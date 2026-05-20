Con una estatua de Grogu: cómo es la experiencia inspirada en la nueva película de Star Wars que llegó a Parque Arauco
La instalación cuenta con un despliegue visual, el cual incluye una estatua de Grogu y un photo opportunity de El Mandaloriano. También contempla algunas sorpresas, incluyendo sorteos, trivias, juegos y actividades.
En el marco del estreno de Star Wars: The Mandalorian and Grogu, filme que llegará a los cines este 21 de mayo, Parque Arauco habilitó un espacio inmersivo relacionado a la franquicia.
Según detallan a través de un comunicado, la instalación cuenta con un despliegue visual inspirado en la serie, el cual incluye una estatua de Grogu y un photo opportunity de El Mandaloriano, además de una experiencia digital a través de código QR que permite a los asistentes interactuar y capturar contenido.
Afirman que, en el lugar, se encuentra una selección de productos inspirados en Star Wars: The Mandalorian and Grogu, lo que considera vestuario y una propuesta de juguetería, disponible en un módulo especial de Hasbro pensado para los fanáticos de la nueva entrega.
En qué parte del Parque Arauco está la experiencia inspirada en la nueva película de Star Wars
La experiencia se encuentra en el piso -1 de Falabella, frente a la plaza central del centro comercial. La instalación permanecerá disponible hasta el 11 de junio.
El espacio también contempla algunas sorpresas, incluyendo sorteos, trivias, juegos y actividades con influenciadores como Juan Andrés Salfate (@rinconsalfate), Valentina Mery (@valemery), Gastón Guerrero (@julitroz_), Álvaro Herrera (@elvallowon) y Nicole Troncoso (@nicole3e.e), por mencionar algunos, quienes estarán compartiendo contenidos y dinámicas en sus plataformas durante este mes.
De acuerdo al comunicado, las experiencias, productos y actividades también podrán encontrarse en algunas salas de Jumbo, Líder y Paris.
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