SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Finde

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Desde filmes como Sabotaje y La dama desaparece de Alfred Hitchcock hasta otros como Billy Elliot de Stephen Daldry son parte de la cartelera de este ciclo que se extenderá por septiembre. La actividad es abierta a la comunidad y la entrada es liberada. Revisa acá las fechas y horarios.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC. Foto: Billy Elliot de Stephen Daldry.

Este septiembre, Cine UC está realizando un ciclo de cine británico que reúne películas de distintas épocas y estilos, las cuales prometen llevar a los espectadores a escenarios de Reino Unido e Irlanda.

De Hitchcock a Billy Elliot: cine británico es el nombre de la actividad que se extenderá hasta el 30 de septiembre y que es abierta a la comunidad.

Como el nombre del ciclo lo sugiere, se proyectarán desde clásicos de cineastas como Alfred Hitchcock y Michael Powell hasta obras más recientes, como Billy Elliot de Stephen Daldry y En el nombre del padre de Jim Sheridan.

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC. Foto: La dama desaparece  de Alfred Hitchcock.

Las historias que reúnen estas películas abordan desde el género y los conflictos sociales hasta la búsqueda de identidad, por nombrar solo algunos de los tópicos que cada director relata desde su mirada.

El programador de Cine UC, Byron Cabezas, declaró a través de un comunicado: “Pensamos una cartelera que mostrara a las islas británicas, desde Irlanda, la Gran Bretaña misma, el cine escocés”.

“Dentro de ese foco, seleccionamos películas escogidas en torno a directores clásicos y también directores más modernos, como En el nombre del padre de Jim Sheridan, Billy Elliot, Mi pie izquierdo, que son las más consagradas aproximadamente, en los últimos 20 años”.

“También quisimos destacar las películas de Hitchcock en sus primeros tiempos, durante su etapa británica, y a la vez consideramos joyas como El fotógrafo del pánico de Michael Powell, que es una maravilla del ciclo; o El tercer hombre, que estaba entre las mejores películas de la historia del cine; y El hombre de mimbre, que es una película del año 1973, y que vamos a dar sin censura, porque en varios países tuvo que ser cortada en su momento”, agregó Cabezas.

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Cómo asistir al ciclo de cine británico de Cine UC y qué películas proyectarán

El ciclo de cine británico de Cine UC es abierto a la comunidad y la entrada es liberada, con cupos disponibles por orden de llegada.

La sala se encuentra ubicada en Alameda #390, en Santiago.

A continuación encontrarás la programación de las cintas con fechas y horarios. Y, más abajo, la descripción que acompaña a cada una de ellas.

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC.
De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC.

El fotógrafo del pánico de Michael Powell (Reino Unido, 1960, 109′) 

Böhm encarna a un psicópata marcado por una infancia traumática. Su padre, obsesionado con el miedo infantil, destruyó su equilibrio mental. Como fotógrafo, oculta sus crímenes mientras captura el terror de sus víctimas al morir, impulsado por una demencia oscura.

Georgy Girl de Silvio Narizzano (Reino Unido, 1966, 99′)

Georgy, una mujer soltera y poco atractiva, recibe una propuesta amorosa del jefe de su padre. Mientras lo piensa, se enamora de Jos, el novio de su compañera de cuarto, quien queda embarazada, complicando aún más la situación emocional de Georgy.

El tercer hombre de Carol Reed (Reino Unido, 1949, 104′)

En la Viena ocupada de 1947, Holly Martins llega para ver a su amigo Harry Lime, pero encuentra su funeral. Al investigar su muerte, descubre pistas contradictorias y sospecha que hubo un tercer hombre en la escena, revelando una oscura trama.

Sabotaje de Alfred Hitchcock (Reino Unido, 1936, 77′)

En el Londres previo a la guerra, una mujer sospecha que su marido, dueño de un cine, le es infiel. Tras un sabotaje que deja la ciudad sin electricidad, descubre que él oculta algo mucho más peligroso. Adaptación libre de Conrad.

Alfiede Lewis Gilbert (Reino Unido, 1966, 113′) 

Alfie Elkins, chofer londinense y seductor empedernido, disfruta de su vida de soltero y presume de sus numerosas conquistas. Adorado por las mujeres, cree tenerlo todo bajo control, mientras explora con ligereza los placeres y contradicciones del amor sin compromiso.

Billy Elliot de Stephen Daldry (Reino Unido, 2000, 111′) 

En 1984, durante una huelga minera en Durham, Billy, hijo de un minero, descubre su pasión por la danza tras ver una clase de ballet dirigida por la estricta señora Wilkinson, quien lo motiva a cambiar su destino lejos del boxeo que su padre quería.

Mi pie izquierdode Jim Sheridan (Irlanda, 1989, 103′) 

En Dublín, la vida de Christy Brown, pintor y escritor con parálisis cerebral, se narra mostrando su lucha y tenacidad, junto al apoyo de su madre, para superar barreras y lograr su integración social, siendo un inspirador ejemplo de superación personal.

Zulú de Cy Endfield (Reino Unido, 1964, 138′) 

Sudáfrica, 1879. Unos cien soldados británicos aguardan el ataque de 4.000 guerreros zulúes. Con la orden de mantener su posición, y pese a la enorme desventaja numérica (40 contra 1), están decididos a defenderse hasta el último momento.

Get Carter (Asesino implacable) de Mike Hodges (Reino Unido, 1971, 107′) 

Jack Carter, poderoso gánster inglés, viaja a Newcastle por la muerte sospechosa de su hermano. Convencido de un asesinato, inicia una investigación que lo sumerge en una red de mentiras, buscando al responsable detrás del crimen.

La dama desaparece de Alfred Hitchcock (Reino Unido, 1938, 97′) 

En un país centroeuropeo, un tren se retrasa y los pasajeros pasan la noche en un hotel. Iris Henderson conoce a la institutriz señora Froy, quien desaparece misteriosamente. Sin embargo, los demás niegan su existencia, haciendo dudar a Iris de su propia realidad.

Las zapatillas rojas de Michael Powell (Reino Unido, 1948, 133′) 

Victoria Page, joven bailarina, consigue una oportunidad en la compañía Lermontov gracias a su tía. Paralelamente, Julian Craster, compositor plagiado por su profesor, busca reconocimiento. Ambos talentos se cruzan en un camino que cambiará sus vidas y carreras artísticas.

El hombre de mimbre de Robin Hardy (Reino Unido, 1973, 85′) 

Una carta sugiere que una joven desaparecida fue asesinada, llevando al sargento Howie a Summerisle. Allí descubre un culto pagano y conoce a Lord Summerisle, el líder religioso que controla la misteriosa isla en la costa inglesa.

En el nombre del padrede Jim Sheridan (Irlanda, 1993, 135′)

En Belfast, Gerry, un joven conflictivo, es enviado a Inglaterra por su padre tras enfrentarse al IRA. Allí es acusado injustamente de terrorismo y condenado. En prisión descubre la fortaleza de su padre y, con ayuda legal, lucha por limpiar sus nombres y revelar la verdad.

Lee también:

Más sobre:CinePelículasCine UCCine británicoAlfred HitchcockBilly ElliotMichael PowellStephen DaldryJim SheridanPelículaFilmesLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Director ejecutivo de Mall Sport destaca que familia Gálmez seguirá ligada al centro comercial tras venta

Abogado dice que no han sido notificados de solicitud de desafuero y afirma que Orrego “no ha incurrido en ningún delito”

Lula llama a la movilización popular en Brasil contra un proyecto de ley de amnistía para Bolsonaro

Ministra Orellana defiende urgencia del Ejecutivo a proyecto de aborto legal: “Es un debate que tiene que darse”

Boric reflota debate por normativa de permisos sectoriales y afirma: “No son un freno al desarrollo”

ProCultura: Fiscalía de Antofagasta solicita desafuero de gobernador Claudio Orrego

Lo más leído

1.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

2.
Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

3.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

4.
Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

5.
A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

Abogado dice que no han sido notificados de solicitud de desafuero y afirma que Orrego “no ha incurrido en ningún delito”
Chile

Abogado dice que no han sido notificados de solicitud de desafuero y afirma que Orrego “no ha incurrido en ningún delito”

Ministra Orellana defiende urgencia del Ejecutivo a proyecto de aborto legal: “Es un debate que tiene que darse”

Boric reflota debate por normativa de permisos sectoriales y afirma: “No son un freno al desarrollo”

Director ejecutivo de Mall Sport destaca que familia Gálmez seguirá ligada al centro comercial tras venta
Negocios

Director ejecutivo de Mall Sport destaca que familia Gálmez seguirá ligada al centro comercial tras venta

Porsche abandona el principal índice accionario de Alemania por impacto de los aranceles

Departamento de Justicia de EE.UU. inició investigación penal contra Lisa Cook y aumenta presión sobre la Fed

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton
Tendencias

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

Con severos castigos económicos y para el público: la U vence a Independiente en la Conmebol y avanza en la Sudamericana
El Deportivo

Con severos castigos económicos y para el público: la U vence a Independiente en la Conmebol y avanza en la Sudamericana

En vivo: las Eliminatorias definen a los últimos clasificados de Sudamérica al Mundial 2026

En vivo: la Roja a cargo de Nicolás Córdova visita a Brasil por las Eliminatorias

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC
Finde

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”
Cultura y entretención

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Pedro Aznar continúa la celebración de sus 50 años de música y agenda tres shows en Chile

Trump gana una batalla: Tribunal de apelaciones bloquea orden judicial para cerrar el “Alcatraz de los Caimanes”
Mundo

Trump gana una batalla: Tribunal de apelaciones bloquea orden judicial para cerrar el “Alcatraz de los Caimanes”

Lula llama a la movilización popular en Brasil contra un proyecto de ley de amnistía para Bolsonaro

Zelensky afirma que más de 20 países están dispuestos a situar tropas en suelo ucraniano una vez que culmine la invasión de Moscú

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral