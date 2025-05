Corona Sunsets vuelve con conciertos y Djs a los pies de la cordillera y con impresionantes vistas

Imagina un festival a los pies de la cordillera de Los Andes, con conciertos y sesiones de Djs que se disfrutan al aire libre y justo al atardecer. Eso es lo que te espera en Corona Sunsets 2022.

Se trata del evento que organiza la marca cervecera de origen mexicano y que regresa tras un par de años susependido por la pandemia.

En su retorno vuelve con una jornada de música y fiesta que nuevamente tendrá un entorno impresionante natural, el Mirador Pangue, una enorme terraza que está a 1.500 metros de altura, dentro de la Hacienda Santa Martina.

El mismo donde hace un par de años se realizó su evento hermano, el Corona Festival.

La Fortaleza la-tercera

Foto: Promocional

Ese lugar, que además luce impresionantes vistas panorámicas, recibirá el sábado 27 de agosto a Corona Sunsets 2022.

Ahí, el festival se desplegará desde las 4 PM con una jornada de música en vivo al aire libre, con destacados Djs y una presentación especial: la de la cantanta chilena Francisca Valenzuela.

La cuatro veces nominada al Grammy Latino ofrecerá aquí un concierto acústico, con versiones desenchufadas de su canciones, entre ellas su éxito Quiero verte más.

Fiesta en la cordillera y al atardecer

Corona-Sunset-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Corona Sunset

Además, en Corona Sunsets 2023 el baile estará garantizado, porque su line up incluye a renombrados Djs tanto nacionales como extranjeros.

Entre estos últimos destaca la sesión de Cut Cupy, grupo australiano de fama mundial, famoso por temas ultra bailables como Hearts on fire y Need you now.

También en formato se presentarán los argentinos Klik & Frik y los chilenos KMV y Colayuta.

Otra de las novedades de este festival será una exhibición sonora, que resulta del proceso de sonificación del comportamiento eléctrico al interior de las plantas.

Las entradas para Corona Sunsets 2022 cuestan $ 40.250 y se venden a través de Puntoticket.