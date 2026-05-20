Con una estatua de Grogu: cómo es la experiencia inspirada en la nueva película de Star Wars que llegó a Parque Arauco

En el marco del estreno de Star Wars: The Mandalorian and Grogu, filme que llegará a los cines este 21 de mayo, Parque Arauco habilitó un espacio inmersivo relacionado a la franquicia.

Según detallan a través de un comunicado, la instalación cuenta con un despliegue visual inspirado en la serie, el cual incluye una estatua de Grogu y un photo opportunity de El Mandaloriano , además de una experiencia digital a través de código QR que permite a los asistentes interactuar y capturar contenido.

Afirman que, en el lugar, se encuentra una selección de productos inspirados en Star Wars: The Mandalorian and Grogu , lo que considera vestuario y una propuesta de juguetería , disponible en un módulo especial de Hasbro pensado para los fanáticos de la nueva entrega.

Con una estatua de Grogu: cómo es la experiencia inspirada en la nueva película de Star Wars que llegó a Parque Arauco

En qué parte del Parque Arauco está la experiencia inspirada en la nueva película de Star Wars

La experiencia se encuentra en el piso -1 de Falabella , frente a la plaza central del centro comercial. La instalación permanecerá disponible hasta el 11 de junio .

El espacio también contempla algunas sorpresas, incluyendo sorteos, trivias, juegos y actividades con influenciadores como Juan Andrés Salfate (@rinconsalfate), Valentina Mery (@valemery), Gastón Guerrero (@julitroz_), Álvaro Herrera (@elvallowon) y Nicole Troncoso (@nicole3e.e), por mencionar algunos, quienes estarán compartiendo contenidos y dinámicas en sus plataformas durante este mes.

De acuerdo al comunicado, las experiencias, productos y actividades también podrán encontrarse en algunas salas de Jumbo, Líder y Paris.