Casa Sanz: el secreto veggie escondido dentro de un hotel sustentable

La revolución sustentable está suciendo en el Eco Boutique Hotel Bidasoa y Casa Sanz es unas de sus pruebas más recientes.

Es el hotel que queda en Av. Vitacura con Américo Vespucio, también conocido simplemente como Hotel Bidasoa, el que abrió en 1989 como uno de tipo boutique a cargo de la familiaSanz Raab.

El mismo que en 2018 se remodeló, pasando de 30 habitaciones a más de 100, y se convirtió en uno de los hoteles mássustentables de Latinoamérica.

Por eso trata de ser lo más eficiente y limpio energéticamente posible. Aquí no se utilizan combustibles fósiles para calefaccionar los espacios, por ejemplo, sino bombas de calor, y los pasajeros se trasladan en autos híbridos, sólo por nombrar algunas de sus prácticas.

Casa-Sanz-Grisanti-Cussen-listo-.jpg la-tercera

Foto: Eco Boutique Hotel Bidasoa

Además, acaban de realizar toda una transformación que desde el punto de vista del interiorismo, a cargo de la oficia Grisanti & Cussen y que sorprende ya desde la entrada.

De partida porque está inspirado en los años 20 de Latinoamérica, el glamour de Cuba en esa época, y plagado de detalles que hacen que entrar aquí sea como un viaje.

Por eso da la sensación de estar en otro lugar. Es más, no te vayas sin pasar al baño, que es toda una sorpresa.

Casa Sanz: corazón verde en Hotel Bidasoa

Casa-Sanz-Carola-listo-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

También te encontrarás con distintos espacios que ameritan visita, sin necesidad de quedarse hospedarse en el hotel o de salir de este.

Como sus dos restaurantes, uno es el Bidasoa, de cocina mediterránea y con ricas opciones veganas, y el otro Casa Sanz, que es parte de sus novedades.

Se trata del espacio que está a la entrada del hotel, con una amplia barra y vista al jardín, donde toda la carta está basada en plantas.

Casa-Sanz-22-listo-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Una propuesta que no resiste etiquetas, ya que brilla con sazón y recetas propias. Platos tan atractivos en términos de sabores, colores y texturas, que de seguro no te darás cuenta que en este lugar no existe la proteína animal.

De hecho, te costará elegir entre sus diferentes alternativas, aunque puedes partir con Alta vibración ($ 13.900), unos rolls sin gluten, de ricotta, almendras, ciboulette, rúcula, lechuga, mostaza dijon y palta, envuelto en papel de arroz y coronados con chips de topinambur.

O con el Confit de invierno ($ 13.900), con jackfruit, conocida como la fruta de árbol más grande del mundo, y por tener una textura similar a la carne, que va sobre ñoquis de papa morada, con salsa de quesos, salvia, salsa de vino tinto y arándanos.

Basado en plantas y con recetas propias

Casa-Sanz-23-listo-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Además encuentras platos como Otoño de luz ($ 12.900), crema de zapallo butternut con zanahoria, jengibre, chalota, crema vegetal, rica rica y nueces de cáñamo.

Viene con dos tostadas de pan de masa madre, champiñones crocantes, chalota, brotes, queso y flores comestibles.

En tanto sorprenden sus calamares del futuro ($ 14.900), con puré de zanahoria, salsa tártara, yuca crocante, calamares crocantes y chalaquita; y el cazador vegetal ($ 13.900), unas brochetas de tofu, champiñones, cebolla, pimentón, zucchini grillados sobre babaganoush y una mini ensalada.

Casa-Sanz-1-listo-cv-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

También el Poema 20 ($ 9.900), un hot dog veggie con tomate, palta, mayonesa, mostaza y ketchup, acompañado de papas trufadas y chucrut casero.

¿Y algún postre recomendado? El Domo de avellana ($ 6.900), que es un domo de avellanas europeas, con cacao amargo y leche de coco, con centro de maracuyá, base de almendras y cacao.

Casa-Sanz-44-listo-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Para beber en Casa Sanz puedes pedir cocteles como el Bella Luna ($ 7.900), de té Bella Luna en Gin Malfy neutral, vino blanco, lavanda y rosas; o el Sake sour ($ 6.900), un Sake japonés con pisco Espíritu de los Andes, umeshu -un licor de ciruela-, jugo de limón y acqua fava.

Además de mocktails, esos sin alcohol, como el Rosemary ($ 5.900), de jugo de pomelo, jugo de limón, vinagre de manzana y romero ahumado.

Ten en cuenta que Casa Sanz funciona sin reservas, de martes a sábado desde las 7 PM.