5 grandes canciones del soundtrack de Dark y que nunca olvidaremos

En la previa del estreno de la temporada final de Dark, este sábado 27 de junio, justo el día en que se prodice apocalipsis, seguimos repasando grandes momentos de la seria alemana de Netflix.

Si ayer te mostramos el resumen de las primeras dos temporadas que armó la plataforma de streaming, hoy recordamos la música que acompañó a estos viajeros en el tiempo.

Porque en Dark tan relevante como lo que se ve es lo que se oye. Porque, ¿sería tan atemorizante lo que sucede dentro de la cueva sin ese ruido infernal que se produce antes de cada tragedia? Por supuesto que no.

Ni hablar del desazon que produce la banda sonora original de la serie, que creó el músico australiano Ben Frost y que con su minimalismo industrial nos lleva de viaje al mismo infierno.

Y tan signficativas como esa música instrumental son las canciones que escuchamos en las dos primeras temporadas, una selección del pop experimental europeo más oscuro, como no podía ser de otra manera.

Acá, repasamos cinco grandes canciones (y un bonus track) que sonaron en Winden y que nunca más olvidaremos.

Nena - Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann

https://open.spotify.com/track/61OMeme3atDikStS4QxGIE?si=Q6xwhRfmTna-0IRWPb2rNQ

A Nena el mundo la conoce por el ochentero hit 99 luftbaloons, que todavía suena en radios y playlists nostálgicas.

Pero Dark nos descubriá muchos esta canción impactante, con una intro de más de dos minutos, que suena en la primera temporada, en dos ocasiones.

Es el tema que se oye en la habitación cuando uno de los niños desaparecidos, Erik, está sentado en la silla que permite viajar en el tiempo.

Luego vuelve a sonar en el walkman del misterioso menor a quien encuentran muerto en el bosque.

Apparat - Goodbye

https://open.spotify.com/track/4VxaUj96W2jw9UOtKHu51p?si=wurFOr05QrK2NPHlG3k4lg

Goodbye marcó un antes y un después en la carrera de Apparat, el proyecto del músico electrónico alemán Sascha Ring.

Publicada en su disco de 2011 The Devil's Walk, se convirtió en el tema central de Dark y hoy es por lejos su canción más escuchada en Spotify, con casi 25 millones de reproducciones.

Con su oscuridad, los ruidos de fondo que parecen el engranaje de una máquina del tiempo y esa voz femenina despojada de toda esperanza, Goodbye pareciera que fue hecha a la medida para la serie.

Y es fácil escuchar en la voz de cualquiera de los personajes frases como "Bury your doubts and fall asleep" o "Don't tell me why, Kiss me goodbye".

Fever Ray - Keep the streets empty for me

https://open.spotify.com/track/5HFEnhPeIqOsYgBFHFgKuv?si=mPyv8OM1Smik7RznBFWCIw

Uno de los grandes aciertos del soundtrack de Dark fue mostrar al mundo grandes nombres del pop experimental europeo, desconocidos por muchos.

Es el caso de Apparat y también el de Fever Ray, el proyecto personal de Karen Dreijer, la mitad femenina del dúo sueco The Knife.

De su primer disco como Fever Ray, el homónimo de 2009, es Keep the streets empty for me, que sonó en el episodio cuatro de la primera temporada, tras la supuesto desaparición de Elizabeth.

La desolación misma hecha canción.

Soap & Skin - Me and the devil

https://open.spotify.com/track/5f73EH8020u0znMDJUYTMj?si=k7vQNzDiT02p2r43COPd-g

Otra voz de la oscuridad europea que nos descubrió la serie fue la de Soap&Skin, el proyecto de la austríaca Anja Plaschg.

Su Me and the devil se escuchó en el capítulo cuatro de la primera temporada y con su voz operística, sus cuerdas urgentes y su letra pareció resumir la esencia de la serie: "Me and the devil, walkin' side by side".

Peter Gabriel - My body is a cage

https://open.spotify.com/track/4twUOeCkhmAAe9SPteYlD0?si=dU0MFBW0RCCJN8b8gewbZg

En Euphoria, la fantástica serie juvenil de HBO, usaron de manera magistral esta canción de Arcade Fire, que cerraba su segundo álbum, Neon Bible.

Pero en Dark prefirieron una versión, la que Peter Gabriel incluyó en su disco de 2010 Scratch my back, y que oímos al final de la segunda temporada.

Si la original ya era dolorosa, este cover te deja sin respiro, con la voz dramática de Gabriel, su silencios milimétricos y esa orquesta que parece tocar para el apocalipsis.

Bonus track: Bloc Party - The Pioneers

https://open.spotify.com/track/6wX5BpqdAMWo9mYyqH2wqs?si=FYYbpJirSUCxJ-0MrI5Vhw

Y en esta lista hay un bonus track, que es la canción que suena en el tráiler de la temporada final de Dark.

La voz entracortada de Kele Okereke musicaliza el adelanto de los nuevos viajes ¿en el tiempo?, con el remix que M83 hizo para una de las canciones del disco debut, Silent Alarm.

¿Será una referencia a los pioneros de los viajes en el tiempo? Eso lo sabremos el sábado.