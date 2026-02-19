Un concierto íntimo, gratuito y al aire libre: los detalles de la presentación de Shirel en Ñuñoa

La cantante chilena-peruana Shirel, recientemente ganadora del Latin Grammy como compositora, presentará un concierto íntimo y gratuito en los jardines de la Casa de la Cultura de Ñuñoa.

La artista —cuyo nombre es Nicole Davidovich— se ha posicionado como una de las voces más destacadas del pop alternativo nacional , con una propuesta que también se fusiona con el R&B y con sonidos urbanos.

La presentación de la exparticipante de The Voice Chile forma parte de la programación de verano impulsada por la Corporación Cultural de Ñuñoa.

Esta iniciativa busca activar los espacios culturales de la comuna mediante experiencias artísticas gratuitas, accesibles y de calidad.

Cuándo es el concierto gratuito de Shirel en Ñuñoa

El concierto de Shirel en los jardines de la Casa de la Cultura de Ñuñoa será este viernes 20 de febrero a las 18:00 . La dirección es Av. Irarrázaval 4055.

Se trata de un evento abierto a todas las personas que quieran ser parte de la instancia, afirman desde la organización.