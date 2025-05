Día de la chorrillana: dónde probar las más sabrosas

Los fans de esta preparación golosa y tentadora van a estar felices con el Día de la Chorrillana.

Se festejará el martes 14 de agosto en algunos locales, ocasión perfecta para ir a probar estas que nunca fallan.

Schopdog

Shopdog-Vale.jpg la-tercera

La cadena Shopdog es la precursora del Día de la Chorrillana y por se celebrará este martes 14 de agosto en sus 34 locales, desde Arica a Osorno.

¿Cómo? Con descuentos.

Aquí, tres de sus 10 chorrillanas costarán sólo por el Día de la Chorrillana $ 4.990, es decir, menos de la mitad del precio normal.

Como la "champiñón" ($ 4.990) que lleva una buena cantidad de papas fritas, pollo, champiñones salteados, huevos revueltos, cebolla caramelizada, pimentón y cebollín.

Otra alternativa es la "sureña" ($ 4.990) con carne de chancho, vienesas, aceitunas, queso, palta, huevo duro, pepinillos, cebollín y pimientos asados.

Toma en cuenta que alcanza al menos para tres personas.

HORARIO: Lu. a vi., 9 AM a 11 PM. Sá., 12 PM a 8 PM. ESTACIONAMIENTO: Subt., NvaProvidencia1360, $ 1.200 la hora.

Las Leñas

Las-leñas-chorrillana.jpg la-tercera

Las Leñas, es un restaurante en Vitacura conocido por sus platos de tamaños XL, como un sabrosísimo "costillar" ($ 11.590), de textura blandísima.

Y seis tipos de tentadoras chorrillanas, ideales para picar con amigos.

Prueba la "papas callaqui" ($ 12.900) que es mechada deshilachada, aros de cebolla morada, tomates en cubos, palta y salsa ácida.

Otra bien buenas son las "papas patagonia" ($ 11.900), con costillar de chancho deshilachado, queso mantecoso, cebolla caramelizada y salsa barbecue.

Puedes ver una nota completa de este lugar aquí.

17° 56° Cocina y Bar

chorrillana-1756.jpg la-tercera

17° 56° Cocina y Bar está ubicado en Andrés Fuenzalida, justo detrás del centro comercial Drugstore.

Y a cargo de su cocina está Luis Aurelio Garay, el mismo chef que estuvo detrás de Warú el restaurante vegetariano de Santiago centro (ya cerrado).

Aquí, lo suyo es una carta que está inspirada en los sabores de la cocina chilena pero con versiones propias.

¿Un ejemplo? La chorrillana, que aquí se llama " papas 17° 56°" ($ 9.900 para dos)se trata de un buen plato de papas fritas caseras, con carne a la plancha y crema de ajíes escabechado. Delicioso.

Acompáñala con alguno de los cócteles de la nueva carta, como "niebla" ($7.300), que es uno dulce y fresco, con gin, maracuyá, jarabe de eucaliptus, clara de huevo y Trä Kál, el destilado de la Patagonia.

HORARIO: Lu., a mi., 1 PM a 12 AM. Ju., a sá., 1 PM a 2 AM ESTACIONAMIENTO: Nueva de Lyon 072, $ 2.340 la hora

La Pipa Bar

La-Pipa-Bar-2.jpg la-tercera

La PipaBar, es el bar La Pipa de Serrano, un restaurante que está instalado hace 40 años en una casona de adobe, de fachada continua. Puro patrimonio.

Ahí en el subterráneo de esta casona de adobe, funciona La Pipa Bar, un precioso lugar con platos típicos chilenos, como un imperdible “sánguche de arrollado casero” ($ 4.500).

Y por supuesto, encuentras chorrillana, que puede ser para una persona ($ 4.990) o dos (9.900).

Se trata de un suculento plato de papas fritascaseras, con huevo, cebolla y longaniza.

Acompáñalo de un jarro de “terremotos” ($ 6.990), de vino pipeño, dulcecito, con helado de piña.

HORARIO: Lu. a ju., 11.45 AM a 2 AM. Vi. y sá., 11.45 a 3 AM ESTACIONAMIENTO: Por calles aledañas, gratis.

El Camino

chorrillana-El-Camino.jpg la-tercera

El camino, el restaurante especialista en brisket, la carne ahumada típica texana, es otro de los imperdibles si quieres celebrar el Día de la chorrillana.

Ahí, este martes 14 de agosto se celebra con una chorrillana especial.

Se trata de la "chorrillana tejana" que viene con papas fritas caseras, queso cheddar, dos huevos fritos y brisket que es la carne ahumada emblema de este lugar.

Todo más cuatro schop, costará $ 18.000, sólo por ese día.

Puedes ver una nota antigua de este local aquí.

The Black Rock Pub

Black-Rock-6.jpg la-tercera

Una de las mejores chorrillanas de Providencia la encuentras en The Black Rock Pub, el bar cervecero cercano al Metro Tobalaba.

La de ahí es una tradicional y sin ninguna vuelta moderna, pero tiene la gracia de ser preparada de manera casera y con cariño por la dueña del local, María Soledad.

Pase por ahí este Día de la Chorrillana a probar la acá, que se hace con crujientes papas caseras, carne bien jugosa y dos huevos fritos.

Hay una versión pequeña ($ 6.200), que en realidad es generosa y alcanza para dos. Pero si van con hambre pueden pedir la más grande.

Ojo, que también en la carta hay una opción veggie, en la que la carne se reemplaza por champiñones.

Cualquiera de la chorillana sque elijas, acompáñala con alguna de las buenas cervezas artesanales que se beben acá, como las de la cervcería Chester, de Puerto Varas.

HORARIO: Lunes a martes, 12.30 PM a 1 AM. Miércoles a sábado, 12.30 PM a 2 AM.