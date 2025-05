4 formas de recordar al maestro David Bowie

1. Una aplicación para conocer más de su vida

David Bowie la-tercera

Acaba de debutar una aplicación de realidad aumentada para dispositivos digitales (smartphones, computadores). Gracias a ésta, puedes explorar objetos íntimos de la vida de Bowie, como sus particulares atuendos, letras de sus canciones escritas a mano y fotos de su infancia.

Mientras vas observando esos artículos, es el actor inglés Gary Oldman —uno de los amigos más cercanos al Duque Blanco— el que te va contando más detalles. Algunos hits del músico suenan de fondo, también.

En esta nota, más detalles de cómo bajar la aplicación y en qué consiste.

2. Tributo en Blondie

David-Bowie-ok.jpg la-tercera

Esta semana marca el cumpleaños 72 (8 de enero) y el aniversario de la muerte (10 de enero) de David Bowie. Fechas clave que son la excusa para rendirle un homenaje este sábado 10 a la manera de Blondie; es decir, con una fiesta.

Esa noche se tocarán los más grandes éxitos del notable músico, como Changes y Fashion. Además, una maquilladora estará plasmando el famoso rayo del ídolo en el rostro de quienes quieran.

Todos los detalles, en esta nota.

3. Videos que marcaron su carrera

Bowie-OK.jpg la-tercera

David Bowie fue uno de los primeros artistas en darse cuenta de que los videos formarían parte importante de la promoción de su música. Por eso, desde comienzos de los años 70 comenzó a producir imágenes que acompañaran a sus canciones más emblemáticas.

Finde hizo una selección con los clips más importantes en la carrera del inglés, desde algunos bien desenfadados, como el de Fashion, hasta otros cargados de emotividad, como Where are we now?

En este link puedes ver todos los videos.

4. Su historia en Netflix

David Bowie en Netflix la-tercera

Si no conoces mucho de la vida de este polifacético artista inglés, una buena forma de introducirse en su historia es ver The man who changed the world, documental que se puede ver en Netflix.

El registro da cuenta de la infancia y adolescencia difíciles del cantante, de sus inicios en la música y de su consolidación como mega estrella en los años 80.

Además, revela cómo Bowie influyó a toda una generación de artistas con su música, su sentido del espectáculo, y su manera de vestirse y maquillarse.

Aquí, más detalles sobre este documental de Netflix.