SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Un concierto íntimo, gratuito y al aire libre: los detalles de la presentación de Shirel en Ñuñoa

    La recientemente ganadora del Latin Grammy como compositora se ha posicionado como una de las voces más destacadas del pop alternativo nacional, con una propuesta que también se fusiona con el R&B y con sonidos urbanos.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Un concierto íntimo, gratuito y al aire libre: los detalles de la presentación de Shirel en Ñuñoa Cortesía

    La cantante chilena-peruana Shirel, recientemente ganadora del Latin Grammy como compositora, presentará un concierto íntimo y gratuito en los jardines de la Casa de la Cultura de Ñuñoa.

    La artista —cuyo nombre es Nicole Davidovich— se ha posicionado como una de las voces más destacadas del pop alternativo nacional, con una propuesta que también se fusiona con el R&B y con sonidos urbanos.

    La presentación de la exparticipante de The Voice Chile forma parte de la programación de verano impulsada por la Corporación Cultural de Ñuñoa.

    Esta iniciativa busca activar los espacios culturales de la comuna mediante experiencias artísticas gratuitas, accesibles y de calidad.

    Un concierto íntimo, gratuito y al aire libre: los detalles de la presentación de Shirel en Ñuñoa Cortesía

    Cuándo es el concierto gratuito de Shirel en Ñuñoa

    El concierto de Shirel en los jardines de la Casa de la Cultura de Ñuñoa será este viernes 20 de febrero a las 18:00. La dirección es Av. Irarrázaval 4055.

    Se trata de un evento abierto a todas las personas que quieran ser parte de la instancia, afirman desde la organización.

    No obstante, cabe precisar que el acceso será por orden de llegada.

    Lee también:

    Más sobre:MúsicaCulturaShirelÑuñoaCasa de la Cultura de ÑuñoaNicole DavidovichLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La jugada de Kast ante Lula y Sheinbaum por la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    La defensa privada de Boric a Pakarati y la mayor autonomía de Rapa Nui

    Explosión en Renca: Gasco confirma que camión transportaba gas licuado desde Quintero hasta Planta Maipú

    “La gente venía desnuda y otros en llamas pidiendo ayuda”: los escalofriantes testimonios tras la explosión en Renca

    José Balcázar: los cuestionamientos al nuevo presidente peruano

    Gustavo Alessandri: el líder de la asociación de alcaldes que tensiona al mundo municipal

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Rating del miércoles 18 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 18 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La jugada de Kast ante Lula y Sheinbaum por la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU
    Chile

    La jugada de Kast ante Lula y Sheinbaum por la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    La defensa privada de Boric a Pakarati y la mayor autonomía de Rapa Nui

    Explosión en Renca: Gasco confirma que camión transportaba gas licuado desde Quintero hasta Planta Maipú

    Almagro District: Socovesa prevé primera recepción de proyecto estratégico en torno al Metro Manquehue para 2029
    Negocios

    Almagro District: Socovesa prevé primera recepción de proyecto estratégico en torno al Metro Manquehue para 2029

    Estudio midió pérdida de valor del peso chileno en primeros 100 días de cada gobierno: la mayor fue en la administración Boric

    Bolsa de Santiago cae en línea con mercados globales ante aumento de tensiones entre EE.UU. e Irán

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia
    Tendencias

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia

    Por qué arrestaron al ex príncipe Andrés, el hermano menor del rey Carlos III

    Revelan la causa de muerte de Peter Greene, actor de películas como Pulp Fiction

    Con Cristiano Ronaldo y a días del Mundial 2026: la Roja amarra amistoso con Portugal tras el portazo de España
    El Deportivo

    Con Cristiano Ronaldo y a días del Mundial 2026: la Roja amarra amistoso con Portugal tras el portazo de España

    Apuntan a su regreso a Sudamérica: prensa española sentencia el futuro de Alexis Sánchez en Sevilla

    Felipe Mora explica su fallido traspaso a la U: “Se tienen que dar varias circunstancias, que el club quiera contar contigo”

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition
    Tecnología

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    Kramer imitará a Kast y Boric en el Festival de Viña y se alista para la batalla definitiva con Bombo Fica
    Cultura y entretención

    Kramer imitará a Kast y Boric en el Festival de Viña y se alista para la batalla definitiva con Bombo Fica

    El intenso recorrido cinematográfico de Bad Bunny y Residente hasta su nuevo filme Porto Rico

    Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026

    José Balcázar: los cuestionamientos al nuevo presidente peruano
    Mundo

    José Balcázar: los cuestionamientos al nuevo presidente peruano

    Alemania retira de forma “temporal” parte de sus tropas en Irak por las “crecientes tensiones” en Medio Oriente

    Rey Carlos III afirma que “la ley debe seguir su curso” tras detención del expríncipe Andrés

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones