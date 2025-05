6 opciones para celebrar el Mes de los Gatos y regalonear a tu "cuchito"

Gatos ok

Gatos en la biblioteca

Más de 60 mil libros son los que puedes encontrar en la Biblioteca Pública Digital, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Ahí, podrás descargar gratis novelas gráficas, ensayos, cuentos y audiolibros de distintos temas, entre ellos pueblos originarios, fútbol, música y astronomía. Sin embargo, hay uno que durante todo este mes llamará aún más la atención: los gatos.

Esto, porque en esta plataforma también se destejará el Mes de los Gatos, y lo hará con una colección especial de "michis", que podrás descargar sin ningún costo en tu celular o tablet.

Entre los libros recomendados está Dos Gatos y el Misterio del Mercado de la Cebada, del escritor español C.R. Martínez, que parte en una pollería de Madrid, cuando Consuelo, una mujer de 62 años, encuentra una cara misteriosa en el suelo y, con mucha ironía, tendrá que descubrir si su gato tiene que ver en eso.

Asimismo, te reirás de buena gana con Gatos qls, una antología de viñetas protagonizadas por felinos que reflexionan sobre los sentimientos y la contingencia sociopolítica. Además de la hipocresía social, la corrupción de los poderes y la incapacidad de empatizar con los problemas del otro.

Un libro para amar a los gatos

Solo Necesito un gato, pero no es recíproco, es la publicación que homenajea a la raza que “desde tiempos inmemoriales impulsó la construcción de pirámides, inspiró a dioses, propició memes y acompañó a nuestros solteros y solteras empedernidos”, dice el entretenido libro del ilustrador Alberto Montt.

En sus páginas no sólo conocerás por qué los felinos son los animales favoritos del autor, sino también la historia ficticia de cómo llegaron a la Tierra estos ronroneantes que, por no tener un pulgar oponible, decidieron controlar a los humanos, para que nosotros les hiciéramos las cosas que ellos no podían, como abrir una lata de atún o una botella.

¿Cuáles fueron sus artimañas de conquista? Hacer cachorros adorables y que estos emitieran un sonido vocal que relajara. Además de maltratar un poco a sus cuidadores (con rasguños), “para darles cariño y, así, desarrollar un mini síndrome de estocolmo”.

Sin duda, te hará reír de buena gana, independiente si eres catlover, sobre todo por sus dibujos ultra expresivos. Ponle atención al divertidísimo capítulo con datos curiosos. Te contamos uno para que te entusiasmes: “el patrón rugoso de su nariz es individual y único, como la huella digital de los humanos”.

Accesorios gatunos para ti

Amai Studio es una tienda online de la ilustradora Viviana Huilipan, y quien diseña poleras, calcetines, bolsas de tela, stickers, estuches y tazas con imágenes de gatitos, entre otros geniales productos.

Partió con el emprendimiento en 2018, en Villarrica y Pucón, y ya ha participado en varias ferias, entre ellas el conocido GatoFest que realiza la Fundación Adopta y que este año tendrá una versión online.

Buena idea es que vitrinees en su Instagram, porque ahí podrás comprar unos increíbles polerones negros y burdeos, perfectos para esta época del año, y que tienen dibujos felinos que cuentan la vida de estas mascotas ($ 24.990).

También encontrarás ahí unos entretenidos y coloridos calcetines con caritas de gatos (desde $ 3.500, dependiendo del modelo y la talla), todas inspiradas en las mascotas que la diseñadora ha tenido en su vida.

Ojo: se hacen envíos a todo Chile.

Juguetes para los michis

Si buscas los mejores productos para tus ronroneantes, entonces tienes que visitar la tienda online Felinus (tu gato, tu familia), una que creó una familia para su gatita Perla.

Ahí podrás encontrar desde rascadores hasta alimentos e innovadores juguetes para ellos. Por ejemplo, podrás adquirir un entretenido túnel plegable en forma de X que en las entradas tienen unas pelotitas que los "cuchitos" podrán mover ($ 22.900). También hay unas varitas con plumas en una de sus puntas, para que ellos persigan ($ 6.990).

Asimismo, podrás optar por unos geniales rascadores de cinco niveles con varias plataformas y dos casitas, donde los michis podrán subir e, incluso, dormir ($ 69.900. Apto para dos o tres gatitos).

Ojo con sus bebederos con filtros que eliminan las impurezas. Todo, para que ellos siempre tengan agua limpia y fresca para beber ($ 47.900).

Lo bueno de estos productos es que pueden comprarlo en la web www.felinus.cl.

Una gran fiesta en el GatoFest

Ni siquiera la crisis sanitaria detuvo la organización del GatoFest, la fiesta de los felinos que organiza la Fundación Adopta dos veces al año. Lo anterior, porque el próximo 15 y 16 de agosto se hará este evento virtual con más de 60 expositores, concursos y charlas en las Redes Sociales de los organizadores.

Entre los stands que podrás visitar está Mestiza Joyería, una tienda online de la orfebre Javiera Carrillos, que realiza hermosos collares, anillos y pulseras en plata y con carita o formas de gatos.

También vitrinea en la tienda Manitas e Gato con hermosas ilustraciones de "michis" en sobres, stickers y papelería; o en Bicocca Diseños, que tendrá banderines, mascarillas y cojines con figuras de ronroneantes con sombreros, flores o vestidos.

Buena idea es que revises toda la información en la web de GatoFest.

Amor de gata | Netflix

Este anime de Studio Colorido se acaba de estrenar en Netflix y ya enamoró a muchos.

Tiene como protagonista a Miyo Sasaki, una enérgica adolescente que desde los primeros minutos del metraje deja demasiado en claro que le gusta un compañero de clase: el reservado Kento Hinode.

Sin embargo, todos los intentos de Miyo, de atraer la atención de Kento son en vano e, incluso, muchas veces mal recibidos por el muchacho. Pero una mágica intervención logrará que la jovencita esté más cerca de su objeto amoroso. ¿Cómo? Gracias a una mágica máscara que la convierte en gata.

Una singular apuesta dramática que se complementa con una bella animación y grandes cuotas de fantasía.

Ver en Netflix