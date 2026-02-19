SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Caja Los Andes anuncia su primer Día del Cine: así es cómo los afiliados pueden conseguir entradas gratuitas

    Cada afiliado podrá obtener dos entradas gratuitas para disfrutar de películas en cartelera en salas de Cinemark y Cinépolis en todo Chile. Entre los filmes disponibles se encuentran títulos como Hamnet y Marty Supreme.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Caja Los Andes anuncia su primer Día del Cine: así es cómo los afiliados pueden conseguir entradas gratuitas. Foto: Hamnet.

    Caja Los Andes confirmó que celebrará su primer Día del Cine, instancia en la que sus afiliados podrán conseguir boletos gratuitos para funciones.

    Cada afiliado podrá obtener dos entradas gratuitas para disfrutar de películas en cartelera en salas de Cinemark y Cinépolis en todo Chile.

    La jornada, a desarrollarse este sábado 21 de enero, ofrecerá una amplia selección de estrenos y filmes para diversos gustos.

    Desde las favoritas de los Premios Oscar, como Marty Supreme y Hamnet, hasta opciones familiares y animadas para los más pequeños, como GOAT. Además, se incluyen grandes producciones como Cumbres Borrascosas, ¡Ayuda! y Scream 7.

    La gerenta de Beneficios Sociales de Caja Los Andes, Ivanoa Ferrando, declaró a través de un comunicado: “Queremos que nuestros afiliados y sus familias disfruten de un momento de esparcimiento que les permita desconectarse del día a día a través del cine, viviéndolo como un panorama accesible y de calidad”.

    “Está más que comprobado que los momentos de distensión son fundamentales para la salud física y mental, lo que va de la mano con nuestro compromiso de impulsar el bienestar integral”.

    Caja Los Andes anuncia su primer Día del Cine: así es cómo los afiliados pueden conseguir entradas gratuitas. Foto: Marty Supreme.

    Cómo acceder a las entradas gratuitas del Día del Cine de Caja Los Andes

    Cada afiliado podrá canjear 2 boletos gratis por RUT en entradas 2D para salas tradicionales. Para ello, se debe hacer clic en este enlace.

    Los tickets serán válidos para todas las películas en cartelera el sábado 21 de febrero de 2026, mientras que el beneficio aplica en todas las salas de Cinemark y Cinépolis del país.

    Desde el 17 de febrero se habilitaron los cupones digitales, que se han ido liberando de forma progresiva con 1.000 cupones diarios por cada cadena de cine, para así realizar un proceso ordenado de entrega, afirman desde la caja de compensación.

    “El Día del Cine se enmarca en el compromiso de Caja Los Andes por acercar experiencias culturales y recreativas a sus afiliados, fomentando espacios de encuentro, descanso y entretención. De esta forma, el beneficio permitirá que hasta 10.000 afiliados puedan asistir gratuitamente al cine, gracias a la entrega de 5.000 entradas dobles en Cinemark y 5.000 dobles en Cinépolis”, detallan.

    Adicionalmente, la caja de compensación tendrá una promoción especial que beneficiará a sus afiliados: un 20% de descuento en combos seleccionados de confitería en las cadenas Cinemark y Cinépolis.

    Estos son los detalles:

    • Cinemark: Los afiliados podrán acceder al 20% de descuento en el Combo Individual (1 popcorn mediano + 1 bebida grande) y el Combo Doble (1 popcorn mega + 2 bebidas grandes). El beneficio es válido tanto para compras realizadas en boleterías como en línea.
    • Cinépolis: El descuento aplica al Combo de Confitería (1 box popcorn mediano + 2 bebidas medianas). En este caso, la promoción es válida únicamente para compras efectuadas directamente en boleterías.

    Para hacer efectivo el descuento, los afiliados deben seguir estos pasos:

    1. Ingresar al sitio web de Más Beneficios de Caja Los Andes.
    2. Buscar la promoción “20% dcto en confitería” en la sección de “Turismo y Tiempo Libre”, categoría “Entretención”, dentro del beneficio “Día del Cine Caja Los Andes”.
    3. Hacer clic en “Obtener Beneficio” y descargar el cupón de descuento desde la Sucursal Virtual con su RUT y clave.

    El canje del descuento se realiza presentando el cupón en la boletería de Cinépolis o, en el caso de Cinemark, utilizándolo para la compra en línea o presentándolo también en boletería.

    Lee también:

    Más sobre:CinePelículasDía del CineCaja Los AndesCinemarkCinépolisHamnetMarty SupremeLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La jugada de Kast ante Lula y Sheinbaum por la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    La defensa privada de Boric a Pakarati y la mayor autonomía de Rapa Nui

    Explosión en Renca: Gasco confirma que camión transportaba gas licuado desde Quintero hasta Planta Maipú

    “La gente venía desnuda y otros en llamas pidiendo ayuda”: los escalofriantes testimonios tras la explosión en Renca

    Gustavo Alessandri: el líder de la asociación de alcaldes que tensiona al mundo municipal

    José Balcázar: los cuestionamientos al nuevo presidente peruano

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Rating del miércoles 18 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 18 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La jugada de Kast ante Lula y Sheinbaum por la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU
    Chile

    La jugada de Kast ante Lula y Sheinbaum por la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    La defensa privada de Boric a Pakarati y la mayor autonomía de Rapa Nui

    Explosión en Renca: Gasco confirma que camión transportaba gas licuado desde Quintero hasta Planta Maipú

    Almagro District: Socovesa prevé primera recepción de proyecto estratégico en torno al Metro Manquehue para 2029
    Negocios

    Almagro District: Socovesa prevé primera recepción de proyecto estratégico en torno al Metro Manquehue para 2029

    Estudio midió pérdida de valor del peso chileno en primeros 100 días de cada gobierno: la mayor fue en la administración Boric

    Bolsa de Santiago cae en línea con mercados globales ante aumento de tensiones entre EE.UU. e Irán

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia
    Tendencias

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia

    Por qué arrestaron al ex príncipe Andrés, el hermano menor del rey Carlos III

    Revelan la causa de muerte de Peter Greene, actor de películas como Pulp Fiction

    Con Cristiano Ronaldo y a días del Mundial 2026: la Roja amarra amistoso con Portugal tras el portazo de España
    El Deportivo

    Con Cristiano Ronaldo y a días del Mundial 2026: la Roja amarra amistoso con Portugal tras el portazo de España

    Apuntan a su regreso a Sudamérica: prensa española sentencia el futuro de Alexis Sánchez en Sevilla

    Felipe Mora explica su fallido traspaso a la U: “Se tienen que dar varias circunstancias, que el club quiera contar contigo”

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition
    Tecnología

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    Kramer imitará a Kast y Boric en el Festival de Viña y se alista para la batalla definitiva con Bombo Fica
    Cultura y entretención

    Kramer imitará a Kast y Boric en el Festival de Viña y se alista para la batalla definitiva con Bombo Fica

    El intenso recorrido cinematográfico de Bad Bunny y Residente hasta su nuevo filme Porto Rico

    Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026

    José Balcázar: los cuestionamientos al nuevo presidente peruano
    Mundo

    José Balcázar: los cuestionamientos al nuevo presidente peruano

    Alemania retira de forma “temporal” parte de sus tropas en Irak por las “crecientes tensiones” en Medio Oriente

    Rey Carlos III afirma que “la ley debe seguir su curso” tras detención del expríncipe Andrés

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones