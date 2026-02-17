SUSCRÍBETE
    Así será Champions Warfare Tournament, el campeonato de realidad virtual que no exige experiencia previa para participar

    La instancia combina e-sports y acción física real. Los equipos competirán presencialmente en arenas reales, moviéndose libremente, esquivando, atacando y reaccionando con el cuerpo completo dentro de un entorno digital totalmente inmersivo.

    Lucid Dreams VR presentó Champions Warfare Tournament, el primer campeonato nacional de realidad virtual de libre movimiento en modalidad Shooter PVP.

    La competencia, que promete ser especialmente atractiva para los amantes de los videojuegos, busca acercar la realidad virtual a las personas, con un formato accesible y un cobro único por equipo.

    La instancia combina e-sports y acción física real. Pueden participar tanto niños como jóvenes y adultos, según detallan los organizadores a través de un comunicado.

    No se requiere experiencia previa. Los participantes deberán demostrar su agilidad, coordinación y trabajo en equipo como parte de los principales desafíos dentro de la arena.

    A diferencia de los campeonatos tradicionales —en los que se juega sentado frente a una pantalla— , en Champions Warfare Tournament los equipos compiten presencialmente en arenas reales, moviéndose libremente, esquivando, atacando y reaccionando con el cuerpo completo dentro de un entorno digital totalmente inmersivo.

    El fundador de Lucid Dreams, Cristóbal Baixas, declaró: “Este campeonato no es solo una competencia, es una nueva categoría de e-sport en Chile”.

    “Por primera vez, los jugadores compiten con el cuerpo completo, en arenas reales, viviendo el juego desde adentro”.

    Cómo se desarrollará el Champions Warfare Tournament

    El torneo reunirá a 64 equipos formados por tríos, quienes se enfrentarán en una intensa modalidad Deathmatch por equipos, con partidas de eliminación directa.

    Cada encuentro se disputa al mejor de tres rounds, con enfrentamientos dinámicos de aproximadamente tres minutos por round, donde gana el equipo que consigue más eliminaciones.

    El primer equipo en adjudicarse dos de los tres rounds avanza en la competencia. El marcador se reiniciará en cada nueva ronda para asegurar igualdad total.

    Las fechas clasificatorias se desarrollarán en los centros Lucid Dreams VR de Mall Parque Arauco, Mall Plaza Vespucio y Mall Marina de Viña del Mar, donde los mejores equipos de cada sede avanzarán a la gran final presencial, programada para marzo.

    Allí se definirán los campeones absolutos del primer torneo VR de este tipo en Chile.

    “Queremos que la final se viva como un gran espectáculo, jugadores compitiendo en tiempo real, público siguiendo cada movimiento y una experiencia que demuestra que la realidad virtual ya es un deporte presencial. Ahí se coronará a los primeros campeones nacionales de VR del país”, afirma Baixas.

    Qué premios ofrece el Champions Warfare Tournament y cómo inscribirse en el campeonato

    Además del prestigio de ganar el torneo, los equipos competirán por una serie de premios.

    El primer lugar se llevará un Notebook HP OMEN 16 con procesador Ryzen AI 7, 16 GB de RAM, tarjeta gráfica Nvidia RTX 5060, SSD de 1 TB, Windows 11 Home, además de 3 Meta Quest 3S y giftcards Lucid Dreams para seguir viviendo experiencias inmersivas.

    El segundo y tercer lugar serán premiados con audífonos y mouse HyperX, junto a gift cards Lucid Dreams.

    La instancia es patrocinada por HP y AMD.

    Las inscripciones ya están abiertas y los cupos son limitados. El valor por equipo son $15.000, como costo único en todo el campeonato.

    Las clasificatorias comenzarán el martes 24 de febrero y los equipos interesados pueden inscribirse directamente a través de la página de Lucid Dreams, haciendo clic en este enlace.

