Caja Los Andes anuncia su primer Día del Cine: así es cómo los afiliados pueden conseguir entradas gratuitas. Foto: Hamnet.

Caja Los Andes confirmó que celebrará su primer Día del Cine, instancia en la que sus afiliados podrán conseguir boletos gratuitos para funciones.

Cada afiliado podrá obtener dos entradas gratuitas para disfrutar de películas en cartelera en salas de Cinemark y Cinépolis en todo Chile .

La jornada, a desarrollarse este sábado 21 de enero , ofrecerá una amplia selección de estrenos y filmes para diversos gustos.

Desde las favoritas de los Premios Oscar, como Marty Supreme y Hamnet, hasta opciones familiares y animadas para los más pequeños, como GOAT. Además, se incluyen grandes producciones como Cumbres Borrascosas, ¡Ayuda! y Scream 7.

La gerenta de Beneficios Sociales de Caja Los Andes, Ivanoa Ferrando, declaró a través de un comunicado: “Queremos que nuestros afiliados y sus familias disfruten de un momento de esparcimiento que les permita desconectarse del día a día a través del cine, viviéndolo como un panorama accesible y de calidad”.

“Está más que comprobado que los momentos de distensión son fundamentales para la salud física y mental, lo que va de la mano con nuestro compromiso de impulsar el bienestar integral”.

Caja Los Andes anuncia su primer Día del Cine: así es cómo los afiliados pueden conseguir entradas gratuitas. Foto: Marty Supreme.

Cómo acceder a las entradas gratuitas del Día del Cine de Caja Los Andes

Cada afiliado podrá canjear 2 boletos gratis por RUT en entradas 2D para salas tradicionales. Para ello, se debe hacer clic en este enlace .

Los tickets serán válidos para todas las películas en cartelera el sábado 21 de febrero de 2026, mientras que el beneficio aplica en todas las salas de Cinemark y Cinépolis del país.

Desde el 17 de febrero se habilitaron los cupones digitales, que se han ido liberando de forma progresiva con 1.000 cupones diarios por cada cadena de cine, para así realizar un proceso ordenado de entrega, afirman desde la caja de compensación.

“El Día del Cine se enmarca en el compromiso de Caja Los Andes por acercar experiencias culturales y recreativas a sus afiliados, fomentando espacios de encuentro, descanso y entretención. De esta forma, el beneficio permitirá que hasta 10.000 afiliados puedan asistir gratuitamente al cine, gracias a la entrega de 5.000 entradas dobles en Cinemark y 5.000 dobles en Cinépolis ”, detallan.

Adicionalmente, la caja de compensación tendrá una promoción especial que beneficiará a sus afiliados: un 20% de descuento en combos seleccionados de confitería en las cadenas Cinemark y Cinépolis.

Estos son los detalles:

Cinemark: Los afiliados podrán acceder al 20% de descuento en el Combo Individual (1 popcorn mediano + 1 bebida grande) y el Combo Doble (1 popcorn mega + 2 bebidas grandes). El beneficio es válido tanto para compras realizadas en boleterías como en línea.

Cinépolis: El descuento aplica al Combo de Confitería (1 box popcorn mediano + 2 bebidas medianas). En este caso, la promoción es válida únicamente para compras efectuadas directamente en boleterías.

Para hacer efectivo el descuento, los afiliados deben seguir estos pasos :

Ingresar al sitio web de Más Beneficios de Caja Los Andes. Buscar la promoción “20% dcto en confitería” en la sección de “Turismo y Tiempo Libre”, categoría “Entretención”, dentro del beneficio “Día del Cine Caja Los Andes”. Hacer clic en “Obtener Beneficio” y descargar el cupón de descuento desde la Sucursal Virtual con su RUT y clave.