas.

Su vertiginosa carrera, la puedes conocer ahora gracias a Look Mom I Can Fly, el documental de Netflix que se adentra en el último par de años de Scott, los que rodean al lanzamiento de su exitoso disco Astroworld.

El proceso creativo, su salto a la fama, sus frustraciones y hasta algunas imágenes de momentos íntimos con su familia son algunos de los temas que toca este documental.

Aunque lo que más fascina es la devoción que genera entre sus jóvenes fans esta mente brillante del trap.

Ver en Netflix

Taylor Swift: Reputation Stadium Tour

Taylor-1-OK.jpg la-tercera

Netflix

Poco más de dos horas dura esta título que muestra a la cantante estadounidense en acción en un multitudinario concierto.

Estrenado a fines de 2018 por Netflix, es un show de marca mayor, con varios cambios de ropa por parte de Swift, un elenco de baile gigante, vestuarios cuidadísmos y una cobra de 20 metros como parte del espectacular escenario.

Canciones como Look what you made me do, End game y Style dan forma al concierto, que tiene como momento cúlmine la interpretación de Shake it off junto a otras dos superestrellas de la música actual: Camila Cabello y Charlie XCX.

Imperdible, sobre todo para los fans de Taylor Swift.

Ver en Netflix

Rompan-todo-5-ok.jpg la-tercera

Rompan todo | Netflix

Los directores Nicolás Entel y Picky Talarico y el Rey Midas de la música en español, Gustavo Santaolalla, se ponen en esta serie documental una meta ambiciosa: resumir seis décadas de historia del rock en Latinoamérica.

Un objetivo que consiguen en los seis capítulos de Rompan todo, que tiene el mérito de que esta historia la cuentan sus protagonistas, más de 100 músicos y músicas que se entrevistaron para esta producción.

Aunque no están todos los que son, sí son todos lo que están: desde Charly García hasta Jorge González, pasando por Rubén Albarrán, de Café Tacuba, Andrés Calamaro, León Gieco, Fito Paéz y Fabiana Cantilo, entre muchos otros.

Eso sí la mayor parte del metraje se dedica al rock argentino y al mexicano y las paradas en la escenas de Chile, Colombia, Perú y Uruguay son practicamente simbólicas. Para los realizadores, el rock del resto del continente no existe.

Ver en Netflix

ReMastered: Who Shot The Sheriff?

ReMastered_-Who-Shot-the-Sheriff-OK.jpg la-tercera

Foto: Netflix

En 1976, el famoso cantante de reggae Bob Marley sufrió un intento de asesinato del cual salvó apenas herido. Este documental indaga en las causas que llevaron a tratar de matar a este símbolo de la paz universal y trata de descifrar quiénes fueron los autores del atentado, aún sin resolver.

En una hora, el filme se adentra en la vida de Marley, pero más que nada en su entorno, marcado por su pacifismo en medio de una Jamaica azotada por el casos, la violencia y la disputa sin tregua entre la izquierda y la ultra derecha.

Ojo, que también aparecen las maniobras conspirativas e intervencionistas tan típicas de la política exterior de Estados Unidos.

Ver en Netflix

Hip-Hop Evolution

Hip-Hop-Evolution-ok.png la-tercera

Foto: Hip-Hop Evolution

Aunque hay varias producciones que recrean la historia del hip hop, como la serie The Get Down -dirigida por Baz Luhrman- hay pocas como Hip Hop Evolution, la serie documental de Netflix que cuenta la historia de este influyente género musical.

Son cuatro capítulos por temporada, que cuentan desde sus origines -a comienzos de los 70 en el efervescente distrito del Bronx, en Nueva York- hasta la aparición del gangasta rap, en los años 90, en los barrios más pobres de Los Angeles.

Lo mejor de este documental es que aquí hablan todos quienes fueron influyentes en los primeros años de este género, desde Djs y MCs hasta productores: Kool Herc, Afrika Mambaataa, Russell Simmons, Big Daddy Kane y varios más.

Son leyendas del rap que aquí conversan con un par, el rapero canadiense Shad Kabango, quien hace de conductor de esta serie documental.

Ver en Netflix

Quincy

documentales en Netflix la-tercera

Quincy | Netflix

En septiembre de 2018 Netflix estrenó un documental que le rinde homenaje a uno de los compositores y productores musicales más brillantes del siglo XX, el norteamericano Quincy Jones.

Y fue su hija, la actriz Rashida -quien es fruto de la relación del músico con Peggy Lipton- la que se lanzó a codirigir este documental de dos horas.

La cinta lo tributa recordando los hitos más importantes de su carrera al ritmo de Stomp! de The Brothers Johnson, al principio de la cinta.

El documental recurre a entrevistas en primera persona y narraciones en off del mismo Jones. Es un una de ellas en la que cuenta cómo fue vivir en el Chicago de La Gran Depresión, o cómo fue cuando su madre desapareció de su vida a los 7 años luego de que la internaran por esquizofrenia.

Ver en Netflix

The-lions-share.png la-tercera

Foto: Netflix

Este es otro título de Remastered, la serie documental de Netflix sobre historia trágicas de la música popular.

La que aquí rescata Netflix es la de una canción que todo el mundo conoce y que de seguro tarareaste alguna vez: The lion sleeps tonight, uno de los principales temas de la película El Rey León.

En realidad se llamaba originalente Mbube, que en zulú signfica “león”. Es la misma canción que en los años 50 llegó a oídos del héroe del folk Pete Seeger, quien la popularizó en Estados Unidos.

Una dulce melodía que fue toda una máquina de hacer dinero para todos, menos para su autor original, Solomon Linda.

Y ese es el drama que revela Netlfix en La parte del león, el registro de una de las historias más injustas de la música popular.

Ver en Netflix