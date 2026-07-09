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    De Caligari a Casablanca, el ciclo de Cine UC dedicado al actor alemán Conrad Veidt

    Es con entrada liberada y organizado en colaboración con Goethe Institut y Fundación Eritis Sicut Dei. El programa contempla dos funciones diarias, de lunes a viernes. Estos son los detalles.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    De Caligari a Casablanca, el ciclo de Cine UC dedicado al actor alemán Conrad Veidt. Foto: archivo.

    Durante julio, Cine UC desarrollará un ciclo de películas dedicado a uno de los actores más representativos del cine alemán del siglo XX.

    De Caligari a Casablanca: El magnetismo de Conrad Veidt reunirá una selección de filmes de las cerca de un centenar en las que participó el intérprete fallecido en 1943.

    La muestra es organizada por Cine UC, en colaboración con Goethe Institut y Fundación Eritis Sicut Dei.

    El programa contempla dos funciones diarias, de lunes a viernes, a las 16:00 y a las 18:30, con entrada liberada en el Centro de Extensión Alameda UC.

    La curatoría aborda los diversos géneros y períodos que marcaron la carrera de Veidt, partiendo por sus papeles fundamentales en el expresionismo alemán de las décadas de 1910 y 1920, caracterizado por su estética de sombras y actuaciones expresivas, hasta su posterior transición hacia el cine comercial estadounidense e inglés.

    El actor nacido en 1893 consolidó su notoriedad internacional en 1920 al interpretar a Cesare, el sonámbulo controlado en El gabinete del Dr. Caligari, rol que definió el estilo de actuación del cine expresionista.

    A lo largo de su carrera en Alemania, interpretó a personajes marginados, inestables y figuras de la literatura gótica.

    En 1933, debido a su firme oposición al régimen nazi y el origen judío de su esposa, Lily Prager, abandonó el país.

    Fue ahí cuando se radicó en Reino Unido y posteriormente en Estados Unidos, territorios en los que continuó trabajando en la industria cinematográfica.

    De Caligari a Casablanca, el ciclo de Cine UC dedicado al actor alemán Conrad Veidt. Foto: archivo.

    Cuándo es el ciclo de Cine UC dedicado a Conrad Veidt y qué películas se exhibirán

    El ciclo se extenderá hasta el miércoles 22 de julio. Todas las funciones se realizarán en el Centro de Extensión Alameda, ubicado en Alameda 390, en las cercanías del Metro Universidad Católica.

    Es con entrada liberada y abierto a la comunidad, con ingreso por orden de llegada. Se sugiere llegar con anticipación.

    La programación incluye las siguientes películas:

    Jueves 9 de julio

    • 16:00: El ladrón de Bagdad
    • 18:30: A través de la noche

    Viernes 10 de julio

    • 16:00: Diferente a los demás
    • 18:30: El gabinete de cera

    Lunes 13 de julio

    • 16:00: El Gabinete del Dr. Caligari
    • 18:30: Viaje hacia la noche

    Martes 14 de julio

    • 16:00: El gabinete de cera
    • 18:30: El hombre que ríe

    Miércoles 15 de julio

    • 16:00: El otro lado
    • 18:30: El ladrón de Bagdad

    Viernes 17 de julio

    • 16:00: A través de la noche
    • 18:30: Casablanca

    Lunes 20 de julio

    • 16:00: El otro lado
    • 18:30: El gabinete de cera

    Martes 21 de julio

    • 16:00: Viaje hacia la noche
    • 18:30: Diferente a los demás

    Miércoles 22 de julio

    • 16:00: Casablanca
    • 18:30: El Gabinete del Dr. Caligari

    Puedes conocer más información haciendo clic en este enlace.

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