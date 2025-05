Domingo, un cierre de lujo para Lollapalooza

Lana del Rey

Se hizo conocida en 2012 con Video games, un tema que la convirtió al instante en una diva de redes sociales y en una ídola de la generación millennial con su look retro y corona de flores incluida.

Sus detractores desconfiaron de la explosión mediática, pero detrás existía Born to die, un disco repleto de razones para ponerle oído a su pop vintage, que coquetea con el hip hop y el R&B.

En 2013 llegó para hipnotizar a 8.000 fanáticos que presenciaron su debut local en el Movistar Arena, y este domingo, Lana del Rey vuelve al Parque O’Higgins, pero con cinco álbumes en el cuerpo y en medio de una gira mundial que comenzó en enero.

Vaya a escuchar a esta mujer fatal y coree los éxitos de Lust for Life, su aclamada última placa en la que colaboran The Weeknd, Stevie Nicks y Sean Lennon.

Véala el domingo en el Itaú Stage, 8.30 PM a 10 PM.

Mac DeMarco

El 2017 fue el período más largo que este canadiense de 27 años, que sabe muy bien cómo encantar a su audiencia con su balada indie rock, estuvo alejado de Chile.

Desde su debut en 2014 con Salad Days -un disco celebrado por medios de la talla de Pitchfork y NME-, Mac DeMarco ha sabido mantener satisfechos a sus fanáticos locales con presentaciones en festivales como Fauna Primavera y con continuos lanzamientos, como su último disco, This old dog.

Dueño de una personalidad delirante y de unos shows en los que suele rasgar vestiduras, detrás de esa coraza freak hay un crooner, un cantante de clásicos populares de voz reposada y guitarras nostálgicas. La prueba está en los coreables Ode to viceroy y Freaking out the neighborhood, donde pide disculpas a su mamá por sus andanzas.

Véalo en el Acer Stage el domingo entre 5.45 PM y 6.45 PM.

The Killers

Desde su debut con Hot Fuss (2004), la banda The Killers ha hecho gala de un pop fulgurante y pomposo, lo que los hace perfectos embajadores de su ciudad de origen, Las Vegas.

Fueron los cabezas de cartel de Lollapalooza 2011 y ocho años después vuelven en el mismo rol. Sus integrantes, eso sí, no siguen siendo los mismos: mientras el cantante Brandon Flowers y el baterista Ronnie Vannucci siguen incólumes, el guitarrista Dave Keuning y el bajista Mark Stoermer ya no participan de las giras.

Pese a ello, no ha cambiado su ímpetu eternamente adolescente: en vivo, Flowers sigue siendo un frontman fascinante, que baila mejor que nadie hits como Mr. Brightside y que se emociona al contar la historia detrás de Rut, su esposa, quien libra una batalla con su salud mental. Vaya por este show lleno de euforia y sentimiento que pondrá el broche final al evento el domingo.

Véalos el domingo en el VTR Stage desde las 10 PM.

Liam Gallagher

Acostumbrados a ver el apellido Gallagher relacionado con polémicas, el lanzamiento del primer álbum de Liam en solitario, en 2017, fue una sorpresa. As you were fue celebrado por sus baladas directas y por sus clásicos instantáneos, como Wall of glass.

El éxito viene a aliviar al vocalista de Oasis, quien atribulado por el fin de proyectos como Beady Eye, anunció que se retiraría de la música si afrontaba otro fracaso. Pero el año pasado regresó triunfal, sólo opacado por una presentación en Lollapalooza Chicago, cuando se retiró en medio de una canción.

Vale la pena ir a ver a este ídolo de los 90 en su mejor momento, mostrando temas nuevos y repasando el cancionero de Oasis con temas como Rock ‘n’ Roll Star.

Véalo el domingo en el VTR Stage desde las 7.15 PM.